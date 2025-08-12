https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/muzik-sektorunun-onemli-isimlerinden-akif-ertugay-hayatini-kaybetti-unlu-isimler-veda-etti-1098542337.html

Müzik sektörünün önemli isimlerinden Akif Ertugay hayatını kaybetti: Ünlü isimler veda etti

Türk müziği ve prodüksiyon sektörünün önemli isimlerinden olan Akif Ertugay hayatını kaybetti. Ertugay'ın ölüm haberi sonrasında birçok ünlü isim sosyal... 12.08.2025, Sputnik Türkiye

Yıllarca müzik sektöründe sayısız sanatçıyla çalışan prodüksiyon amiri Akif Ertugay kalp krizi sonrasında yaşamını yitirdi. Ertugay, yarın İzmir Torbalı Ayrancılar Egekent 4 Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlanacak.Ünlü isimler sevgiyle uğurladıErtugay'ın ani ölümü sanat dünyasında da büyük üzüntü yarattı. Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; 'Hoşça kal canımız' ifadeleriyle veda ederken, şarkıcı Aylin Aslım da, "Bu normal bir durum değil. Bir haftaya üç arkadaşın ölümünü sığdırmak çok zor. Gencecik insanlar kalp krizinden hayatlarını kaybediyor. Hayat böyle olmamalı. Yıllarca aynı camiada görmekten çok mutluydum, daha Kaş’ta buluşacaktık dostum." ifadelerini kullandı.

