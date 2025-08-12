Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/muzik-sektorunun-onemli-isimlerinden-akif-ertugay-hayatini-kaybetti-unlu-isimler-veda-etti-1098542337.html
Müzik sektörünün önemli isimlerinden Akif Ertugay hayatını kaybetti: Ünlü isimler veda etti
Müzik sektörünün önemli isimlerinden Akif Ertugay hayatını kaybetti: Ünlü isimler veda etti
Sputnik Türkiye
Türk müziği ve prodüksiyon sektörünün önemli isimlerinden olan Akif Ertugay hayatını kaybetti. Ertugay'ın ölüm haberi sonrasında birçok ünlü isim sosyal... 12.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-12T15:42+0300
2025-08-12T15:42+0300
yaşam
gonca vuslateri
aylin aslım
hayatını kaybetti
kalp krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098542182_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_17d8b6ef78f09667fcc5357cd3cf240e.jpg
Yıllarca müzik sektöründe sayısız sanatçıyla çalışan prodüksiyon amiri Akif Ertugay kalp krizi sonrasında yaşamını yitirdi. Ertugay, yarın İzmir Torbalı Ayrancılar Egekent 4 Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlanacak.Ünlü isimler sevgiyle uğurladıErtugay'ın ani ölümü sanat dünyasında da büyük üzüntü yarattı. Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; 'Hoşça kal canımız' ifadeleriyle veda ederken, şarkıcı Aylin Aslım da, "Bu normal bir durum değil. Bir haftaya üç arkadaşın ölümünü sığdırmak çok zor. Gencecik insanlar kalp krizinden hayatlarını kaybediyor. Hayat böyle olmamalı. Yıllarca aynı camiada görmekten çok mutluydum, daha Kaş’ta buluşacaktık dostum." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/genc-oyuncu-dogacan-taspinar-hayatini-kaybetti-1098480918.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098542182_0:0:640:481_1920x0_80_0_0_c745e74e40ba9a86fc5e781d94ae852b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
akif ertugay, akif ertugay hayatını kaybetti
akif ertugay, akif ertugay hayatını kaybetti

Müzik sektörünün önemli isimlerinden Akif Ertugay hayatını kaybetti: Ünlü isimler veda etti

15:42 12.08.2025
Akif Ertugay sosyal medya
Akif Ertugay sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2025
Abone ol
Türk müziği ve prodüksiyon sektörünün önemli isimlerinden olan Akif Ertugay hayatını kaybetti. Ertugay'ın ölüm haberi sonrasında birçok ünlü isim sosyal medyasından veda etti.
Yıllarca müzik sektöründe sayısız sanatçıyla çalışan prodüksiyon amiri Akif Ertugay kalp krizi sonrasında yaşamını yitirdi. Ertugay, yarın İzmir Torbalı Ayrancılar Egekent 4 Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlanacak.

Ünlü isimler sevgiyle uğurladı

Ertugay'ın ani ölümü sanat dünyasında da büyük üzüntü yarattı. Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; 'Hoşça kal canımız' ifadeleriyle veda ederken, şarkıcı Aylin Aslım da, "Bu normal bir durum değil. Bir haftaya üç arkadaşın ölümünü sığdırmak çok zor. Gencecik insanlar kalp krizinden hayatlarını kaybediyor. Hayat böyle olmamalı. Yıllarca aynı camiada görmekten çok mutluydum, daha Kaş’ta buluşacaktık dostum." ifadelerini kullandı.
Doğacan Taşpınar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2025
TÜRKİYE
Genç oyuncu Doğacan Taşpınar hayatını kaybetti
10 Ağustos, 14:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала