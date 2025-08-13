https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/canakkalede-yeniden-yangin-cikti-koylere-dogru-ilerliyor-1098567620.html

Çanakkale'de yeniden yangın çıktı: 'Kazdağları felaketi yaşar' uyarısı

Çanakkale'de Salihler Barajı mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın üç köye doğru ilerliyor.

Söndürme ve soğutma çalışmaları sürerken Çanakkale'den bir yangın haberi daha geldi. Ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyürken üç köyün olduğu istikamete doğru ilerlediği belirtildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Tarım Orman-İş Genel Başkanı Yusuf Kurt ise sosyal medyasından 'Elmacık'ta doğru kararlar ile havadan ve karadan hızlı, yeterli ve etkin müdahale yapılmaz ise Kazdağları felâketi yaşar" uyarısında bulundu. Çanakkale Salihler Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve hava araçları sevk edildi.Üç köye doğru ilerliyorRüzgarın etkisiyle büyüyen yangının Elmacık, Karapınar, Denizgöründü köyleri istikametine ilerlediği öğrenildi.Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.Kaz Dağları uyarısı : Felaketi yaşarTarım Orman-İş Genel Başkanı Yusuf Kurt da sosyal medya hesabından yangın bölgesinden fotoğraf paylaşırken "Elmacık yangınına çok sayıda hava ve kara aracı ve personel ile müdahale edilmeli. Çünkü bu bölgenin arkası kesintisiz orman. Ve rüzgar ormana doğru esiyor. Büyümeden söndürülemez ise bu yangın Kaz Dağlarını tehdit eder, felaketi yaşatır." dedi. 6 uçak ve 5 helikopterle müdahale ediliyorVali Ömer Toraman, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Çanakkale Merkez Denizgöründü köyü kırsalında çıkan yangına 6 uçak, 5 helikopter ile havadan, 35 arazöz ile karadan müdahale ediliyor." ifadelerini kullandı.

