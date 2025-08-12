Özgür Özel: Devlet Bahçeli'nin çağrısı kıymetli

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/ozgur-ozel-devlet-bahcelinin-cagrisi-kiymetli-1098537152.html

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da şehit ve gazi derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi. "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Meclis’te kurulan komisyonda bu derneklerin de temsil edilmesi gerektiğini belirten Özel, CHP’nin komisyonda yer almasına yönelik eleştirilere yanıt verdi.'Eleştirileri göğüslüyoruz'Özel, “Eleştiri alıyoruz, eleştirileri göğüslüyoruz. Neden? Yarın öbür gün daha fazla kan akmasın, terör bitsin, kaynaklar doğru yerlere kullanılsın diye. Siyasi hayatımızı sizin derneklerinizde adım atmışız, bir yanlış olursa son adımı da orada atarız” ifadelerini kullandı.Bahçeli’nin çağrısına destekToplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, belediyelere yönelik kovuşturma ve soruşturmaların hızla sonuçlandırılması çağrısını değerlendirdi. “Devlet Bey’in çağrısı kıymetli” diyen Özel, “Adli tatil bitince iddianame verilmeli ve yargılama safhasına geçilmelidir” dedi.Bahçeli ne demişti?MHP lideri Bahçeli, dün yaptığı açıklamada belediye davaları ve yargıdaki soruşturmalar konusunda çağrıda bulunmuştu.Bahçeli, "Türkiye'nin ağırlaşan, belediyeler başta olmak üzere pek alana yayılan ve yoğunlaşan hukuki davalardan süratle kurtulması, sonuçta adaletin eksiksiz tecellisi sağlanmalıdır" demişti.

