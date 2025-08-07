https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/tayland-ve-kambocya-sinirdaki-gerilimi-cozume-kavusturmak-icin-anlasmaya-vardi-1098419010.html
Tayland ve Kamboçya sınırdaki gerilimi çözüme kavuşturmak için anlaşmaya vardı
Tayland ve Kamboçya sınırdaki gerilimi çözüme kavuşturmak için anlaşmaya vardı
Tayland ve Kamboçya temsilcilerinin, Kuala Lumpur'da yapılan görüşmelerin ardından sınırdaki gerilimi çözüme kavuşturma konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.
Tayland Hükümeti’nden yapılan açıklamada, iki ülke sınırındaki durumun çözümüne ilişkin komite toplantısının sona erdiği bildirildi.Açıklamada, “Taraflar, ateşkesin uygulanması konusunda 13 maddelik bir anlaşma üzerinde anlaştı. İki ülkenin temsilcileri, sınırdaki gerilimi azaltmayı ve sınır bölgesinde barışı yeniden sağlamayı amaçlayan protokoller imzaladı” ifadesine yer verildi.Kamboçya Basın Ajansı tarafından yayınlanan anlaşma metnine göre, taraflar sınır boyunca tam ateşkese uymayı, her türlü silahı kullanmaktan kaçınmayı ve mevcut asker sayısını artırmadan konuşlanmayı sürdürmeyi kabul etti. Ayrıca taraflar, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) Malezya liderliğindeki bir gözlem heyetine sınır bölgelerine erişim sağlayacak ve sınırdaki durumu çözüme kavuşturmak için bir ay içinde komite formatında yeni bir toplantı düzenleyecek.İki ülke sınırında çatışmalar çıkmıştıTayland ile Kamboçya arasında 24 Temmuz'da başlayan sınır çatışmalarında en az 33 asker ve sivil hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Çatışmaların başlangıcına ilişkin iki taraf birbirini suçlamıştı. Tayland, Kamboçya’nın sınırdaki askeri hareketliliği insansız hava araçlarıyla gözlemlemeye çalıştığını savunurken; Kamboçya, Tayland askerlerinin tarihi Khmer-Hindu tapınağı çevresinde yapılan anlaşmaları ihlal ettiğini ileri sürmiştü.
Tayland Hükümeti’nden yapılan açıklamada, iki ülke sınırındaki durumun çözümüne ilişkin komite toplantısının sona erdiği bildirildi.
Açıklamada, “Taraflar, ateşkesin uygulanması konusunda 13 maddelik bir anlaşma üzerinde anlaştı. İki ülkenin temsilcileri, sınırdaki gerilimi azaltmayı ve sınır bölgesinde barışı yeniden sağlamayı amaçlayan protokoller imzaladı” ifadesine yer verildi.
Kamboçya Basın Ajansı tarafından yayınlanan anlaşma metnine göre, taraflar sınır boyunca tam ateşkese uymayı, her türlü silahı kullanmaktan kaçınmayı ve mevcut asker sayısını artırmadan konuşlanmayı sürdürmeyi kabul etti. Ayrıca taraflar, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) Malezya liderliğindeki bir gözlem heyetine sınır bölgelerine erişim sağlayacak ve sınırdaki durumu çözüme kavuşturmak için bir ay içinde komite formatında yeni bir toplantı düzenleyecek.
İki ülke sınırında çatışmalar çıkmıştı
Tayland ile Kamboçya arasında 24 Temmuz'da başlayan sınır çatışmalarında en az 33 asker ve sivil hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Çatışmaların başlangıcına ilişkin iki taraf birbirini suçlamıştı. Tayland, Kamboçya’nın sınırdaki askeri hareketliliği insansız hava araçlarıyla gözlemlemeye çalıştığını savunurken; Kamboçya, Tayland askerlerinin tarihi Khmer-Hindu tapınağı çevresinde yapılan anlaşmaları ihlal ettiğini ileri sürmiştü.