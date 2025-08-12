https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/rusyanin-ozel-askeri-harekat-bolgesinde-bin-400den-fazla-ukraynali-militan-etkisiz-hale-getirildi-1098536478.html

Rusya’nın özel askeri harekat bölgesinde bin 400’den fazla Ukraynalı militan etkisiz hale getirildi

2025-08-12T12:46+0300

Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus güçler, Ukraynalı silahlı oluşumları bozguna uğratmaya devam ediyor.Ukrayna silahlı kuvvetlerinin son bir gündeki kaybı 1415 asker, bir tank ve 6 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus ordusunun savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlediği grup saldırısı sonucu Ukrayna’da bir silah sanayisi tesisi, uzun menzilli İHA üretim atölyeleri ve depoları, mühimmat depoları, asker eğitim merkezi ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler dahil 142 hedef imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 6 adet güdümlü uçak bombası ve 179 uçak tipi İHA engelledi.

