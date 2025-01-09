https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/sigorta-primlerinde-buyuk-guncelleme-aile-hekimlerinden-alinacak-bazi-raporlar-ucretli-oldu-1092479598.html

Sigorta primlerinde büyük güncelleme: Aile hekimlerinden alınacak bazı raporlar ücretli oldu

Sigorta primlerinde büyük güncelleme: Aile hekimlerinden alınacak bazı raporlar ücretli oldu

Sputnik Türkiye

Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Sosyal Sigortalar Kanunu’nu kapsayan değişiklikler TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Ayakta tedavide katılım payı... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T08:14+0300

2025-01-09T08:14+0300

2025-01-09T08:14+0300

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Yeni yasaya göre, ayakta tedavilerde hekim ve diş hekimi muayene ücretleri için alınan katılım payı 2 TL’den 20 TL’ye çıkarıldı. SGK, sevk zincirine uygun başvurularda bu katılım payını yarıya indirme yetkisine sahip olacak.Yabancı öğrenciler GSS’den faydalanabilecekDüzenlemeyle birlikte yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim süreleri boyunca Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınacak. Öğrenciler, eğitim yılının başlangıcından itibaren 3 ay içinde başvuruda bulunarak bu haklarından yararlanabilecek. Burslu uluslararası öğrencilerin GSS primleri ise belirlenen kazanç alt sınırının %4’ü olarak hesaplanacak.Aile hekimliği hizmetlerinde değişiklikAile Hekimliği Kanunu’na yapılan değişikliklerle çalışma saatleri haftada en az 40 saat olarak düzenlendi. Ayrıca aile hekimlerinden alınacak özel amaçlı raporlar ücretli hale getirildi. Örneğin, ehliyet raporu gibi belgeler için ücret talep edilecek ve bu gelirler döner sermayeye aktarılacak.Sigorta prim i̇ndiriminde güncellemeÖzel sektör işverenlerinin SGK’ye ödeyeceği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim indirimi 5 puandan 4 puana düşürüldü. Ancak imalat sektörüne yönelik 5 puanlık indirim, 31 Aralık 2026’ya kadar sürecek. Cumhurbaşkanı, bu süreyi 2027’ye kadar uzatma yetkisine sahip olacak.Engelli sigortalılar i̇çin yeni emeklilik şartları2008 öncesi sigortalı olan engelliler için emeklilik işlemleri, artık çalışma gücü kaybı oranına göre belirlenecek. Örneğin, çalışma gücü kaybı yüzde 40-49 arasında olanlar 18 yıl sigortalılık süresi ve 4.100 gün prim, yüzde 50-59 arasında olanlar ise 16 yıl sigortalılık süresi ve 3.700 gün prim şartıyla yaşlılık aylığından faydalanabilecek.Sağlık Verilerinin İşlenmesi İçin Yeni DüzenlemeSağlık hizmetleri kapsamında, kamu ve özel sağlık kuruluşlarının kişisel verileri toplamasına, işlemesine ve saklamasına yönelik düzenlemeler yapıldı. Sağlık Bakanlığı, kamu sağlığını koruma ve maliyet planlaması amacıyla bu verileri kullanabilecek. Ancak, bu veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu dışında başka bir amaçla paylaşılmayacak.Bakan Işıkhan: Önemli düzenlemeler i̇çeriyorÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemelerle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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