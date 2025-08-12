Ukrayna ordusu bir kez daha Zaporojye Nükleer Santrali'nin yakınlarını bombaladı

Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) çevresinde, Ukrayna ordusunun bombardımanı sonucu duman bulutları oluştu. 12.08.2025, Sputnik Türkiye
Zaporojye Valisi Yevgeniy Balitskiy, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, “Kuru bitki örtüsünün alev alması sonucu, santral çevresinde duman bulutları oluştu. Olay yerinde Acil Durum Bakanlığı çalışanları müdahale ediyor, yangın söndürme çalışmaları devam ediyor” diye yazdı.Vali, santral için herhangi bir tehdit bulunmadığını, normal şekilde çalışmaya devam ettiğini ifade ederek radyasyon seviyesinin normal olduğunu belirtti. Zaporojye NGS Dinyeper Nehri’nin sol kıyısında, Energodar kenti yakınında yer alıyor. Bu santral, blok sayısı ve kurulu güç bakımından Avrupa’daki en büyük nükleer enerji santralidir. Toplam altı enerji bloğu bulunmakta olup her biri bir gigavat kapasiteye sahiptir. 1 Eylül 2022’den beri santralde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) gözlemcileri görev yapıyor. Aynı yıl ekim ayında santral, Rus uzmanların yönetimine geçti. Zaporojye Bölgesi, Eylül 2022’de yapılan referandumun sonucunda Rusya’nın bir parçası oldu. Kiev, referandumun sonuçlarını tanımamakta ve Energodar ile nükleer santrale yakın bölgeler dahil olmak üzere bölgeyi bombalamaya devam ediyor.
Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) çevresinde, Ukrayna ordusunun bombardımanı sonucu duman bulutları oluştu.
Zaporojye Valisi Yevgeniy Balitskiy, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, “Kuru bitki örtüsünün alev alması sonucu, santral çevresinde duman bulutları oluştu. Olay yerinde Acil Durum Bakanlığı çalışanları müdahale ediyor, yangın söndürme çalışmaları devam ediyor” diye yazdı.
Vali, santral için herhangi bir tehdit bulunmadığını, normal şekilde çalışmaya devam ettiğini ifade ederek radyasyon seviyesinin normal olduğunu belirtti.
Zaporojye NGS Dinyeper Nehri’nin sol kıyısında, Energodar kenti yakınında yer alıyor. Bu santral, blok sayısı ve kurulu güç bakımından Avrupa’daki en büyük nükleer enerji santralidir. Toplam altı enerji bloğu bulunmakta olup her biri bir gigavat kapasiteye sahiptir.
1 Eylül 2022’den beri santralde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) gözlemcileri görev yapıyor. Aynı yıl ekim ayında santral, Rus uzmanların yönetimine geçti. Zaporojye Bölgesi, Eylül 2022’de yapılan referandumun sonucunda Rusya’nın bir parçası oldu. Kiev, referandumun sonuçlarını tanımamakta ve Energodar ile nükleer santrale yakın bölgeler dahil olmak üzere bölgeyi bombalamaya devam ediyor.
Zaporojye Nükleer Güç Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2025
DÜNYA
Ukrayna ordusunun saldırıları nedeniyle Zaporojye NGS etrafındaki durum kritik
10 Ağustos, 13:52
