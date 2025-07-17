https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/muge-anlida-ortaya-cikmisti-pendikteki-20-yillik-sir-cozuluyor-gonul-celeni-oldurmusler-1097962674.html

Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı: Pendik'teki 20 yıllık sır çözülüyor, Gönül Çelen’i öldürmüşler

Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı: Pendik'teki 20 yıllık sır çözülüyor, Gönül Çelen’i öldürmüşler

Sputnik Türkiye

Pendik’te 20 yıl önce tren çarpması sonucu öldüğü sanılan Gönül Çelen ile ilgili yürütülen cinayet soruşturmasında, Adli Tıp’ın da raporuyla raylara itildiği... 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T16:13+0300

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2025-07-17T16:13+0300

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Pendik Tersane İstasyonu’nda 25 Nisan 2005’te trenin çarpması sonucu ölen 26 yaşındaki Gönül Çelen’in, ölümüne ilişkin cinayet soruşturması başlatıldı. Olay, uzun yıllar boyunca tren kazası olarak kayıtlara geçerken, bir televizyon programında gelen ihbar üzerine dosya yeniden açıldı.Adli Tıp raporu cinayet ihtimalini gündeme taşıdıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, Adli Tıp Kurumu’nun raporu kritik rol oynadı. Raporda, Gönül Çelen’in olay günü 309 promil alkollü olduğu ve bu seviyedeki alkolle tek başına yürüyemeyeceği, dolayısıyla raylara itilmiş olabileceği değerlendirildi.Farklı illerde 7 kişiye operasyonCinayet Büro ekipleri, Çelen’in arkadaşı N.K., son görüştüğü kişi İ.G. ve ölümünün ardından SIM kartını kendi telefonuna takan A.T. dahil olmak üzere 7 şüpheliyi tespit etti. İstanbul, Muğla, Edirne, Sakarya ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla şüpheliler gözaltına alındı.Adliyeye sevk edildilerŞüpheliler, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Müge Anlı’da gündeme geldi, 20 yıllık cinayet dosyası yeniden açıldıMüge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Nezaket Uyur cinayeti, başka faili meçhul dosyaları da yeniden gündeme taşıdı. Bu dosyalardan biri de 2005 yılında hayatını kaybeden Gönül Çelen’e ait. Programda yer alan tanıklar, Gönül Çelen’in ölümünden kısa bir süre önce Nejla adlı bir kadının evinde kaldığını ve bu süreçte çeşitli tehditler aldığını öne sürdü. Yayına katılan Nejla’nın çelişkili açıklamaları, cinayet ihtimalini güçlendirdi. İddialara göre Çelen, çalıştığı gece kulübünde kendisine zorla imzalatılan bir çeki alıp memleketine dönmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/ayse-tokyaz-cinayetine-iliskin-yeni-gelisme-2-mufettis-gorevlendirildi-1097960320.html

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