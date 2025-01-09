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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/sigorta-primlerinde-buyuk-guncelleme-aile-hekimlerinden-alinacak-bazi-raporlar-ucretli-oldu-1092479598.html
Sigorta primlerinde büyük güncelleme: Aile hekimlerinden alınacak bazı raporlar ücretli oldu
Sigorta primlerinde büyük güncelleme: Aile hekimlerinden alınacak bazı raporlar ücretli oldu
Sputnik Türkiye
Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Sosyal Sigortalar Kanunu’nu kapsayan değişiklikler TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Ayakta tedavide katılım payı... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T08:14+0300
2025-01-09T08:14+0300
ekonomi
gss
tbmm
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aile hekimliği
aile hekimliği
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prim borcu
gss prim borcu
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Yeni yasaya göre, ayakta tedavilerde hekim ve diş hekimi muayene ücretleri için alınan katılım payı 2 TL’den 20 TL’ye çıkarıldı. SGK, sevk zincirine uygun başvurularda bu katılım payını yarıya indirme yetkisine sahip olacak.Yabancı öğrenciler GSS’den faydalanabilecekDüzenlemeyle birlikte yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim süreleri boyunca Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınacak. Öğrenciler, eğitim yılının başlangıcından itibaren 3 ay içinde başvuruda bulunarak bu haklarından yararlanabilecek. Burslu uluslararası öğrencilerin GSS primleri ise belirlenen kazanç alt sınırının %4’ü olarak hesaplanacak.Aile hekimliği hizmetlerinde değişiklikAile Hekimliği Kanunu’na yapılan değişikliklerle çalışma saatleri haftada en az 40 saat olarak düzenlendi. Ayrıca aile hekimlerinden alınacak özel amaçlı raporlar ücretli hale getirildi. Örneğin, ehliyet raporu gibi belgeler için ücret talep edilecek ve bu gelirler döner sermayeye aktarılacak.Sigorta prim i̇ndiriminde güncellemeÖzel sektör işverenlerinin SGK’ye ödeyeceği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim indirimi 5 puandan 4 puana düşürüldü. Ancak imalat sektörüne yönelik 5 puanlık indirim, 31 Aralık 2026’ya kadar sürecek. Cumhurbaşkanı, bu süreyi 2027’ye kadar uzatma yetkisine sahip olacak.Engelli sigortalılar i̇çin yeni emeklilik şartları2008 öncesi sigortalı olan engelliler için emeklilik işlemleri, artık çalışma gücü kaybı oranına göre belirlenecek. Örneğin, çalışma gücü kaybı yüzde 40-49 arasında olanlar 18 yıl sigortalılık süresi ve 4.100 gün prim, yüzde 50-59 arasında olanlar ise 16 yıl sigortalılık süresi ve 3.700 gün prim şartıyla yaşlılık aylığından faydalanabilecek.Sağlık Verilerinin İşlenmesi İçin Yeni DüzenlemeSağlık hizmetleri kapsamında, kamu ve özel sağlık kuruluşlarının kişisel verileri toplamasına, işlemesine ve saklamasına yönelik düzenlemeler yapıldı. Sağlık Bakanlığı, kamu sağlığını koruma ve maliyet planlaması amacıyla bu verileri kullanabilecek. Ancak, bu veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu dışında başka bir amaçla paylaşılmayacak.Bakan Işıkhan: Önemli düzenlemeler i̇çeriyorÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemelerle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/2025-ozel-sektor-zam-oranlari-en-az-yuzde-kac-artis-bekleniyor-1092479197.html
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genel sağlık sigortası değişiklikleri, gss katılım payı 20 tl, aile hekimliği yeni düzenleme, yabancı öğrenciler genel sağlık sigortası, aile hekimliği ücretli raporlar, gss katılım payı ne kadar, sosyal sigortalar kanunu değişiklikleri, tbmm gss yasası kabul edildi, sağlık sigortası düzenlemesi 2025, sigorta prim indirimi güncellemesi, engelli emeklilik şartları 2025, hekim muayene ücreti zamlandı, yabancılara aile hekimliği hizmeti, gss prim oranları, sağlıkta yeni yasa detayları, kişisel sağlık verileri düzenlemesi, sağlık hizmetlerinde katılım payı artışı, bakan vedat ışıkhan açıklamaları, 2025 sağlık sigortası değişiklikleri, tbmm sağlık düzenlemesi, özel sektör sgk prim indirimi, gss yabancı öğrenciler başvuru şartları, 2025 genel sağlık sigortası yenilikleri
genel sağlık sigortası değişiklikleri, gss katılım payı 20 tl, aile hekimliği yeni düzenleme, yabancı öğrenciler genel sağlık sigortası, aile hekimliği ücretli raporlar, gss katılım payı ne kadar, sosyal sigortalar kanunu değişiklikleri, tbmm gss yasası kabul edildi, sağlık sigortası düzenlemesi 2025, sigorta prim indirimi güncellemesi, engelli emeklilik şartları 2025, hekim muayene ücreti zamlandı, yabancılara aile hekimliği hizmeti, gss prim oranları, sağlıkta yeni yasa detayları, kişisel sağlık verileri düzenlemesi, sağlık hizmetlerinde katılım payı artışı, bakan vedat ışıkhan açıklamaları, 2025 sağlık sigortası değişiklikleri, tbmm sağlık düzenlemesi, özel sektör sgk prim indirimi, gss yabancı öğrenciler başvuru şartları, 2025 genel sağlık sigortası yenilikleri

Sigorta primlerinde büyük güncelleme: Aile hekimlerinden alınacak bazı raporlar ücretli oldu

08:14 09.01.2025
© AAAile hekimi
Aile hekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© AA
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Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Sosyal Sigortalar Kanunu’nu kapsayan değişiklikler TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Ayakta tedavide katılım payı 20 TL’ye çıkarılırken, yabancı öğrenciler GSS’den yararlanma hakkı kazandı. Aile hekimliği ve sigorta prim indirimlerinde de önemli düzenlemelere gidildi.
Yeni yasaya göre, ayakta tedavilerde hekim ve diş hekimi muayene ücretleri için alınan katılım payı 2 TL’den 20 TL’ye çıkarıldı. SGK, sevk zincirine uygun başvurularda bu katılım payını yarıya indirme yetkisine sahip olacak.

Yabancı öğrenciler GSS’den faydalanabilecek

Düzenlemeyle birlikte yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim süreleri boyunca Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınacak. Öğrenciler, eğitim yılının başlangıcından itibaren 3 ay içinde başvuruda bulunarak bu haklarından yararlanabilecek. Burslu uluslararası öğrencilerin GSS primleri ise belirlenen kazanç alt sınırının %4’ü olarak hesaplanacak.

Aile hekimliği hizmetlerinde değişiklik

Aile Hekimliği Kanunu’na yapılan değişikliklerle çalışma saatleri haftada en az 40 saat olarak düzenlendi. Ayrıca aile hekimlerinden alınacak özel amaçlı raporlar ücretli hale getirildi. Örneğin, ehliyet raporu gibi belgeler için ücret talep edilecek ve bu gelirler döner sermayeye aktarılacak.

Sigorta prim i̇ndiriminde güncelleme

Özel sektör işverenlerinin SGK’ye ödeyeceği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim indirimi 5 puandan 4 puana düşürüldü. Ancak imalat sektörüne yönelik 5 puanlık indirim, 31 Aralık 2026’ya kadar sürecek. Cumhurbaşkanı, bu süreyi 2027’ye kadar uzatma yetkisine sahip olacak.

Engelli sigortalılar i̇çin yeni emeklilik şartları

2008 öncesi sigortalı olan engelliler için emeklilik işlemleri, artık çalışma gücü kaybı oranına göre belirlenecek. Örneğin, çalışma gücü kaybı yüzde 40-49 arasında olanlar 18 yıl sigortalılık süresi ve 4.100 gün prim, yüzde 50-59 arasında olanlar ise 16 yıl sigortalılık süresi ve 3.700 gün prim şartıyla yaşlılık aylığından faydalanabilecek.

Sağlık Verilerinin İşlenmesi İçin Yeni Düzenleme

Sağlık hizmetleri kapsamında, kamu ve özel sağlık kuruluşlarının kişisel verileri toplamasına, işlemesine ve saklamasına yönelik düzenlemeler yapıldı. Sağlık Bakanlığı, kamu sağlığını koruma ve maliyet planlaması amacıyla bu verileri kullanabilecek. Ancak, bu veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu dışında başka bir amaçla paylaşılmayacak.

Bakan Işıkhan: Önemli düzenlemeler i̇çeriyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemelerle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Bu kanun, sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği ve vatandaşlarımızın eşit sosyal güvenlik hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak adına önemli düzenlemeler içeriyor. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”
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