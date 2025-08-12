https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/vucic-sirbistanin-rusya-politikasi-degismeyecek-1098547519.html

Vucic: Sırbistan'ın Rusya politikası değişmeyecek

Vucic: Sırbistan'ın Rusya politikası değişmeyecek

Sırbistan'ın Rusya karşıtı adımlar atacağına dair iddialara bir yenisi eklenirken Cumhurbaşkanı Vucic'ten bir kez daha yalanlama geldi. 12.08.2025, Sputnik Türkiye

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, ülkesinin Rusya'ya politikasında herhangi bir değişiklik olmayacağını vurguladı.Sputnik'e demeç veren Vucic, bir Sırp kaynağa dayandırılan ve Batı'nın baskısı nedeniyle Sırbistan hükümetindeki bazı Rusya yanlısı isimlerin görevlerinden alınacağının iddia edildiği haberleri tekzip etti.Vucic, Rusya'ya yaptırım uygulamayacaklarını belirterek, "Sırbistan pozisyonunu değiştirmiyor ve değiştirmeyi de düşünmüyor. Sırbistan yaptırım uygulamayacak, politikasını değiştirmeyecek. Bunların hepsi saçmalık. Kimin buna ihtiyacı var, kim uyduruyor, anlamıyorum" dedi.İddiaları kesin bir dille reddeden Vucic, ülkenin mevcut dış politikasının kararlılıkla sürdürüleceğini yineledi.

