Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Yakovenko: Alaska'da 'süper güç diplomasisi' hayata geçirilecek
Yakovenko: Alaska'da 'süper güç diplomasisi' hayata geçirilecek
Cuma günü Alaska'da yapılacak Putin-Trump zirvesini değerlendiren Rossiya Segodnya yöneticilerinden Yakovenko, Ukrayna'da çözüme ilişkin görüşlerini paylaştı. 12.08.2025, Sputnik Türkiye
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Aleksandr Yakovenko, Alaska'da yapılacak Rusya-ABD zirvesinin jeopolitik oyunda yepyeni bir tur başlatacağını ve bunun 'süper güç diplomasisi' olarak nitelendirilebileceğini ifade etti.Yakovenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak zirve öncesinde RİA Novosti için bir makale kaleme aldı.Batı'nın uzun süre önce kaybettiği Ukrayna'daki savaşın çözümünün ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerde arka plana itildiğini belirten Yakovenko, "Bu, birlikte aşılması gereken normalleşme yolundaki bir engelden başka bir şey değil. Aceleci davranıp iki ülke liderlerinin Alaska'da ne üzerinde anlaşacaklarını tahmin etmenin bir anlamı yok. Ancak şurası aşikar ki Ukrayna, ateşkesin bedelini yeni sınırların tanındığı ve hızlıca imzalanması gereken bir barış anlaşmasıyla ödemek zorunda kalacak" dedi.Kalıcı barış olmaksızın Ukrayna'nın ekonomik olarak toparlanamayacağını ve bunun da Amerikalılara, Ukrayna devletinin olumlu şekilde dönüşümü, nefret kültünden vazgeçme ve hırslı radikallerle olan meseleler konusunda güçlü bir zorluk çıkaracağını belirten Yakovenko, sözlerini şöyle sürdürdü:Yakovenko, Ukrayna meselesinde, kıtada barışın maddi güvencelerine ve Rusya'nın güvenliğine vurgu yapılacağını da kaydederek "Mercekler, yaşananları Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından Avrupa'da zaman açısından gecikmiş bir çözüm gibi sunacak: Kimse kazanmadı ve kimse kaybetmedi (bir tür 'kazananı olmayan barış'), Ukrayna'daki savaş, Biden yönetimi ve Avrupa başkentlerinin dikkatsizliği nedeniyle ortaya çıkan normal ve meşru bir çatışma ve bunda Kiev'in de önemli bir payı var (Rusya'yı yenebileceği fikrine nereden kapıldı?!)" değerlendirmesini yaptı. Bundan sonrasının ise tamamen basit olduğunu yazan Rossiya Segodnya yöneticisi, "Avrupa'da uzun vadeli çözüm, Kremlin'in karşısında Batı'dan uygun bir muhatap bulunmaması nedeniyle 30 yıldır Trump'ı bekliyordu" diye ekledi.
15:56 12.08.2025
Cuma günü Alaska'da yapılacak Putin-Trump zirvesini değerlendiren Rossiya Segodnya yöneticilerinden Yakovenko, Ukrayna'da çözüme ilişkin görüşlerini paylaştı.
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Aleksandr Yakovenko, Alaska'da yapılacak Rusya-ABD zirvesinin jeopolitik oyunda yepyeni bir tur başlatacağını ve bunun 'süper güç diplomasisi' olarak nitelendirilebileceğini ifade etti.

Yakovenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak zirve öncesinde RİA Novosti için bir makale kaleme aldı.

Batı'nın uzun süre önce kaybettiği Ukrayna'daki savaşın çözümünün ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerde arka plana itildiğini belirten Yakovenko, "Bu, birlikte aşılması gereken normalleşme yolundaki bir engelden başka bir şey değil. Aceleci davranıp iki ülke liderlerinin Alaska'da ne üzerinde anlaşacaklarını tahmin etmenin bir anlamı yok. Ancak şurası aşikar ki Ukrayna, ateşkesin bedelini yeni sınırların tanındığı ve hızlıca imzalanması gereken bir barış anlaşmasıyla ödemek zorunda kalacak" dedi.

Kalıcı barış olmaksızın Ukrayna'nın ekonomik olarak toparlanamayacağını ve bunun da Amerikalılara, Ukrayna devletinin olumlu şekilde dönüşümü, nefret kültünden vazgeçme ve hırslı radikallerle olan meseleler konusunda güçlü bir zorluk çıkaracağını belirten Yakovenko, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kiev'in 'tazminat' ve dondurulan varlıklarımız ile ilgili hiçbir umudu kalmadı. Bu varlıklar, yaptırımlar kaldırıldığında dolar sisteminde kalmamız için, Avrupa'yı fiilen avcunda tutan ve Almanya'da Başbakan Merz nezdinde bir piyonu bulunan mega fonlar da dahil ekonomimize erişim sağlamak için iade edilecek. Moskova ve Washington'un Zelenskiy'e (Amerikalılar bu amaçla onu yalnız bırakıyor) önereceği planın en önemli unsuru, federalleşme/ademi merkeziyetçilik olabilir. Bu, bölgelere özellikle de Rusya ile tarihi bağlar geliştirme hakkı verecek. Ukrayna'nın ekonomik olarak varlığını ancak Rusya'yla işbirliği içinde sürdürebileceğinden bahsetmiyorum bile."

Yakovenko, Ukrayna meselesinde, kıtada barışın maddi güvencelerine ve Rusya'nın güvenliğine vurgu yapılacağını da kaydederek "Mercekler, yaşananları Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından Avrupa'da zaman açısından gecikmiş bir çözüm gibi sunacak: Kimse kazanmadı ve kimse kaybetmedi (bir tür 'kazananı olmayan barış'), Ukrayna'daki savaş, Biden yönetimi ve Avrupa başkentlerinin dikkatsizliği nedeniyle ortaya çıkan normal ve meşru bir çatışma ve bunda Kiev'in de önemli bir payı var (Rusya'yı yenebileceği fikrine nereden kapıldı?!)" değerlendirmesini yaptı.

Bundan sonrasının ise tamamen basit olduğunu yazan Rossiya Segodnya yöneticisi, "Avrupa'da uzun vadeli çözüm, Kremlin'in karşısında Batı'dan uygun bir muhatap bulunmaması nedeniyle 30 yıldır Trump'ı bekliyordu" diye ekledi.
UKRAYNA KRİZİ
Üst düzey Rus askeri yetkiliye yönelik terör saldırısı önlendi
11:21
