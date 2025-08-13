https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/canakkalede-trafik-kazasi-6-olu-1098577990.html

Çanakkale'de trafik kazası: 6 ölü

Çanakkale'de trafik kazası: 6 ölü

Çanakkale'nin Çınarcık köyü yakınlarında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, olay yerine sevk edilen ekipler cenazeleri...

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaşamını yitirdi.Edinilen bilgiye göre, Çınarcık köyü civarındaki Davutköy sapağında karşı yönden gelen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunanlar sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralı ve yaşamını yitirenleri kurtarma çalışmaları yürüttü. Cenazeler çıkarıldıktan sonra kimlik tespit işlemlerine başlandı.

