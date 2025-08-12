https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/rusya-dogrudan-yatirim-fonu-rdif-baskani-dmitriyev-piyasa-diyalogun-barisa-katki-sagladigini-1098519352.html

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev: Piyasa, diyaloğun barışa katkı sağladığını düşünüyor

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev: Piyasa, diyaloğun barışa katkı sağladığını düşünüyor

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, piyasa hareketlerinin Rusya -ABD diyaloğunun barışa katkı sağladığını gösterdiğini belirtti. 12.08.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Rusya ile ABD arasındaki diyaloğun sürmesine piyasanın tepkisini değerlendirdi. Dmitriyev, X sosyal medya platformunda “Piyasa, diyaloğun barışa katkı sağladığını düşünüyor” ifadelerini kullandı.Dmitriyev aynı zamanda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff’un geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Alman savunma sanayi şirketi Rheinmetall’in hisse değerinin yüzde 13 düştüğünü belirtti.'Çatışmalar diyalog ve iş birliğiyle çözülür'Ayrıca Dmitriyev, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın, 'Avrupa’da gelecekteki Rus saldırganlığı' hakkındaki açıklamalarına yanıt olarak, çatışmanın diyalog ve işbirliği ile çözüleceğini, eski ABD Başkanı Joe Biden’ın 'başarısız' yaklaşımlarını benimseyenlerin ise başarısızlığa mahkum olduğunu söyledi.Kallas daha önce, “Transatlantik birlik, Ukrayna’ya destek ve Rusya’ya baskı işte bu şekilde bu çatışmaya son verecek ve gelecekteki Rus saldırganlığını önleyeceğiz” diye yazmıştı.Dmitriyev ise bu paylaşıma karşılık olarak, “Hayır, çatışma ancak diyalog, sorunların çözümü ve işbirliği sayesinde sona erer, güvenlik de bu şekilde güçlenir. Biden’ın başarısız yaklaşımlarını ve söylemlerini izleyenler başarısızlığa uğrayacaktır” ifadelerini kullandı.Kallas, Avrupa dışişleri bakanlarıyla yapılan video konferansın ardından, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar üzerinde çalıştığını açıklamış ve AB ülkelerinin 'adil bir barışa götürecek ABD adımlarını' desteklediğini belirtmişti.Rusya, Batı’nın birkaç yıl önce başlattığı ve giderek artırdığı yaptırım baskısına karşı koyabileceğini defalarca dile getirmiş, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkenin yaptırımlara karşı 'bağışıklık' geliştirdiğini söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Amerikalı gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda, NATO ülkelerine saldırmayı planlamadıklarını ve bunun hiçbir mantığa uymadığını detaylı şekilde açıklamış, Batılı siyasetçilerin kendi halklarını hayali Rus tehdidiyle düzenli olarak korkuttuğunu, bunun iç sorunlardan dikkatleri uzaklaştırma amacı taşıdığını, ancak 'akıllı insanların bunun sahte olduğunu çok iyi anladığını' vurgulamıştı.Son yıllarda Rusya, NATO’nun batı sınırları yakınındaki benzeri görülmemiş faaliyetleri kayda geçirmiş, İttifak ise bunları 'Rus saldırganlığını caydırma' olarak nitelendirerek girişimlerini genişletmişti. Moskova, NATO’nun Avrupa’daki askeri varlığını artırmasından duyduğu endişeyi defalarca dile getirmiş, Kremlin de Rusya’nın kimseye tehdit oluşturmadığını ancak çıkarları için potansiyel olarak tehlikeli adımların yanıtsız bırakılmayacağını belirtmişti.Kremlin ve Beyaz Saray, daha önce Putin ile Trump’ın 15 Ağustos’ta Alaska’da bir araya geleceğini açıklamıştı. Rusya liderinin yardımcısı Yuri Uşakov’un belirttiğine göre, ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff, Rusya ziyaretinde Kremlin’de Putin, Trump ve Vladimir Zelenskiy arasında üçlü bir görüşme olasılığından söz etmiş ancak Rus tarafı, bu konu hakkında bir yorum yapmayarak ikili zirvenin hazırlıklarına odaklanılması gerektiğini vurgulamıştı. Putin, Zelenskiy ile görüşmenin mümkün olduğunu belirtirken, böyle bir görüşmenin gerçekleşebilmesi için henüz uygun koşulların oluşmadığını ifade ederken Zelenskiy, Putin ve Trump arasındaki görüşme öncesinde toprak tavizleri vermeyeceğini duyurmuştu

