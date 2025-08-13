https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/ingiltere-sahte-bayrak-operasyonuyla-putin-trump-zirvesini-engellemeyi-amacliyor-1098566009.html

'İngiltere, sahte bayrak operasyonuyla Putin-Trump zirvesini engellemeyi amaçlıyor'

'İngiltere, sahte bayrak operasyonuyla Putin-Trump zirvesini engellemeyi amaçlıyor'

Sputnik Türkiye

Uzmanlar, Ukrayna'nın provokatif eylemlerinin İngiltere'nin de desteğiyle artacağını öngörerek Kiev'in Putin-Trump zirvesinin yapılmasını engellemek istediğini... 13.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-13T13:58+0300

2025-08-13T13:58+0300

2025-08-13T13:58+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

rusya

ukrayna

nato

i̇ngiltere

provokasyon

putin-trump görüşmesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097937176_0:59:1183:724_1920x0_80_0_0_be52b720a50d9bb48435b4dc15d1ca92.png

İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Ruhollah Modabber, Sputnik'e verdiği demeçte, Ukrayna'nın Rusya ve ABD liderlerinin planlanan görüşmesini engellemek amacıyla provokatif eylemler hazırladığına dair önemli açıklamalarda bulundu. Modabber, "İngilizlerin Rus ve ABD başkanlarının görüşmesi ve Londra'nın bu görüşmelerden dışlanması konusundaki öfkesi ve gerginliği göz önüne alındığında, İngiltere Ukrayna krizinin sürmesinin başlıca nedenlerinden biri olduğu için, Rusya'nın zaferi ve Washington'ın Moskova'nın koşullarını kabul etmesi karşısında şaşkınlık yaşayan İngiliz tarafı, bir sahte bayrak operasyonu düzenlemeyi planlıyor. Özel askeri harekatın geride kalan 3 yılı boyunca, Kiev'deki neo-Nazi rejimi İngiliz medyasında defalarca şantaj organize etti. Bunun örneklerini Kiev rejimi ve NATO güçlerinin sahte operasyonlar düzenlediği ve gazetecilerin kamuoyunu sahte haberlerle etkilemek için eylemlerini koordine ettiği Vinnitsa, Çernigov ve diğer şehirlerde gördük. Bazen bu sahneler o kadar sinematikti ki, İngilizlerin uygulamalarına aşina gazetecileri bile şaşırtıyordu" dedi.'En iyi cevap zirveyi gerçekleştirmek olacak'Suriyeli uluslararası hukuk profesörü ve Rusya uzmanı Aktam Süleyman da, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'nın provokasyonlara hazır olduğuna dair açıklamasını yorumladı. Süleyman, "Ukrayna'nın bu tür sabotaj eylemleri, birtakım siyasi hamlelerle birlikte Putin ve Trump'ın bir araya geleceği görüşmeyi geciktirme amacı taşıyor. Ancak bunlara verilecek cevap, zirveyi gerçekleştirerek dış baskılara boyun eğmemek olacaktır" şeklinde konuştu.Liderlerin dünya meselelerini tartışmak için bir araya gelmesini halihazırda bir zafer olarak niteleyen Süleyman, "Esas olan, Rus ve Amerikalı liderlerin aynı masa etrafında oturması. Sorun aslen Ukrayna'da değil, Rusya ile mücadelede ve onun etkisini kırma, şimdiye dek kimsenin ulaşamadığı güce, nüfuza ve popülerliğe ulaşmasını önleme çabalarında yatıyor" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/rus-disisleri-kievi-barisi-dusunmuyor-tek-amaclari-catismayi-uzatmak-1098563792.html

rusya

ukrayna

i̇ngiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, rusya, ukrayna, nato, i̇ngiltere, provokasyon, putin-trump görüşmesi