https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/cankirida-9-milyon-yillik-fil-gergedan-ve-zurafa-fosilleri-ortaya-cikti-toplu-olarak-olmusler-1098216653.html

Çankırı'da 9 milyon yıllık fil, gergedan ve zürafa fosilleri ortaya çıktı: Toplu olarak ölmüşler

Çankırı'da 9 milyon yıllık fil, gergedan ve zürafa fosilleri ortaya çıktı: Toplu olarak ölmüşler

Sputnik Türkiye

Çankırı'da kazı çalışmalarında iki metrekarelik alanda 9 milyon yıl önce yaşamış fil, gergedan ve zürafaya ait 20'nin üzerinde fosil bir arada bulundu. 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T12:56+0300

2025-07-29T12:56+0300

2025-07-29T12:56+0300

yaşam

kazı

arkeolojik kazı

çankırı

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Çankırı - Yapraklı kara yolu üzerinde yapılan kazı çalışmalarında 9 milyon yıl önce yaşamış fil, gergedan ve zürafaya ait 20'nin üzerinde fosil bir arada bulundu. 2 metrekarelik alanda bu hayvanların bu şekilde karışık çıkmasının nedenlerinden biri 'toplu ölüm' olarak açıklanırken Kazı Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, "Bir çamur akması bu hayvanları önüne katıp buraya yığmış. Herhangi bir ezilme, bozulma olmadan hepsi birebir şekilde korunmuş durumda. Bu da bizim için önemli" dedi. 43 farklı türe ait fosil bulundu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında yapılan 15 kişilik ekiple yürütülen çalışmalarda bugüne kadar atların atalarına ait üç tür, fillerin atalarına ait iki tür, zürafaların atalarına ait dört tür, kılıç dişli kedigiller, su samurları, oklu kirpiler, ayılar, domuzgiller, gergedangiller gibi 43 farklı türe ait 4 bin 300'ün üzerinde numaralı (bütüne yakın), pek çok da küçük parça halinde fosile ulaşıldı.Fil, gergedan ve zürafa kemikleri bulunduBu sezon yürütülen çalışmalarda 7-8 fil, gergedan ve zürafaya ait 20'den fazla kemik de bir arada bulundu. Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Gülşah Güler, Çorakyerler'in Türkiye'de referans lokalitelerden biri olduğunu söyledi. Alandan çıkarılan örneklerin hepsinin memeli türlerine ait olduğunu dile getiren Güler, "Önceki senelerde yapılan kazılarda daha tekil fosiller ele geçirilirken, bu sene özellikle büyük memelilere ait eklemli kemikler gelmekte. Özellikle kazdığımız alanda birçok farklı hayvan cinsine ait oldukça karışmış ancak iyi korunmuş artiküle (eklemli) kemikler bulmaktayız." dedi.Bulunan fosillerin 7-8 farklı hayvana ait olabileceğine dikkati çeken Güler, "Örneğin burada fil kol kemiği, onun altında iki farklı gergedan cinsine ait bacaklarının tarak kemikleri bulundu. Üst kısımda bir zürafaya ait üst çene, yine onun yanında gergedanın kol ve bacak kemikleriyle birlikte oldukça karışık ancak iyi korunmuş ve sistematik açıdan bizim için önemli bilgiler verecek buluntular mevcut. Eğer eklemleri tek tek sayarsak 20'nin üzerinde, ancak bireye ait örnekleri sayarsak 7-8 bireye ait fosil var burada." ifadelerini kullandı.Bir arada olmalarının nedeni toplu ölüm Bu tür çoğul buluntuların nadir karşılaşılan bir durum olduğunun altını çizen Güler, "Oldukça nadir, çünkü özellikle Türkiye'deki fosil yataklarında örnekler taşındığı için çok fazla eklemli halde örnek ele geçmez. Geçse de korunma durumu daha bozuk olabilir. Ancak burada herhangi bir ezilme, bozulma olmadan hepsi birebir şekilde korunmuş durumda. Bu da bizim için önemli." diye konuştu. Fosilleşmenin zor bir durum olduğunu, hassas özellikler gerektirdiğini anlatan Güler, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/elazigda-6-bin-yillik-tapinak-kesfedildi-kan-oluklari-ve-kurban-rituelleri-ortaya-cikti-1097897809.html

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kazı, arkeolojik kazı, çankırı