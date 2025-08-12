Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/rusya-abd-zirvesi-oncesinde-ukraynanin-algi-operasyonu-duzenleme-olasiligi-yuksek-1098551988.html
'Rusya-ABD zirvesi öncesinde Ukrayna'nın algı operasyonu düzenleme olasılığı yüksek'
'Rusya-ABD zirvesi öncesinde Ukrayna'nın algı operasyonu düzenleme olasılığı yüksek'
İsveç Demokratları Genel Sekreteri Mikael Valtersson, Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin öncesinde... 12.08.2025
İsveç Silahlı Kuvvetleri eski subayı, savunma politikacısı ve İsveç Demokratları Genel Sekreteri Mikael Valtersson, Cuma günü yapılacak Rusya-ABD zirvesi öncesinde Ukrayna'nın algı operasyonu düzenleme olasılığının yüksek olduğunu belirtti.Valtersson, Ukrayna’nın Şubat 2022’den bu yana devam eden çatışmada medyayı yoğun şekilde bir savaş alanı olarak kullandığını ifade ederek, şunları söyledi:Ayrıca, İngiltere ve ABD’nin geçmiş çatışmalarda Rusya’nın Şubat 2022’den bu yana yaptığına kıyasla çok daha fazla sivili tek bir günde öldürdüğünü vurguladı. Valtersson, Ukrayna’nın fırsat bulması halinde bu yöntemi tekrar deneyeceğini söyledi.Öte yandan, Ukrayna’nın Rusya’yı çatışma suçu işlemekle suçladığı 'Buça oyunu'nun İstanbul barış sürecinin kesintiye uğramasında önemli rol oynadığına dikkat çeken Valtersson, 'Buça taktiğinin' büyük çapta tekrar kullanılmasının tehlikeli olduğunu, ancak bu kez işe yarayıp yaramayacağının şüpheli olduğunu belirtti. Hem ABD hem Rusya’nın Ukrayna’nın taktiklerini bildiğini ve algı operasyonlarına karşı tetikte olacaklarını kaydeden Valtersson, başarısız bir algı operasyonunun hiçbir şey yapmamaktan çok daha kötü sonuçlar doğuracağını ifade etti.Valtersson, “Eğer sivillerin ölümüne yol açan bir Ukrayna'nın algı operasyonu kanıtlanırsa, Ukrayna özellikle ABD’de büyük güven kaybı yaşar. Başkan Trump’ın barış girişimlerini baltalamaya yönelik böyle bir operasyon Washington-Kiev ilişkilerini tamamen yok eder. Ukrayna, Rus istihbaratının uyarılarına rağmen bu planlara devam ederse, gerçekten çaresiz ve çöküşün eşiğinde demektir” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/rusya-savunma-bakanligi-kievin-putin-trump-gorusmesini-engellemek-icin-provokasyon-hazirladigina-1098550439.html
İsveç Demokratları Genel Sekreteri Mikael Valtersson, Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin öncesinde algı operasyonu yapma olasılığının yüksek olduğunu ve ABD'nin de bunun farkında olduğunu söyledi.
İsveç Silahlı Kuvvetleri eski subayı, savunma politikacısı ve İsveç Demokratları Genel Sekreteri Mikael Valtersson, Cuma günü yapılacak Rusya-ABD zirvesi öncesinde Ukrayna'nın algı operasyonu düzenleme olasılığının yüksek olduğunu belirtti.
Valtersson, Ukrayna’nın Şubat 2022’den bu yana devam eden çatışmada medyayı yoğun şekilde bir savaş alanı olarak kullandığını ifade ederek, şunları söyledi:
“Ukrayna, hem sınırlı askeri başarılarını öne çıkarmak hem de Rus müdahalesini aşırı barbar ve insanlık dışı göstermek için bu yöntemi kullanıyor. Oysa çatışma, siviller açısından tarih boyunca en insani çatışmalardan biri olmasına rağmen, her bir sivil kayıp Rus tarafının kasıtlı ve büyük bir katliamı olarak lanse ediliyor. Ne yazık ki Batı’da birçok kişi bu durumu böyle algılıyor”
Ayrıca, İngiltere ve ABD’nin geçmiş çatışmalarda Rusya’nın Şubat 2022’den bu yana yaptığına kıyasla çok daha fazla sivili tek bir günde öldürdüğünü vurguladı. Valtersson, Ukrayna’nın fırsat bulması halinde bu yöntemi tekrar deneyeceğini söyledi.
Öte yandan, Ukrayna’nın Rusya’yı çatışma suçu işlemekle suçladığı 'Buça oyunu'nun İstanbul barış sürecinin kesintiye uğramasında önemli rol oynadığına dikkat çeken Valtersson, 'Buça taktiğinin' büyük çapta tekrar kullanılmasının tehlikeli olduğunu, ancak bu kez işe yarayıp yaramayacağının şüpheli olduğunu belirtti. Hem ABD hem Rusya’nın Ukrayna’nın taktiklerini bildiğini ve algı operasyonlarına karşı tetikte olacaklarını kaydeden Valtersson, başarısız bir algı operasyonunun hiçbir şey yapmamaktan çok daha kötü sonuçlar doğuracağını ifade etti.
Valtersson, “Eğer sivillerin ölümüne yol açan bir Ukrayna'nın algı operasyonu kanıtlanırsa, Ukrayna özellikle ABD’de büyük güven kaybı yaşar. Başkan Trump’ın barış girişimlerini baltalamaya yönelik böyle bir operasyon Washington-Kiev ilişkilerini tamamen yok eder. Ukrayna, Rus istihbaratının uyarılarına rağmen bu planlara devam ederse, gerçekten çaresiz ve çöküşün eşiğinde demektir dedi.
DÜNYA
‘Kiev'in Putin-Trump görüşmesini engellemek için provokasyon hazırladığına dair bilgi aldık’
21:03
