https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/canakkalede-trafik-kazasi-6-olu-1098577990.html
Çanakkale'de trafik kazası: 6 ölü
Çanakkale'de trafik kazası: 6 ölü
Sputnik Türkiye
Çanakkale'nin Çınarcık köyü yakınlarında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, olay yerine sevk edilen ekipler cenazeleri... 13.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-13T23:47+0300
2025-08-13T23:47+0300
2025-08-13T23:47+0300
türki̇ye
çanakkale
kaza
kaza sebebi
trafik kazası
araba
araba kazası
araba çarpması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098577816_1:0:1599:899_1920x0_80_0_0_66e05398c0ae94ccd5a09dde7e9339fb.jpg
Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaşamını yitirdi.Edinilen bilgiye göre, Çınarcık köyü civarındaki Davutköy sapağında karşı yönden gelen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunanlar sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralı ve yaşamını yitirenleri kurtarma çalışmaları yürüttü. Cenazeler çıkarıldıktan sonra kimlik tespit işlemlerine başlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/trafik-kazasi-sonrasi-dolandirilmayin-devletin-eksperiyim-diyenlere-sakin-kanmayin-uyarisi-1098563918.html
türki̇ye
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098577816_201:0:1400:899_1920x0_80_0_0_c2e056b2d1b90bc94bc79a8f5801080e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çanakkale, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, araba, araba kazası, araba çarpması
çanakkale, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, araba, araba kazası, araba çarpması
Çanakkale'de trafik kazası: 6 ölü
Çanakkale'nin Çınarcık köyü yakınlarında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, olay yerine sevk edilen ekipler cenazeleri çıkarıp kimlik tespitine başladı.
Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Çınarcık köyü civarındaki Davutköy sapağında karşı yönden gelen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunanlar sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralı ve yaşamını yitirenleri kurtarma çalışmaları yürüttü. Cenazeler çıkarıldıktan sonra kimlik tespit işlemlerine başlandı.