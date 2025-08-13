https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/fidan-suriyedeki-olumlu-gelismelerden-rahatsiz-olanlar-var-1098560540.html
12:03 13.08.2025 (güncellendi: 12:28 13.08.2025)
Bakan Fidan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye İstihbarat Başkanı Hüseyin es Seleme görüşmesi sonrasında basına açıklamalarda bulundu. Fidan "Suriye'deki olumlu gelişmelerden rahatsız olanlar var" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye İstihbarat Başkanı Hüseyin es Seleme ile Ankara’da bir araya geldi.
Bakan Fidan Suriye'deki duruma dair basın toplantısında "herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor" diyerek "Suriye'deki olumlu gelişmelerden rahatsız olanlar var" dedi. Bakan Fidan'ın açıklamalarından önemli satır başları şöyle yer aldı:
"Bu karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri İsrail olmuş durumda"
"Bölgedeki her aktör bizim gibi yapıcı bir niyet taşımıyor. Oyun bozanlar var"
“Yeni Suriye bütün halkların, inanışların, kültürlerin muhafaza edildiği, bir arada yaşayabildiği bir Suriye olmalı. Türkiye olarak bu yönde telkinlerimizi yapıyoruz”
“Bu noktada artık tolere etmekte zorlandığımız gelişmeleri görmeye başlıyoruz. Örgüt üyelerinin Suriye’yi terk etmediğini görüyoruz, görmediğimizi zannetmesinler”
"YPG’ye çağrım; dünyanın dört bir yanından topladıkları teröristlerle Türkiye ve bölge için tehdit olmaktan çıkarsınlar kendilerini bir an önce"
" Türkiye’nin güvenlik taleplerinin tatmin edilmediği bir ortamda bizim burada rahat durma şansımız yok"