Genç oyuncu Doğacan Taşpınar hayatını kaybetti

Oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Doğacan Taşpınar, 45 yaşında yaşama veda etti. Taşpınar'ın vefat haberini 'Oyuncular Sendikası' Instagram'daki hesabından duyurdu.Sendika tarafından yapılan paylaşımda; ''Sevgili meslektaşımız Doğacan Taşpınar’ı genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere, tüm arkadaşlarına, sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz.'' ifadelerine yer verildi.Ölüm sebebi ne?Balca Yücesoy ile evli olan Doğacan Taşpınar'ın ani ölümü, ailesi başta olmak üzere sevenlerini hüzne boğdu. Oyuncunun ölüm sebebi henüz resmi olarak açıklanmadı.Eşinden ilk paylaşımHayatını kaybeden Doğacan Taşpınar'ın eşi Balca Yücesoy, üzücü haber sonrası sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı. Acılı eş, aile bireylerinin ve yakın dostlarının yayımladığı taziye mesajlarını kendi hesabından alıntı yaparak paylaştı.Doğacan Başpınar kimdir?Doğacan Taşpınar 19 Kasım 1980 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 2001 yılında Nihat İleri, Hale Soygazi ve Zühtü Erkan'ın kurduğu Tiyatro Topluluğu'nda aktif sanat hayatına başladı. 2003 yılında Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmaya başladı.Çok sayıda oyunda yer aldıSezuan’ın İyi İnsanı, Teneke, Tersine Dünya, Günün Adamı, Yağmurcu, Çiçek, Patron, Böcek, Pırtlatan Bal, Azizce, Dava, Aşk Bu Mu?, Külhanbeyi Müzikali ve Sokak Kızı İrma gibi birçok oyunda rol aldı.Taşpınar, 'Küçük Kadınlar' dizisinden de izleyici karşısına çıkmıştı.

