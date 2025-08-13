https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/fidan-suriyedeki-olumlu-gelismelerden-rahatsiz-olanlar-var-1098560540.html

Fidan: Suriye'deki olumlu gelişmelerden rahatsız olanlar var

Fidan: Suriye'deki olumlu gelişmelerden rahatsız olanlar var

Sputnik Türkiye

Bakan Fidan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye İstihbarat Başkanı Hüseyin es Seleme görüşmesi... 13.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-13T12:03+0300

2025-08-13T12:03+0300

2025-08-13T12:28+0300

dünya

hakan fidan

suriye

esad hasan şeybani

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098561620_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_e2d43f6f44e56027890510f79874545f.jpg

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye İstihbarat Başkanı Hüseyin es Seleme ile Ankara’da bir araya geldi.Bakan Fidan Suriye'deki duruma dair basın toplantısında "herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor" diyerek "Suriye'deki olumlu gelişmelerden rahatsız olanlar var" dedi. Bakan Fidan'ın açıklamalarından önemli satır başları şöyle yer aldı:"Bu karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri İsrail olmuş durumda""Bölgedeki her aktör bizim gibi yapıcı bir niyet taşımıyor. Oyun bozanlar var"“Yeni Suriye bütün halkların, inanışların, kültürlerin muhafaza edildiği, bir arada yaşayabildiği bir Suriye olmalı. Türkiye olarak bu yönde telkinlerimizi yapıyoruz”“Bu noktada artık tolere etmekte zorlandığımız gelişmeleri görmeye başlıyoruz. Örgüt üyelerinin Suriye’yi terk etmediğini görüyoruz, görmediğimizi zannetmesinler”"YPG’ye çağrım; dünyanın dört bir yanından topladıkları teröristlerle Türkiye ve bölge için tehdit olmaktan çıkarsınlar kendilerini bir an önce"" Türkiye’nin güvenlik taleplerinin tatmin edilmediği bir ortamda bizim burada rahat durma şansımız yok"

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/suveydada-ateskes-bozuldu-durzi-ve-suriye-gucleri-catisiyor-1098339020.html

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hakan fidan, suriye, esad hasan şeybani