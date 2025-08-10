https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/ukrayna-ordusunun-saldirilari-nedeniyle-zaporojye-ngs-etrafindaki-durum-kritik-1098479329.html
Ukrayna ordusunun saldırıları nedeniyle Zaporojye NGS etrafındaki durum kritik
Ukrayna ordusunun saldırıları nedeniyle Zaporojye NGS etrafındaki durum kritik
10.08.2025
Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) İletişim Direktörü Yevgeniya Yaşina, Sputnik'e demecinde Ukraynalı militanların neredeyse her gün gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle santralin etrafındaki durumun kritik hale geldiğini belirtti.Yaşina, "Santralin etrafındaki durum kritik hal alıyor: Bombardımanlar sıklaştı, neredeyse günlük yoğunluğa ulaştı. Bir haftadır sanayi bölgesi ve çevresindeki alanlarda saldırılar kaydediliyor" ifadelerini kullandı.Rus yetkili, geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, önceki saldırıların etkilerini ortadan kaldırmaya çalışan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanlarının dahi ateş altında kaldığını sözlerine ekledi.
Ukrayna ordusunun saldırıları nedeniyle Zaporojye NGS etrafındaki durum kritik
Zaporojye NGS İletişim Direktörü Yaşina, Ukraynalı militanların neredeyse her gün gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle santralin etrafındaki durumun kritik hale geldiğini belirtti.
Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) İletişim Direktörü Yevgeniya Yaşina, Sputnik'e demecinde Ukraynalı militanların neredeyse her gün gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle santralin etrafındaki durumun kritik hale geldiğini belirtti.
Yaşina, "Santralin etrafındaki durum kritik hal alıyor: Bombardımanlar sıklaştı, neredeyse günlük yoğunluğa ulaştı. Bir haftadır sanayi bölgesi ve çevresindeki alanlarda saldırılar kaydediliyor" ifadelerini kullandı.
Rus yetkili, geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, önceki saldırıların etkilerini ortadan kaldırmaya çalışan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanlarının dahi ateş altında kaldığını sözlerine ekledi.
Ancak sürekli bombardımanlar psikolojik olarak son derece zor bir durum yaratıyor. Bu yoğunluk endişe verici bir işaret ve tüm personel ve altyapı için doğrudan bir tehdit oluşturuyor.