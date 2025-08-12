Üst düzey Rus askeri yetkiliye yönelik terör saldırısı önlendi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya Savunma Bakanlığı'nda görevli üst düzey bir askere suikast planlayan Ukrayna ajanın gözaltına alındığını duyurdu.



Zanlının Moskova Bölgesi'nde üst düzey Rus askeri yetkiliye terör saldırısı planladığını bildiren FSB, şahsın el yapımı patlayıcı düzenek hazırlayarak onu Ukrayna'daki koordinatörlerin gönderdiği parayla satın aldığı bir araca gizlediğini belirtti.



Ukraynalı ajanın 60 kg'dan fazla patlayıcı yüklü bu aracı belirlenen bir noktaya park etmeyi ve hedefteki Rus askerin geçişi sırasında patlatmayı planladığını aktaran FSB, şüphelinin planlanan suç mahalline giderken M-4 otoyolunda yakalandığını ve gözaltına alındığını ifade etti.



FSB, zanlının sorgusu sırasında suçunu itiraf ettiği bilgisini de paylaştı.