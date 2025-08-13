https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/hasta-cocugunun-tedavisi-icin-biriktirdigi-parayi-dolandiricilara-kaptirdi-1098563395.html

Hasta çocuğunun tedavisi için biriktirdiği parayı dolandırıcılara kaptırdı

Hasta çocuğunun tedavisi için biriktirdiği parayı dolandırıcılara kaptırdı

Sputnik Türkiye

Adana'da bir anne böbrek hastası oğlunun tedavisi için biriktirdiği 900 bin lirayı dolandırıcılara kaptırdı. 13.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-13T12:27+0300

2025-08-13T12:27+0300

2025-08-13T12:27+0300

türki̇ye

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098563239_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_b6f6bb87b920c81ea73df722b0f41d6b.jpg

Böbrek hastası oğlunun tedavisi için para biriktiren anne, dolandırıcıların kurbanı oldu. Kendilerini polis olarak tanıtan ve eve gelen dolandırıcılara tüm birikimini veren annenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada üç kişi yakalandı. Adana Çukurova'da yaşayan Senem K., telefonla kendisini polis diye tanıtan bir kişi tarafından arandı. 'Adınıza çok sayıda banka hesabı açıldı. Birikimlerinizi devlet güvencesine alacağız" diyen şüpheli evdeki para ve altınları istedi. Eve gelerek aldılarGörüşmenin ardından Senem K, evine gelen "sahte polislere" böbrek hastası çocuğunun tedavisi için biriktirdiği yaklaşık 900 bin lira değerindeki altın ve doları verdi. Ama bir süre sonra kendisini arayan numaraya ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak polise başvurdub Annenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada zanlılardan K.Ç'yi (22) Sarıçam ilçesinde, A.A. (23) ve E.S'yi (48) Kozan ilçesinde yakaladı. Operasyonda bir miktar para ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.Ç. ve A.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/defne-samyeli-ve-kizi-deren-talu-dolandiricilarin-yeni-hedefi-oldu-kargo-tuzagina-dustuler-1097359696.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık