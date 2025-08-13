Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Tunuslu uzman Badra Kaaloul, Avrupa'nın, Ukrayna'nın kaderini Rusya'ya karşı operasyonlar için bir üs olarak belirlediğini ifade etti. 13.08.2025
00:15 13.08.2025
Tunuslu uzman Badra Kaaloul, Avrupa'nın, Ukrayna'nın kaderini Rusya’ya karşı operasyonlar için bir üs olarak belirlediğini ifade etti.
Afrika Güvenlik ve Strateji Araştırma Merkezi (Tunus) Başkanı Badra Kaaloul, Kiev’in Alaska’da yapılacak zirveyi bozmak amacıyla büyük çaplı bir sabotaj planı hazırladığına dikkat çekti.
Kaaloul, Rusya’nın Avrupa ve Ukrayna’nın müzakereleri sabote etmek veya sonuçlarını etkilemek için hazırladığı planın farkında olduğunu belirterek, “Plan, Avrupa ülkelerinin doğrudan katılımıyla, kurbanların olacağı büyük bir sabotaj hazırlığını içeriyor” dedi.

Avrupa’nın, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin başarılı olmasını istemediğini ve ateşkesin kendi şartlarında sağlanmasını hedeflediğini vurgulayan Kaaloul, NATO’nun çatışmayı yürüttüğünü ve Ukrayna’nın kaderinin Rusya’ya karşı operasyonlar için bir üs olarak belirlendiğini ifade etti.
Ayrıca Kaaloul, bu durumun müzakerelerin akışında önemli bir rol oynadığını da sözlerine ekledi.
UKRAYNA KRİZİ
'Rusya-ABD zirvesi öncesinde Ukrayna'nın algı operasyonu düzenleme olasılığı yüksek'
