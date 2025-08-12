Türkiye
Galatasaray'ın yıldız ismi takımdan ayrıldı: Yeni takımı transferi duyurdu
Galatasaray'ın yıldız ismi takımdan ayrıldı: Yeni takımı transferi duyurdu
Galatasaray'la yollarını ayıran Alvaro Morata, İtalya Serie A ekibi Como'ya transfer oldu. Como, İspanyol forveti satın alma opsiyonuyla kiraladığını resmen...
Galatasaray’dan ayrılan Alvaro Morata, satın alma opsiyonuyla İtalya Serie A ekibi Como’ya kiralandı.İtalyan kulübü, 31 yaşındaki Morata’yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını resmen açıkladı. Morata, geçen sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig’de gösterdiği performansla dikkat çekmişti.Ancak, yeni sezonda farklı bir rotaya yönelme kararı alan Galatasaray yönetimi ve İspanyol oyuncu, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
23:28 12.08.2025
© Fotoğraf : Galatasaray Spor KulübüAlvaro Morata
© Fotoğraf : Galatasaray Spor Kulübü
Galatasaray'la yollarını ayıran Alvaro Morata, İtalya Serie A ekibi Como’ya transfer oldu. Como, İspanyol forveti satın alma opsiyonuyla kiraladığını resmen duyurdu.
Galatasaray’dan ayrılan Alvaro Morata, satın alma opsiyonuyla İtalya Serie A ekibi Como’ya kiralandı.
İtalyan kulübü, 31 yaşındaki Morata’yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını resmen açıkladı. Morata, geçen sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig’de gösterdiği performansla dikkat çekmişti.
Ancak, yeni sezonda farklı bir rotaya yönelme kararı alan Galatasaray yönetimi ve İspanyol oyuncu, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
