'Avrupa, Ukrayna'nın kaderini Rusya’ya karşı operasyonlar için bir üs olarak belirledi'
Sputnik Türkiye
Tunuslu uzman Badra Kaaloul, Avrupa'nın, Ukrayna'nın kaderini Rusya’ya karşı operasyonlar için bir üs olarak belirlediğini ifade etti. 13.08.2025, Sputnik Türkiye
Afrika Güvenlik ve Strateji Araştırma Merkezi (Tunus) Başkanı Badra Kaaloul, Kiev’in Alaska’da yapılacak zirveyi bozmak amacıyla büyük çaplı bir sabotaj planı hazırladığına dikkat çekti.Kaaloul, Rusya’nın Avrupa ve Ukrayna’nın müzakereleri sabote etmek veya sonuçlarını etkilemek için hazırladığı planın farkında olduğunu belirterek, “Plan, Avrupa ülkelerinin doğrudan katılımıyla, kurbanların olacağı büyük bir sabotaj hazırlığını içeriyor” dedi.'Avrupa, Ukrayna'nın kaderini Rusya’ya karşı operasyonlar için bir üs olarak belirledi'Avrupa’nın, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin başarılı olmasını istemediğini ve ateşkesin kendi şartlarında sağlanmasını hedeflediğini vurgulayan Kaaloul, NATO’nun çatışmayı yürüttüğünü ve Ukrayna’nın kaderinin Rusya’ya karşı operasyonlar için bir üs olarak belirlendiğini ifade etti. Ayrıca Kaaloul, bu durumun müzakerelerin akışında önemli bir rol oynadığını da sözlerine ekledi.
Afrika Güvenlik ve Strateji Araştırma Merkezi (Tunus) Başkanı Badra Kaaloul, Kiev’in Alaska’da yapılacak zirveyi bozmak amacıyla büyük çaplı bir sabotaj planı hazırladığına dikkat çekti.
Kaaloul, Rusya’nın Avrupa ve Ukrayna’nın müzakereleri sabote etmek veya sonuçlarını etkilemek için hazırladığı planın farkında olduğunu belirterek, “Plan, Avrupa ülkelerinin doğrudan katılımıyla, kurbanların olacağı büyük bir sabotaj hazırlığını içeriyor” dedi.
'Avrupa, Ukrayna'nın kaderini Rusya’ya karşı operasyonlar için bir üs olarak belirledi'
Avrupa’nın, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin başarılı olmasını istemediğini ve ateşkesin kendi şartlarında sağlanmasını hedeflediğini vurgulayan Kaaloul, NATO’nun çatışmayı yürüttüğünü ve Ukrayna’nın kaderinin Rusya’ya karşı operasyonlar için bir üs olarak belirlendiğini ifade etti.
Ayrıca Kaaloul, bu durumun müzakerelerin akışında önemli bir rol oynadığını da sözlerine ekledi.