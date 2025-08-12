Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Üst düzey Rus askeri yetkiliye yönelik terör saldırısı önlendi
Üst düzey Rus askeri yetkiliye yönelik terör saldırısı önlendi
Üst düzey Rus askeri yetkiliye yönelik terör saldırısı önlendi
Muharebe sahasında beklentilerinin çok gerisinde kalan ve artık çıkış yolu kalmayan Ukrayna yönetimi, Rusya topraklarında terör saldırıları düzenleyerek kaos... 12.08.2025
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
rusya
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
rusya savunma bakanlığı
suikast girişimi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya Savunma Bakanlığı'nda görevli üst düzey bir askere suikast planlayan Ukrayna ajanın gözaltına alındığını duyurdu.Zanlının Moskova Bölgesi'nde üst düzey Rus askeri yetkiliye terör saldırısı planladığını bildiren FSB, şahsın el yapımı patlayıcı düzenek hazırlayarak onu Ukrayna'daki koordinatörlerin gönderdiği parayla satın aldığı bir araca gizlediğini belirtti.Ukraynalı ajanın 60 kg'dan fazla patlayıcı yüklü bu aracı belirlenen bir noktaya park etmeyi ve hedefteki Rus askerin geçişi sırasında patlatmayı planladığını aktaran FSB, şüphelinin planlanan suç mahalline giderken M-4 otoyolunda yakalandığını ve gözaltına alındığını ifade etti.FSB, zanlının sorgusu sırasında suçunu itiraf ettiği bilgisini de paylaştı.
ukrayna
rusya
ukrayna, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya savunma bakanlığı, suikast girişimi
ukrayna, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya savunma bakanlığı, suikast girişimi

Üst düzey Rus askeri yetkiliye yönelik terör saldırısı önlendi

11:21 12.08.2025
Muharebe sahasında beklentilerinin çok gerisinde kalan ve artık çıkış yolu kalmayan Ukrayna yönetimi, Rusya topraklarında terör saldırıları düzenleyerek kaos yaratma girişimlerine devam ediyor.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya Savunma Bakanlığı'nda görevli üst düzey bir askere suikast planlayan Ukrayna ajanın gözaltına alındığını duyurdu.

Zanlının Moskova Bölgesi'nde üst düzey Rus askeri yetkiliye terör saldırısı planladığını bildiren FSB, şahsın el yapımı patlayıcı düzenek hazırlayarak onu Ukrayna'daki koordinatörlerin gönderdiği parayla satın aldığı bir araca gizlediğini belirtti.

Ukraynalı ajanın 60 kg'dan fazla patlayıcı yüklü bu aracı belirlenen bir noktaya park etmeyi ve hedefteki Rus askerin geçişi sırasında patlatmayı planladığını aktaran FSB, şüphelinin planlanan suç mahalline giderken M-4 otoyolunda yakalandığını ve gözaltına alındığını ifade etti.

FSB, zanlının sorgusu sırasında suçunu itiraf ettiği bilgisini de paylaştı.
