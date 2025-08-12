Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/rusyanin-ozel-askeri-harekat-bolgesinde-bin-400den-fazla-ukraynali-militan-etkisiz-hale-getirildi-1098536478.html
Rusya'nın özel askeri harekat bölgesinde bin 400'den fazla Ukraynalı militan etkisiz hale getirildi
Rusya’nın özel askeri harekat bölgesinde bin 400’den fazla Ukraynalı militan etkisiz hale getirildi
12.08.2025
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098536132_0:124:2442:1498_1920x0_80_0_0_7d505ae91c14728a6073457d012e0b24.jpg
Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus güçler, Ukraynalı silahlı oluşumları bozguna uğratmaya devam ediyor.Ukrayna silahlı kuvvetlerinin son bir gündeki kaybı 1415 asker, bir tank ve 6 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus ordusunun savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlediği grup saldırısı sonucu Ukrayna’da bir silah sanayisi tesisi, uzun menzilli İHA üretim atölyeleri ve depoları, mühimmat depoları, asker eğitim merkezi ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler dahil 142 hedef imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 6 adet güdümlü uçak bombası ve 179 uçak tipi İHA engelledi.
rusya
ukrayna
donbass
2025
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Rusya’nın özel askeri harekat bölgesinde bin 400’den fazla Ukraynalı militan etkisiz hale getirildi

12:46 12.08.2025 (güncellendi: 12:54 12.08.2025)
Rusya bölgelerini düşman unsurlardan temizlemek için operasyonlara devam eden Rus ordusunun son bir günde bin 400’den fazla Ukraynalı militanı etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus güçler, Ukraynalı silahlı oluşumları bozguna uğratmaya devam ediyor.
Ukrayna silahlı kuvvetlerinin son bir gündeki kaybı 1415 asker, bir tank ve 6 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Rus ordusunun savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlediği grup saldırısı sonucu Ukrayna’da bir silah sanayisi tesisi, uzun menzilli İHA üretim atölyeleri ve depoları, mühimmat depoları, asker eğitim merkezi ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler dahil 142 hedef imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 6 adet güdümlü uçak bombası ve 179 uçak tipi İHA engelledi.
