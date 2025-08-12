https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/rus-senator-puskov-muzakerelerin-kendi-mantigi-var-ve-trumpin-hedefleri-avrupali-liberallerin-1098518745.html

Rus Senatör Puşkov: Müzakerelerin kendi mantığı var ve Trump’ın hedefleri, Avrupalı liberallerin hedefleriyle aynı değil

Rus Senatör Puşkov: Müzakerelerin kendi mantığı var ve Trump’ın hedefleri, Avrupalı liberallerin hedefleriyle aynı değil

Sputnik Türkiye

Rus Senatör Aleksey Puşkov, vrupa liderlerinin 'çaresiz' bir şekilde, yaklaşan Trump-Putin görüşmesini etkilemeye çalıştığını söyleyerek Trump'ın Ukrayna'daki... 12.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-12T01:02+0300

2025-08-12T01:02+0300

2025-08-12T01:02+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

kremlin

aleksey puşkov

rus senatör aleksey puşkov

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042983856_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_4d0791f79b2dc358d6f5546078b3b01d.jpg

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki çatışmadaki hedeflerinin Avrupalı liberallerinkinden farklı olduğunu söyledi. Puşkov, Telegram kanalında, “Müzakerelerin kendi mantığı var ve Trump’ın bu çatışmadaki hedefleri Avrupalı liberallerin hedefleriyle aynı değil. Ayrıca Trump, Avrupalılara müzakereleri başlatmaları için üç yıl süre verdiklerini ancak hiçbir şey yapmadıklarını zaten belirtmişti. Bunun yerine çatışmayı körüklediler” ifadelerini kullandı. Senatör, Avrupa liderlerinin 'çaresiz' bir şekilde, yaklaşan Trump-Putin görüşmesini etkilemeye çalıştığını belirtti. Açıklamasında Puşkov, şu ifadeleri kullandı:Neler olmuştu?Kremlin ve Beyaz Saray, daha önce Putin ile Trump’ın 15 Ağustos’ta Alaska’da bir araya geleceğini açıklamıştı. Rusya liderinin yardımcısı Yuri Uşakov’un belirttiğine göre, ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff, Rusya ziyaretinde Kremlin’de Putin, Trump ve Vladimir Zelenskiy arasında üçlü bir görüşme olasılığından söz etmiş ancak Rus tarafı, bu konu hakkında bir yorum yapmayarak ikili zirvenin hazırlıklarına odaklanılması gerektiğini vurgulamıştı.Putin, Zelenskiy ile görüşmenin mümkün olduğunu belirtirken, böyle bir görüşmenin gerçekleşebilmesi için henüz uygun koşulların oluşmadığını ifade ederken Zelenskiy, Putin ve Trump arasındaki görüşme öncesinde toprak tavizleri vermeyeceğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/kallas-ab-rusyaya-karsi-yeni-yaptirimlar-uzerinde-calisiyor--1098518182.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, aleksey puşkov, rus senatör aleksey puşkov