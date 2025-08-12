https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/ukrayna-ordusu-bir-kez-daha-zaporojye-nukleer-santralinin-yakinlarini-bombaladi--1098550150.html
Ukrayna ordusu bir kez daha Zaporojye Nükleer Santrali'nin yakınlarını bombaladı
Ukrayna ordusu bir kez daha Zaporojye Nükleer Santrali'nin yakınlarını bombaladı
Sputnik Türkiye
Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) çevresinde, Ukrayna ordusunun bombardımanı sonucu duman bulutları oluştu. 12.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-12T20:12+0300
2025-08-12T20:12+0300
2025-08-12T20:12+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
zaporojye
zaporojye bölgesi
zaporojye nükleer güç santrali
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
ukrayna
energodar
telegram
yevgeniy balitskiy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0b/1086738247_0:239:3071:1966_1920x0_80_0_0_b12c7ad086742f5004c22b91304a447e.jpg
Zaporojye Valisi Yevgeniy Balitskiy, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, “Kuru bitki örtüsünün alev alması sonucu, santral çevresinde duman bulutları oluştu. Olay yerinde Acil Durum Bakanlığı çalışanları müdahale ediyor, yangın söndürme çalışmaları devam ediyor” diye yazdı.Vali, santral için herhangi bir tehdit bulunmadığını, normal şekilde çalışmaya devam ettiğini ifade ederek radyasyon seviyesinin normal olduğunu belirtti. Zaporojye NGS Dinyeper Nehri’nin sol kıyısında, Energodar kenti yakınında yer alıyor. Bu santral, blok sayısı ve kurulu güç bakımından Avrupa’daki en büyük nükleer enerji santralidir. Toplam altı enerji bloğu bulunmakta olup her biri bir gigavat kapasiteye sahiptir. 1 Eylül 2022’den beri santralde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) gözlemcileri görev yapıyor. Aynı yıl ekim ayında santral, Rus uzmanların yönetimine geçti. Zaporojye Bölgesi, Eylül 2022’de yapılan referandumun sonucunda Rusya’nın bir parçası oldu. Kiev, referandumun sonuçlarını tanımamakta ve Energodar ile nükleer santrale yakın bölgeler dahil olmak üzere bölgeyi bombalamaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/ukrayna-ordusunun-saldirilari-nedeniyle-zaporojye-ngs-etrafindaki-durum-kritik-1098479329.html
rusya
zaporojye
zaporojye bölgesi
ukrayna
energodar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0b/1086738247_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_492170589168f925333b77bc569e68ee.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, zaporojye, zaporojye bölgesi, zaporojye nükleer güç santrali, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), ukrayna, energodar, telegram, yevgeniy balitskiy
rusya, zaporojye, zaporojye bölgesi, zaporojye nükleer güç santrali, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), ukrayna, energodar, telegram, yevgeniy balitskiy
Ukrayna ordusu bir kez daha Zaporojye Nükleer Santrali'nin yakınlarını bombaladı
Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) çevresinde, Ukrayna ordusunun bombardımanı sonucu duman bulutları oluştu.
Zaporojye Valisi Yevgeniy Balitskiy, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, “Kuru bitki örtüsünün alev alması sonucu, santral çevresinde duman bulutları oluştu. Olay yerinde Acil Durum Bakanlığı çalışanları müdahale ediyor, yangın söndürme çalışmaları devam ediyor” diye yazdı.
Vali, santral için herhangi bir tehdit bulunmadığını, normal şekilde çalışmaya devam ettiğini ifade ederek radyasyon seviyesinin normal olduğunu belirtti.
Zaporojye NGS Dinyeper Nehri’nin sol kıyısında, Energodar kenti yakınında yer alıyor. Bu santral, blok sayısı ve kurulu güç bakımından Avrupa’daki en büyük nükleer enerji santralidir. Toplam altı enerji bloğu bulunmakta olup her biri bir gigavat kapasiteye sahiptir.
1 Eylül 2022’den beri santralde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) gözlemcileri görev yapıyor. Aynı yıl ekim ayında santral, Rus uzmanların yönetimine geçti. Zaporojye Bölgesi, Eylül 2022’de yapılan referandumun sonucunda Rusya’nın bir parçası oldu. Kiev, referandumun sonuçlarını tanımamakta ve Energodar ile nükleer santrale yakın bölgeler dahil olmak üzere bölgeyi bombalamaya devam ediyor.