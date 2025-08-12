https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/yakovenko-alaskada-super-guc-diplomasisi-hayata-gecirilecek-1098543164.html

Yakovenko: Alaska'da 'süper güç diplomasisi' hayata geçirilecek

Cuma günü Alaska'da yapılacak Putin-Trump zirvesini değerlendiren Rossiya Segodnya yöneticilerinden Yakovenko, Ukrayna'da çözüme ilişkin görüşlerini paylaştı. 12.08.2025, Sputnik Türkiye

Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Aleksandr Yakovenko, Alaska'da yapılacak Rusya-ABD zirvesinin jeopolitik oyunda yepyeni bir tur başlatacağını ve bunun 'süper güç diplomasisi' olarak nitelendirilebileceğini ifade etti.Yakovenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak zirve öncesinde RİA Novosti için bir makale kaleme aldı.Batı'nın uzun süre önce kaybettiği Ukrayna'daki savaşın çözümünün ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerde arka plana itildiğini belirten Yakovenko, "Bu, birlikte aşılması gereken normalleşme yolundaki bir engelden başka bir şey değil. Aceleci davranıp iki ülke liderlerinin Alaska'da ne üzerinde anlaşacaklarını tahmin etmenin bir anlamı yok. Ancak şurası aşikar ki Ukrayna, ateşkesin bedelini yeni sınırların tanındığı ve hızlıca imzalanması gereken bir barış anlaşmasıyla ödemek zorunda kalacak" dedi.Kalıcı barış olmaksızın Ukrayna'nın ekonomik olarak toparlanamayacağını ve bunun da Amerikalılara, Ukrayna devletinin olumlu şekilde dönüşümü, nefret kültünden vazgeçme ve hırslı radikallerle olan meseleler konusunda güçlü bir zorluk çıkaracağını belirten Yakovenko, sözlerini şöyle sürdürdü:Yakovenko, Ukrayna meselesinde, kıtada barışın maddi güvencelerine ve Rusya'nın güvenliğine vurgu yapılacağını da kaydederek "Mercekler, yaşananları Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından Avrupa'da zaman açısından gecikmiş bir çözüm gibi sunacak: Kimse kazanmadı ve kimse kaybetmedi (bir tür 'kazananı olmayan barış'), Ukrayna'daki savaş, Biden yönetimi ve Avrupa başkentlerinin dikkatsizliği nedeniyle ortaya çıkan normal ve meşru bir çatışma ve bunda Kiev'in de önemli bir payı var (Rusya'yı yenebileceği fikrine nereden kapıldı?!)" değerlendirmesini yaptı. Bundan sonrasının ise tamamen basit olduğunu yazan Rossiya Segodnya yöneticisi, "Avrupa'da uzun vadeli çözüm, Kremlin'in karşısında Batı'dan uygun bir muhatap bulunmaması nedeniyle 30 yıldır Trump'ı bekliyordu" diye ekledi.

