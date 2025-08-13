Hasta çocuğunun tedavisi için biriktirdiği parayı dolandırıcılara kaptırdı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/hasta-cocugunun-tedavisi-icin-biriktirdigi-parayi-dolandiricilara-kaptirdi-1098563395.html
Adana'da bir anne böbrek hastası oğlunun tedavisi için biriktirdiği 900 bin lirayı dolandırıcılara kaptırdı.
Böbrek hastası oğlunun tedavisi için para biriktiren anne, dolandırıcıların kurbanı oldu. Kendilerini polis olarak tanıtan ve eve gelen dolandırıcılara tüm birikimini veren annenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada üç kişi yakalandı. Adana Çukurova'da yaşayan Senem K., telefonla kendisini polis diye tanıtan bir kişi tarafından arandı. 'Adınıza çok sayıda banka hesabı açıldı. Birikimlerinizi devlet güvencesine alacağız" diyen şüpheli evdeki para ve altınları istedi. Eve gelerek aldılarGörüşmenin ardından Senem K, evine gelen "sahte polislere" böbrek hastası çocuğunun tedavisi için biriktirdiği yaklaşık 900 bin lira değerindeki altın ve doları verdi. Ama bir süre sonra kendisini arayan numaraya ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak polise başvurdub Annenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada zanlılardan K.Ç'yi (22) Sarıçam ilçesinde, A.A. (23) ve E.S'yi (48) Kozan ilçesinde yakaladı. Operasyonda bir miktar para ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.Ç. ve A.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
