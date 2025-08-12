Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus Senatör Puşkov: Müzakerelerin kendi mantığı var ve Trump’ın hedefleri, Avrupalı liberallerin hedefleriyle aynı değil
Rus Senatör Puşkov: Müzakerelerin kendi mantığı var ve Trump’ın hedefleri, Avrupalı liberallerin hedefleriyle aynı değil
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki çatışmadaki hedeflerinin Avrupalı liberallerinkinden farklı olduğunu söyledi. Puşkov, Telegram kanalında, “Müzakerelerin kendi mantığı var ve Trump’ın bu çatışmadaki hedefleri Avrupalı liberallerin hedefleriyle aynı değil. Ayrıca Trump, Avrupalılara müzakereleri başlatmaları için üç yıl süre verdiklerini ancak hiçbir şey yapmadıklarını zaten belirtmişti. Bunun yerine çatışmayı körüklediler” ifadelerini kullandı. Senatör, Avrupa liderlerinin 'çaresiz' bir şekilde, yaklaşan Trump-Putin görüşmesini etkilemeye çalıştığını belirtti. Açıklamasında Puşkov, şu ifadeleri kullandı:Neler olmuştu?Kremlin ve Beyaz Saray, daha önce Putin ile Trump’ın 15 Ağustos’ta Alaska’da bir araya geleceğini açıklamıştı. Rusya liderinin yardımcısı Yuri Uşakov’un belirttiğine göre, ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff, Rusya ziyaretinde Kremlin’de Putin, Trump ve Vladimir Zelenskiy arasında üçlü bir görüşme olasılığından söz etmiş ancak Rus tarafı, bu konu hakkında bir yorum yapmayarak ikili zirvenin hazırlıklarına odaklanılması gerektiğini vurgulamıştı.Putin, Zelenskiy ile görüşmenin mümkün olduğunu belirtirken, böyle bir görüşmenin gerçekleşebilmesi için henüz uygun koşulların oluşmadığını ifade ederken Zelenskiy, Putin ve Trump arasındaki görüşme öncesinde toprak tavizleri vermeyeceğini duyurmuştu.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki çatışmadaki hedeflerinin Avrupalı liberallerinkinden farklı olduğunu söyledi.
Puşkov, Telegram kanalında, “Müzakerelerin kendi mantığı var ve Trump’ın bu çatışmadaki hedefleri Avrupalı liberallerin hedefleriyle aynı değil. Ayrıca Trump, Avrupalılara müzakereleri başlatmaları için üç yıl süre verdiklerini ancak hiçbir şey yapmadıklarını zaten belirtmişti. Bunun yerine çatışmayı körüklediler” ifadelerini kullandı.
Senatör, Avrupa liderlerinin 'çaresiz' bir şekilde, yaklaşan Trump-Putin görüşmesini etkilemeye çalıştığını belirtti.
Açıklamasında Puşkov, şu ifadeleri kullandı:
“Artık kendi görevlerini, Trump ile müzakereler sırasında aşmayacağı bazı ‘kırmızı çizgiler’ üzerinde Trump ile anlaşmak olarak görüyorlar. Bizim değerlendirmemiz ise, Trump bu çizgileri Avrupalılarla tartışmaya açsa bile, muhtemelen bunlara sıkı sıkıya bağlı kalmayacağı yönündedir”

Neler olmuştu?

Kremlin ve Beyaz Saray, daha önce Putin ile Trump’ın 15 Ağustos’ta Alaska’da bir araya geleceğini açıklamıştı. Rusya liderinin yardımcısı Yuri Uşakov’un belirttiğine göre, ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff, Rusya ziyaretinde Kremlin’de Putin, Trump ve Vladimir Zelenskiy arasında üçlü bir görüşme olasılığından söz etmiş ancak Rus tarafı, bu konu hakkında bir yorum yapmayarak ikili zirvenin hazırlıklarına odaklanılması gerektiğini vurgulamıştı.
Putin, Zelenskiy ile görüşmenin mümkün olduğunu belirtirken, böyle bir görüşmenin gerçekleşebilmesi için henüz uygun koşulların oluşmadığını ifade ederken Zelenskiy, Putin ve Trump arasındaki görüşme öncesinde toprak tavizleri vermeyeceğini duyurmuştu.
