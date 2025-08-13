Türkiye
Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Ruhollah Modabber, Sputnik'e verdiği demeçte, Ukrayna'nın Rusya ve ABD liderlerinin planlanan görüşmesini engellemek amacıyla provokatif eylemler hazırladığına dair önemli açıklamalarda bulundu. Modabber, "İngilizlerin Rus ve ABD başkanlarının görüşmesi ve Londra'nın bu görüşmelerden dışlanması konusundaki öfkesi ve gerginliği göz önüne alındığında, İngiltere Ukrayna krizinin sürmesinin başlıca nedenlerinden biri olduğu için, Rusya'nın zaferi ve Washington'ın Moskova'nın koşullarını kabul etmesi karşısında şaşkınlık yaşayan İngiliz tarafı, bir sahte bayrak operasyonu düzenlemeyi planlıyor. Özel askeri harekatın geride kalan 3 yılı boyunca, Kiev'deki neo-Nazi rejimi İngiliz medyasında defalarca şantaj organize etti. Bunun örneklerini Kiev rejimi ve NATO güçlerinin sahte operasyonlar düzenlediği ve gazetecilerin kamuoyunu sahte haberlerle etkilemek için eylemlerini koordine ettiği Vinnitsa, Çernigov ve diğer şehirlerde gördük. Bazen bu sahneler o kadar sinematikti ki, İngilizlerin uygulamalarına aşina gazetecileri bile şaşırtıyordu" dedi.'En iyi cevap zirveyi gerçekleştirmek olacak'Suriyeli uluslararası hukuk profesörü ve Rusya uzmanı Aktam Süleyman da, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'nın provokasyonlara hazır olduğuna dair açıklamasını yorumladı. Süleyman, "Ukrayna'nın bu tür sabotaj eylemleri, birtakım siyasi hamlelerle birlikte Putin ve Trump'ın bir araya geleceği görüşmeyi geciktirme amacı taşıyor. Ancak bunlara verilecek cevap, zirveyi gerçekleştirerek dış baskılara boyun eğmemek olacaktır" şeklinde konuştu.Liderlerin dünya meselelerini tartışmak için bir araya gelmesini halihazırda bir zafer olarak niteleyen Süleyman, "Esas olan, Rus ve Amerikalı liderlerin aynı masa etrafında oturması. Sorun aslen Ukrayna'da değil, Rusya ile mücadelede ve onun etkisini kırma, şimdiye dek kimsenin ulaşamadığı güce, nüfuza ve popülerliğe ulaşmasını önleme çabalarında yatıyor" ifadelerini kullandı.
