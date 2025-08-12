https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/galatasarayin-yildiz-ismi-takimdan-ayrildi-yeni-takimi-transferi-duyurdu-1098551850.html
Galatasaray'ın yıldız ismi takımdan ayrıldı: Yeni takımı transferi duyurdu
Galatasaray'ın yıldız ismi takımdan ayrıldı: Yeni takımı transferi duyurdu
Sputnik Türkiye
Galatasaray'la yollarını ayıran Alvaro Morata, İtalya Serie A ekibi Como’ya transfer oldu. Como, İspanyol forveti satın alma opsiyonuyla kiraladığını resmen... 12.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-12T23:28+0300
2025-08-12T23:28+0300
2025-08-12T23:28+0300
spor
galatasaray
transfer
transfermarkt
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
como gölü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/03/1093289962_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_de296fb0d549aee28175e2c777b2f67a.jpg
Galatasaray’dan ayrılan Alvaro Morata, satın alma opsiyonuyla İtalya Serie A ekibi Como’ya kiralandı.İtalyan kulübü, 31 yaşındaki Morata’yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını resmen açıkladı. Morata, geçen sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig’de gösterdiği performansla dikkat çekmişti.Ancak, yeni sezonda farklı bir rotaya yönelme kararı alan Galatasaray yönetimi ve İspanyol oyuncu, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/galatasaray-lazio-maci-oncesi-osimhen-ve-san-icin-imza-toreni-duzenledi-1098325503.html
como gölü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/03/1093289962_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_957e79d2221866f0dd899151c6321b7c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
galatasaray, transfer, transfermarkt , futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, como gölü
galatasaray, transfer, transfermarkt , futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, como gölü
Galatasaray'ın yıldız ismi takımdan ayrıldı: Yeni takımı transferi duyurdu
Galatasaray'la yollarını ayıran Alvaro Morata, İtalya Serie A ekibi Como’ya transfer oldu. Como, İspanyol forveti satın alma opsiyonuyla kiraladığını resmen duyurdu.
Galatasaray’dan ayrılan Alvaro Morata, satın alma opsiyonuyla İtalya Serie A ekibi Como’ya kiralandı.
İtalyan kulübü, 31 yaşındaki Morata’yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını resmen açıkladı. Morata, geçen sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig’de gösterdiği performansla dikkat çekmişti.
Ancak, yeni sezonda farklı bir rotaya yönelme kararı alan Galatasaray yönetimi ve İspanyol oyuncu, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.