Trump, esrar yasalarında devrim sinyali verdi: 'Birkaç hafta içinde karar vereceğiz'

Trump, esrar yasalarında devrim sinyali verdi: 'Birkaç hafta içinde karar vereceğiz'

Sputnik Türkiye

12.08.2025

Başkan Donald Trump, esrarın federal düzeydeki yasal statüsünün değişebileceğini söyledi.Dünkü basın toplantısında konuyla ilgili soruları yanıtlayan Trump, “Yeniden sınıflandırmaya bakıyoruz ve önümüzdeki birkaç hafta içinde bir karar vereceğiz. Umarım bu karar doğru olur” dedi. Cumhuriyetçi lider, marihuananın tıbbi kullanımında olumlu şeyler duyduğunu ancak diğer alanlarda olumsuz etkilerden bahsedildiğini de ekledi.Bu açıklama, Trump’ın geçtiğimiz günlerde giriş fiyatı 1 milyon dolar olan özel bir bağış etkinliğine katılmasının ardından geldi. Etkinlikte marihuana sektörünün önde gelen bazı isimleri de yer aldı.Şu anda esrar, 1970’ten bu yana federal yasalar kapsamında Schedule I kategorisinde bulunuyor. Bu sınıflandırma, maddenin bağımlılık yapıcı, tehlikeli ve tıbbi kullanımının kabul edilmediği anlamına geliyor. Trump yönetimi, bu kategoriyi düşürmeyi değerlendiriyor. Böyle bir adım, esrar firmaları için vergi avantajları ve cezai yaptırımların hafiflemesi anlamına gelse de, eğlence amaçlı kullanım federal düzeyde hâlâ yasadışı kalacak.Büyük tepki gördüTrump’ın konuyla ilgili açıklamaları, sosyal medyada sert tepkiler aldı. Bir kullanıcı, “Trump tarihin en aptal Başkanı” yorumunu yaparken, bir MAGA destekçisi ise “Trump’a oy verdim ve yaptıklarını seviyorum ama bu konuda tam bir aptal” dedi.

