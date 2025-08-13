Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Dmitriyev: Medyaya veri sızdırılmasının amacı ABD ve Rusya'yı karalamak
Dmitriyev: Medyaya veri sızdırılmasının amacı ABD ve Rusya'yı karalamak
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, medyadaki manipülasyonların, hem ABD Başkanı Donald Trump’ı hem de Rusya’yı itibarsızlaştırmayı... 13.08.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, ABD medyasına yansıyan gizli bilgi sızıntısı iddialarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu tür sızıntıların ve medyadaki manipülasyonların, hem ABD Başkanı Donald Trump’ı hem de Rusya’yı itibarsızlaştırmayı hedeflediğini söyledi.Dmitriyev, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, “Trump’ı ve Rusya’yı karalamak amacıyla medyada sızıntı ve manipülasyonlar” ifadesini kullandı.ABD’li Demokrat Senatör Adam Schiff’in, 2017 yılında Trump’ı karalamak amacıyla gizli bilgilerin medyaya sızdırılmasını onayladığı öne sürülmüştü. Amerikan haber portalı Just the News, bu iddiayı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) belgelerine dayandırmıştı. Haberde, ismi açıklanmayan bir muhbirin 2023 yılında FBI’a verdiği ifadede, söz konusu toplantıya bizzat katıldığını anlattığı belirtilmişti.Muhbirin, 2015-2019 yılları arasında Schiff’in başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi’nde çalıştığı, 2017’den itibaren de Demokrat senatör hakkında FBI’a bilgi aktardığı ifade edilmişti.
2025
true
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, medyadaki manipülasyonların, hem ABD Başkanı Donald Trump'ı hem de Rusya'yı itibarsızlaştırmayı hedeflediğini söyledi.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, ABD medyasına yansıyan gizli bilgi sızıntısı iddialarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu tür sızıntıların ve medyadaki manipülasyonların, hem ABD Başkanı Donald Trump’ı hem de Rusya’yı itibarsızlaştırmayı hedeflediğini söyledi.
Dmitriyev, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, “Trump’ı ve Rusya’yı karalamak amacıyla medyada sızıntı ve manipülasyonlar” ifadesini kullandı.
ABD’li Demokrat Senatör Adam Schiff’in, 2017 yılında Trump’ı karalamak amacıyla gizli bilgilerin medyaya sızdırılmasını onayladığı öne sürülmüştü. Amerikan haber portalı Just the News, bu iddiayı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) belgelerine dayandırmıştı. Haberde, ismi açıklanmayan bir muhbirin 2023 yılında FBI’a verdiği ifadede, söz konusu toplantıya bizzat katıldığını anlattığı belirtilmişti.
Muhbirin, 2015-2019 yılları arasında Schiff’in başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi’nde çalıştığı, 2017’den itibaren de Demokrat senatör hakkında FBI’a bilgi aktardığı ifade edilmişti.
