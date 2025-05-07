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Babasının izinde: Ronaldo’nun 14 yaşındaki oğlu milli takıma çağrıldı
Babasının izinde: Ronaldo’nun 14 yaşındaki oğlu milli takıma çağrıldı
Sputnik Türkiye
Cristiano Ronaldo'nun 14 yaşındaki oğlu Cristiano Jr., Portekiz U15 Milli Takımı'na ilk kez çağrıldı. Genç yetenek, Hırvatistan'da düzenlenecek uluslararası turnuvada Japonya, Yunanistan ve İngiltere'ye karşı forma giyecek.
2025-05-07T07:55+0300
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spor
cristiano ronaldo
cristiano ronaldo jr
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Portekizli futbol efsanesi Cristiano Ronaldo’nun en büyük oğlu Cristiano Ronaldo Jr, ilk kez Portekiz U-15 Milli Takımı’na çağrıldı. Henüz 14 yaşında olan genç oyuncu, 13-18 Mayıs tarihleri arasında Hırvatistan’da düzenlenecek uluslararası gençlik turnuvasında forma giyecek.Ronaldo Jr, burada futbol gelişimini sürdürürken, milli takımdan gelen davetle dikkatleri üzerine çekti. Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından oğlunun milli takım kadrosunda yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak “Seninle gurur duyuyorum, oğlum” mesajını yayımladı.Portekiz U-15 Takımı, turnuvada Japonya, Yunanistan, İngiltere ve ev sahibi Hırvatistan ile karşılaşacak. Küçük Ronaldo'nun kariyeri?Ronaldo Jr'ın gençlik kariyeri, babasının Real Madrid, Juventus, Manchester United ve Al-Nassr akademilerinde yer aldığı dünya çapındaki yolculuğuyla paralel ilerledi. Ronaldo Old Trafford'da ikinci kez forma giydiğinde küçük Ronaldo, Manchester United'ın gençlik takımında Wayne Rooney'nin oğlu Kai ile birlikte oynadı. Ronaldo Jr, gelecek ay yapılacak turnuva için Portekiz U-15 Milli Takımı'na çağrılsa da, babasının Real Madrid'de forma giydiği dönemde ikamet ettiği için, doğduğu ülke olan ABD veya İspanya'da da milli forma giyebilecek.
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cristiano ronaldo jr, portekiz u15, ronaldo'nun oğlu milli takım, al-nassr altyapı, genç yetenek ronaldo jr, hırvatistan u15 turnuvası, portekiz u15 kadrosu, ronaldo jr milli takım, cristiano jr futbol kariyeri, ronaldo jr uluslararası turnuva
cristiano ronaldo jr, portekiz u15, ronaldo'nun oğlu milli takım, al-nassr altyapı, genç yetenek ronaldo jr, hırvatistan u15 turnuvası, portekiz u15 kadrosu, ronaldo jr milli takım, cristiano jr futbol kariyeri, ronaldo jr uluslararası turnuva

Babasının izinde: Ronaldo’nun 14 yaşındaki oğlu milli takıma çağrıldı

07:55 07.05.2025
© Jon BoafoChristiano Ronaldo
Christiano Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
© Jon Boafo
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Cristiano Ronaldo’nun 14 yaşındaki oğlu Cristiano Ronaldo Jr, ilk kez Portekiz U-15 Milli Takımı kadrosuna dahil edildi. Genç futbolcu, Hırvatistan’daki uluslararası turnuvada forma giyecek. Ronaldo haberi “Seninle gurur duyuyorum, oğlum” ifadeleriyle paylaştı.
Portekizli futbol efsanesi Cristiano Ronaldo’nun en büyük oğlu Cristiano Ronaldo Jr, ilk kez Portekiz U-15 Milli Takımı’na çağrıldı. Henüz 14 yaşında olan genç oyuncu, 13-18 Mayıs tarihleri arasında Hırvatistan’da düzenlenecek uluslararası gençlik turnuvasında forma giyecek.
Ronaldo Jr, burada futbol gelişimini sürdürürken, milli takımdan gelen davetle dikkatleri üzerine çekti. Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından oğlunun milli takım kadrosunda yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak “Seninle gurur duyuyorum, oğlum” mesajını yayımladı.
Portekiz U-15 Takımı, turnuvada Japonya, Yunanistan, İngiltere ve ev sahibi Hırvatistan ile karşılaşacak.

Küçük Ronaldo'nun kariyeri?

Ronaldo Jr'ın gençlik kariyeri, babasının Real Madrid, Juventus, Manchester United ve Al-Nassr akademilerinde yer aldığı dünya çapındaki yolculuğuyla paralel ilerledi.
Ronaldo Old Trafford'da ikinci kez forma giydiğinde küçük Ronaldo, Manchester United'ın gençlik takımında Wayne Rooney'nin oğlu Kai ile birlikte oynadı.
Ronaldo Jr, gelecek ay yapılacak turnuva için Portekiz U-15 Milli Takımı'na çağrılsa da, babasının Real Madrid'de forma giydiği dönemde ikamet ettiği için, doğduğu ülke olan ABD veya İspanya'da da milli forma giyebilecek.
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