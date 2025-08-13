https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/hayaller-japonya-gezisi-gercekler-buyukcekmece-adliyesi-tur-sirketi-dolandirdi-iddiasi-1098571884.html

Hayaller Japonya gezisi, gerçekler Büyükçekmece Adliyesi: Tur şirketi dolandırdı iddiası

Sosyal medyadan anlaştıkları bir tur şirketine Japonya gezisi için bin 500 Euro ödeyen 20 kadın dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. 13.08.2025, Sputnik Türkiye

türki̇ye

japonya

büyükçekmece

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

tur operatörü

Sosyal medyadan gördükleri reklamla kişi başı bin 500 Euro ödeyip Japonya turu satın alan 20 kadın, tur şirketinin iflas ettiğini öğrenince büyük şok yaşadı. Paralarını geri alamayan kadınlar Büyükçekmece Adliyesi'ne giderek şikayetçi oldular. Şirketin toplamda 800 kişiyi mağdur ettiği iddia edilirken şirketin temmuz ayında Japonya ve Avrupa turlarına katılan müşterilerine de 'kendi başınızın çaresine bakın' dediği öne sürüldü.3 bin 500 Euro yerine bin 500 Euro ödedilerEkol TV'nin haberine göre, Büyükçekmece’de yaşayan 20 kadından oluşan bir grup, sosyal medyada gördükleri bir turizm şirketinin Japonya turu ilanına başvurdu. Normal fiyatı üç bin 500 Euro olan 10 günlük tur, erken rezervasyon indirimiyle bin 500 Euro'ya sunuldu. Kasım ayında yola çıkmayı planlayan grup, şirketten gelen mesajla turun iptal edildiğini öğrendi.Şirket yetkililerinin ödemelerin 21 gün içinde iade edileceğini belirtmesine rağmen para iadesi yapılmadı. Araştırma yapan mağdurlar, Temmuz ayında firmanın Japonya ve Avrupa turlarına katılan müşterilerini de yarı yolda bıraktığını ortaya çıkardı.Şirket iflas etti kendi başınızın çaresini bakın Mağdurlardan Seval Bek yaşadıklarını şöyle anlattı: “Firmanın TÜRSAB’a kayıtlı olduğunu ve geçmişte hizmetlerinde sorun olmadığını görünce güvendik. Ancak Temmuz ayında düzenledikleri İtalya turunda, katılımcılara sadece uçak bileti alındığını, otel rezervasyonu dahi yapılmadığını öğrendik. 300’e yakın kişi dünyanın farklı yerlerinde mağdur edilmiş” dedi. Bek, firmanın Temmuz ayında Japonya turundaki misafirlerine üçüncü gün ‘Firmamız iflas etmiştir, kalan programınızı ve dönüşünüzü kendiniz sağlayın’ mesajı gönderdiğini de belirtti. “Bize de iadenin 14-21 gün içinde yapılacağını söylediler. Ancak Ağustos başından beri kimseye ulaşamıyoruz."Japonya yerine adliyeye geldilerBir diğer mağdur Elvan Boyabatlı ise “Bizim grubumuz 20 kişilik ama toplamda 800 kişinin mağdur olduğu söyleniyor. Temmuz ortasında iflas haberini aldık. Muhatap bulamıyoruz. Bu yüzden savcılığa suç duyurusunda bulunduk” diye konuştu. Mağdurlar, ödemelerini geri almak ve sorumluların cezalandırılması için hukuki süreci başlattı.

