Sağlık Bakanlığı 'yüksek riskli gebelik'leri yakından takibe aldı: 8 branşta randevu önceliği sağlanacak

Sağlık Bakanlığı, yüksek riskli gebelik tanısı alan annelerin doğum öncesi ve sonrası süreçlerini yakından takibe aldı. Aralarında kardiyoloji, kalp damar... 12.08.2025, Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı, 49 riskli tanıdan birini taşıyan ve yüksek riskli gebelik tanısı alan annelerin doğum öncesi ve sonrasındaki süreçte Yüksek Riskli Gebelik İzlem Sistemi ile yakından takibe aldı. İl ve ilçelerde kurulan sistemler çerçevesinde anneler, gebelik sürecinde 4 kez, doğumdan sonraki ilk 6 haftada sıklıkla aranarak süreçlerinin takip edilecek. Gerektiğinde ise ekipler tarafından evlerinde ziyaret edilecek. Uygulamayla birlikte yüksek riskli gebelere, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, göğüs hastalıkları, nöroloji, üroloji, genel cerrahi, psikiyatri ve dahiliye birimlerine ayaktan başvuru yaptıklarında MHRS randevu zorunluluğu olmadan öncelik tanınacak.Riskli gebelikler yakından takip edilecekÇalışmayla ilgili bilgi veren Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin riskli gebelerin yakından takip edileceği "Yüksek Riskli Gebelik İzlem Sistemi" ile çok daha etkin sonuçlar almayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Özellikle 2000'li yılların başında anne ölümlerinde 100 binde 64 civarında bir rakamımız vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde sağlığın gelişmesi ve vatandaşlarımızın sağlığının korunması kapsamında çok önemli yol kat edildi ve bu yıl içerisinde anne ölümlerimiz 100 binde 11'e kadar geriledi. Bu rakamı hızlıca 10'un altına indirebilmek en önemli hedefimiz. Bir anne ölümünün sıfırdan büyük olduğu gerçeği hepimizin zihninde ve kalbinde" diye konuştu.Tüm sistemde yüksek riskli gebelik bilgisi yer alacakSağlık Bilgi Sistemleri ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak "Riskli Gebeliklerin Yönetimi ve Anne Ölümlerine Etkisi" konulu çalıştay yaptıklarını anlatan Demirkol, şöyle konuştu: "Çalıştayda bilimsel veriler ışığında bilim insanlarımızın da destek verdiği komisyonlarda yeni 49 tanımızı belirledik. Bu 49 tanı yüksek riskli gebe olarak bir annenin, anne adayının takip edilmesini sağlayacak tanılar. Annelerimiz, gebelik öncesinde veya gebelik sırasında herhangi bir şekilde bu tanıları aldığında sistemde artık yüksek riskli gebe olarak tanımlanacak. Tanı alan annelerimiz, hem aile hekimlerimiz hem de süreç içerisinde özel hastanelerimiz dahil tüm hastanelerimizde yakından takip edilecek. Herhangi bir şekilde sağlık testlerine başvurduğunda yüksek riskli gebe olarak tüm sistemde görülecek."Yüksek riskli gebelere 8 branşta öncelik tanınacakDemirkol, annelerin il ve ilçelerde kurulan sistemler çerçevesinde gebelik sürecinde 4 kez, doğumdan sonraki ilk 6 haftada sıklıkla aranarak süreçlerinin takip edileceğini aktararak, gerektiğinde evlerinin ziyaret edileceğini ve ekiplerin annelerin tüm sağlık ihtiyaçlarında yanlarında olacağını dile getirdi.İl ve ilçelerde takip sistemini sağlayacak koordinatörlerin ve desteğin sağlanması için algoritmaların belirlendiğini söyleyen Demirkol, sözlerine şöyle devam etti: "Yüksek riskli gebelerimiz hem gebelik hem de lohusalık süreçlerinde 8 branşa randevusuz şekilde gidebilecek. Gebelerimize, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) öncelik tanınmış olduğu, yüksek riskli gebelerimizin il ve ilçelerimizde belirlenmiş koordinasyon ekiplerimizle arandığı, hastanede ve aile kimliklerinde çok daha yakından takip edilebilecekleri sistemleri geliştirdik. Bu yazılımlar geliştirilerek çok daha iyi noktaya gelecek. Bilimsel veriler ışığındaki yeni tanılarla artık yüksek riskli gebelerimizin yakından takip edildiği, aile hekiminden hastaneye, hastaneden aile hekimine dijital entegrasyonla tüm klinik bilgilerinin notlarının gönderildiği, en doğru yere en doğru ve hızlı şekilde gitmelerini sağlayacak bu sistemimizin hayırlara vesile olmasını diliyoruz."Öte yandan, sistemle yüksek riskli gebelere, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, göğüs hastalıkları, nöroloji, üroloji, genel cerrahi, psikiyatri ve dahiliye birimlerine ayaktan başvuru yaptıklarında MHRS randevu zorunluluğu olmadan öncelik tanınacak.

