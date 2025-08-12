https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/sabiha-gokcen-havalimaninda-yeni-uygulama-basladi-1098533997.html
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni uygulama başladı
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), “Yolcu Akışını İyileştirme Projesi” kapsamında “Biniş Kartı Doğrulama Sistemi”ni hizmete açtı. Yeni sistem sayesinde yolcular, biniş kartı, mobil biniş kartı, T.C. kimlik kartı, pasaport veya yeni tip ehliyetlerini dijital doğrulama cihazına okutarak güvenlik kontrol noktalarından geçebiliyor.
İç hat ve dış hat için farklı belgeler geçerli
İç hat yolcuları, basılı biniş kartı, mobil biniş kartı, T.C. kimlik kartı ve yeni tip ehliyet ile giriş yapabiliyor. İç Hat Giden Yolcu Kapısı’nda 10 adet dijital doğrulama cihazı bulunuyor.
Dış hat yolcuları ise şu an için basılı biniş kartı ve mobil biniş kartı ile sisteme giriş yapabiliyor. Yakında pasaport ve yüz tanıma gibi diğer dijital kimlik yöntemleri de kullanılabilecek. Dış Hat Giden Yolcu Terminali’nde 16, e-pasaport geçişinde ise 2 olmak üzere toplam 18 turnike hizmet veriyor.
E-pasaport ile 20 saniyede geçiş
İSG’de ayrıca e-pasaport sistemi de yolcuların kullanımına sunuldu. Türk vatandaşları, yüz tanıma ve parmak izi doğrulaması ile pasaport kontrollerini 20 saniyede tamamlayabiliyor. Giden yolcu katında 15, gelen yolcu katında 19 olmak üzere toplam 34 e-pasaport bankosu bulunuyor.