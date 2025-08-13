Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'de akıl yok

Türkiye
Fenerbahçe’de eski başkan Aziz Yıldırım, katıldığı bir organizasyonda mevcut yönetim hakkında sert açıklamalar yaptı.Eylül ayında olağanüstü genel seçim yapacak Fenerbahçe hakkında konuşan Aziz Yıldırım, ''Fenerbahçe'de her şey var! Para var, şu var, bu var, her şey var! Bir tek olmayan şey, akıl!'' dedi.Yıldırım, ''Geçen Divan'a gittim. Rezilliği gördüm. İki kurabiye bir çaya alkış kopuyor. Fenerbahçe bu hale gelmiş. Bankalar Birliği'ne olan borç '80 milyon' diyor, alkışlıyorlar! Burada borcu zaten söylemiyorlar, ben 25 milyar borç diyorum!'' açıklamasında bulundu.
Eylül ayında Olağanüstü Genel Seçim düzenleyecek olan Fenerbahçe’de, eski başkan Aziz Yıldırım katıldığı bir organizasyonda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldırım, kulübün mevcut durumunu eleştirerek, Fenerbahçe'de akıl olmadığını söyledi.
Fenerbahçe’de eski başkan Aziz Yıldırım, katıldığı bir organizasyonda mevcut yönetim hakkında sert açıklamalar yaptı.
Eylül ayında olağanüstü genel seçim yapacak Fenerbahçe hakkında konuşan Aziz Yıldırım, ''Fenerbahçe'de her şey var! Para var, şu var, bu var, her şey var! Bir tek olmayan şey, akıl!'' dedi.
Yıldırım, ''Geçen Divan'a gittim. Rezilliği gördüm. İki kurabiye bir çaya alkış kopuyor. Fenerbahçe bu hale gelmiş. Bankalar Birliği'ne olan borç '80 milyon' diyor, alkışlıyorlar! Burada borcu zaten söylemiyorlar, ben 25 milyar borç diyorum!'' açıklamasında bulundu.
