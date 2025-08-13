https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/aziz-yildirim-fenerbahcede-akil-yok-1098577032.html

Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'de akıl yok

Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'de akıl yok

Sputnik Türkiye

Eylül ayında Olağanüstü Genel Seçim düzenleyecek olan Fenerbahçe’de, eski başkan Aziz Yıldırım katıldığı bir organizasyonda çarpıcı açıklamalarda bulundu... 13.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-13T22:05+0300

2025-08-13T22:05+0300

2025-08-13T22:05+0300

spor

aziz yıldırım

fenerbahçe

ali koç

olağan genel kurul

seçim

erken seçim

seçim yasası

seçim barajı

genel seçim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1b/1098167272_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_703cd75c7d253b9ff8bf3231911ed2d3.jpg

Fenerbahçe’de eski başkan Aziz Yıldırım, katıldığı bir organizasyonda mevcut yönetim hakkında sert açıklamalar yaptı.Eylül ayında olağanüstü genel seçim yapacak Fenerbahçe hakkında konuşan Aziz Yıldırım, ''Fenerbahçe'de her şey var! Para var, şu var, bu var, her şey var! Bir tek olmayan şey, akıl!'' dedi.Yıldırım, ''Geçen Divan'a gittim. Rezilliği gördüm. İki kurabiye bir çaya alkış kopuyor. Fenerbahçe bu hale gelmiş. Bankalar Birliği'ne olan borç '80 milyon' diyor, alkışlıyorlar! Burada borcu zaten söylemiyorlar, ben 25 milyar borç diyorum!'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/fenerbahce-feyenoordu-5-2-yendi-play-off-turuna-yukseldi-1098551192.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aziz yıldırım, fenerbahçe, ali koç, olağan genel kurul, seçim, erken seçim, seçim yasası, seçim barajı, genel seçim, ön seçim, genel seçim, seçim yenilgisi, seçim sonuçları