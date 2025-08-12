Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/trump-esrar-yasalarinda-devrim-sinyali-verdi-birkac-hafta-icinde-karar-verecegiz-1098549692.html
Trump, esrar yasalarında devrim sinyali verdi: 'Birkaç hafta içinde karar vereceğiz'
Trump, esrar yasalarında devrim sinyali verdi: 'Birkaç hafta içinde karar vereceğiz'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, federal düzeyde Schedule I kategorisinde yer alan esrarın yeniden sınıflandırılmasını gündeme aldı. Karar, hem tıbbi kullanım hem de... 12.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-12T19:42+0300
2025-08-12T19:42+0300
dünya
donald trump
esrar
marihuana
beyaz saray
tıp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/02/1098316608_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_dd4fbb315eb95ed6120233b046b18af4.jpg
Başkan Donald Trump, esrarın federal düzeydeki yasal statüsünün değişebileceğini söyledi.Dünkü basın toplantısında konuyla ilgili soruları yanıtlayan Trump, “Yeniden sınıflandırmaya bakıyoruz ve önümüzdeki birkaç hafta içinde bir karar vereceğiz. Umarım bu karar doğru olur” dedi. Cumhuriyetçi lider, marihuananın tıbbi kullanımında olumlu şeyler duyduğunu ancak diğer alanlarda olumsuz etkilerden bahsedildiğini de ekledi.Bu açıklama, Trump’ın geçtiğimiz günlerde giriş fiyatı 1 milyon dolar olan özel bir bağış etkinliğine katılmasının ardından geldi. Etkinlikte marihuana sektörünün önde gelen bazı isimleri de yer aldı.Şu anda esrar, 1970’ten bu yana federal yasalar kapsamında Schedule I kategorisinde bulunuyor. Bu sınıflandırma, maddenin bağımlılık yapıcı, tehlikeli ve tıbbi kullanımının kabul edilmediği anlamına geliyor. Trump yönetimi, bu kategoriyi düşürmeyi değerlendiriyor. Böyle bir adım, esrar firmaları için vergi avantajları ve cezai yaptırımların hafiflemesi anlamına gelse de, eğlence amaçlı kullanım federal düzeyde hâlâ yasadışı kalacak.Büyük tepki gördüTrump’ın konuyla ilgili açıklamaları, sosyal medyada sert tepkiler aldı. Bir kullanıcı, “Trump tarihin en aptal Başkanı” yorumunu yaparken, bir MAGA destekçisi ise “Trump’a oy verdim ve yaptıklarını seviyorum ama bu konuda tam bir aptal” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/trump-obamanin-beyaz-saraydaki-baskanlik-portresini-kaldirdi-yerine-suikaste-ugradigi-resmini-asti-1098546620.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/02/1098316608_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e8fa45e7426f7f312cb3c5a142a08006.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, esrar, marihuana, beyaz saray, tıp
donald trump, esrar, marihuana, beyaz saray, tıp

Trump, esrar yasalarında devrim sinyali verdi: 'Birkaç hafta içinde karar vereceğiz'

19:42 12.08.2025
© AA / Yasin ÖztürkABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2025
© AA / Yasin Öztürk
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, federal düzeyde Schedule I kategorisinde yer alan esrarın yeniden sınıflandırılmasını gündeme aldı. Karar, hem tıbbi kullanım hem de endüstri açısından ülke çapında köklü değişimlere yol açabilir.
Başkan Donald Trump, esrarın federal düzeydeki yasal statüsünün değişebileceğini söyledi.
Dünkü basın toplantısında konuyla ilgili soruları yanıtlayan Trump, “Yeniden sınıflandırmaya bakıyoruz ve önümüzdeki birkaç hafta içinde bir karar vereceğiz. Umarım bu karar doğru olur” dedi. Cumhuriyetçi lider, marihuananın tıbbi kullanımında olumlu şeyler duyduğunu ancak diğer alanlarda olumsuz etkilerden bahsedildiğini de ekledi.
Bu açıklama, Trump’ın geçtiğimiz günlerde giriş fiyatı 1 milyon dolar olan özel bir bağış etkinliğine katılmasının ardından geldi. Etkinlikte marihuana sektörünün önde gelen bazı isimleri de yer aldı.
Şu anda esrar, 1970’ten bu yana federal yasalar kapsamında Schedule I kategorisinde bulunuyor. Bu sınıflandırma, maddenin bağımlılık yapıcı, tehlikeli ve tıbbi kullanımının kabul edilmediği anlamına geliyor. Trump yönetimi, bu kategoriyi düşürmeyi değerlendiriyor. Böyle bir adım, esrar firmaları için vergi avantajları ve cezai yaptırımların hafiflemesi anlamına gelse de, eğlence amaçlı kullanım federal düzeyde hâlâ yasadışı kalacak.

Büyük tepki gördü

Trump’ın konuyla ilgili açıklamaları, sosyal medyada sert tepkiler aldı. Bir kullanıcı, “Trump tarihin en aptal Başkanı” yorumunu yaparken, bir MAGA destekçisi ise “Trump’a oy verdim ve yaptıklarını seviyorum ama bu konuda tam bir aptal” dedi.
Donald Trump - Barack Obama - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2025
DÜNYA
Trump, Obama'nın Beyaz Saray'daki 'Başkanlık' portresini kaldırdı: Yerine suikaste uğradığı resmini astı
17:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала