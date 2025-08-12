https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/moldovada-muhalefet-lideri-sor-sivil-itaatsizlik-kampanyasinin-basladigini-duyurdu-1098539089.html

Moldova’da muhalefet lideri Şor sivil itaatsizlik kampanyasının başladığını duyurdu

Moldova’da muhalefetteki Zafer Bloğu’nun lideri Şor, iktidarın eylemlerine karşı sivil itaatsizlik kampanyası başlatıldığını belirterek vatandaşlara bir ay... 12.08.2025, Sputnik Türkiye

Moldova’da muhalif lider İlan Şor, Zafer Bloğu’nun yayınladığı video mesajında, sivil itaatsizlik kampanyasının başlatıldığını duyurdu.Şor, “Bugün açık bir şekilde herkesi tam sivil itaatsizliğe davet ediyorum. Bir ay boyunca vergi ödemeyin, devletin talep ettiği hiçbir şeyi yapmayın. Bir ay içinde bu sarı pisliği ortadan kaldıracağız. Size bir erkek sözü veriyorum” şeklinde konuştu.Başkent Kişinev’de 16 Ağustos’tan itibaren süresiz protesto gösterilerinin düzenleneceğini bildiren muhalif lider, ülke sakinlerini Büyük Millet Meclisi Meydanı’ndaki protestoya katılmaya davet ederek, “Cumartesi günü saat 15:00'te meydanda çadırlarla toplanmanızı, yerleşmenizi, kamp kurmanızı rica ediyorum. Her birinize aylık 3 bin dolar ücret tazminatı ödeyeceğim” ifadesini kullandı.Protestoculara, polis tehditlerine boyun eğmemeleri çağrısında bulunan siyasetçi, ülkedeki kolluk kuvvetlerinin sayısı ile yetişkin nüfus arasındaki orantısızlığa dikkat çekerek, “On binin biraz üzerinde polis memuru var, oysa siz iki milyonsunuz. Burası bizim ülkemiz, on binin ülkesi değil” dedi.Moldova Yüksek Mahkemesi, muhalefetteki Zafer Bloğu’nun önümüzdeki parlamento seçimlerine katılım başvurusunun reddedilmesine ilişkin kararı onaylamıştı. Blok temsilcileri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahil uluslararası kuruluşlara başvurma niyetlerini açıklamıştı.Gutsul hakkındaki dava süreci ve Moldova iktidarının yaklaşımıGagavuzya lideri hakkında, Moldova'da yasaklı olan Şor Partisi'nin finansmanında ihlal iddiasıyla ceza davaları açılmıştı. Bu iddialar arasında, Gagavuzya'daki 2023 seçimlerinden önce yürütülen kampanyalar da yer alıyor. Birçok kişi bunu siyasi bir misilleme olarak değerlendiriyor.Gutsul, Mayıs 2023'te seçmenlerin yüzde 52,36'sının desteğini alarak Şor Partisi'nden Gagavuz Özerk Yeri Başkanı seçilmişti. Haziran 2023'te Moldova Anayasa Mahkemesi, Şor Partisi'ni yasadışı finansman sağlamakla suçlayarak anayasaya aykırı ilan etmişti.Gutsul hakkında Moldova'da yürütülen kovuşturmaların nedenleri:🔺Gutsul, Rusya ile yakın bağların sürdürülmesini savunuyor ve Moldova'nın AB'ye entegrasyonuna karşı çıkıyor. Kişinev'in kararlarına da karşı çıkan Gutsul, örneğin, Rus medyasının yasaklanmasına ilişkin yasayı uygulamayı reddetmişti.🔺Rusya'ya açıkça sempati duyuyor ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşüyor. Bu durum Moldova'nın Batı yanlısı hükümetini rahatsız ediyor.Moldova makamları, ülkedeki tüm muhalif gruplara karşı baskıcı önlemlere başvurdu: Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Gutsul, abartılı bir gerekçeyle tutuklandı, milletvekilleri Rusya'yı ziyaret ettikleri gerekçesiyle Kişinev Havalimanı'nda gözaltına alındı ve bir dizi muhalif siyasetçi hakkında ceza davaları açıldı. Ayrıca Kişinev, seçimlerden 30 gün önce ve 30 gün sonra protestoları yasaklamaya çalışıyor. İktidar partisi, adayların kayıt yaptırmalarını gerekçesiz olarak reddederek seçimlere katılmalarını engellemek için 'seçim yolsuzluğuyla mücadele' kisvesi altında bilgi ve güvenlik servisinin yetkilerinin genişletilmesini önerdi.Moldova makamları, 2023 yılında ülkedeki siyasi olaylara iktidardan farklı bir bakış açısı getiren medya kuruluşlarıyla mücadele kapsamında 13 televizyon kanalı ve düzinelerce internet sitesini kapattı. Bunlar arasında Sputnik Moldova'nın web sitesi ve Telegram kanalı, Komsomolskaya Pravda, Argumentı i Faktı, Moskovskiy Komsomolets, Rossiyskaya Gazeta, Regnum ajansı, Lenta.ru, Pravda.ru'nun web siteleri ve Moldova televizyon kanalları Orizont TV, Prime TV, Primul, Publika TV, Canal 2, Canal 3 ve çeşitli kaynaklar yer alıyor. Ayrıca, geçen sonbaharda Moldova'daki seçimler öncesinde 100'den fazla Telegram kanalı engellendi.

