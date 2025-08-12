https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/meteoroloji-uyardi-ruzgarin-hizi-saatte-70-kilometreye-ulasiyor-1098522380.html

Meteoroloji uyardı: Rüzgarın hızı saatte 70 kilometreye ulaşıyor

Meteoroloji uyardı: Rüzgarın hızı saatte 70 kilometreye ulaşıyor

Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeyden esecek 40-70 km/saat hızındaki kuvvetli rüzgar için uyardı. Bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 12 Ağustos Salı günü son tahminlerine göre, kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Kars, Ardahan, Artvin’in doğusu, Iğdır’ın güneyi, Ağrı’nın kuzey ve doğusu ile Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.Hava sıcaklıklarında bölgesel farklılıklarHava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması tahmin ediliyor.Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgar etkiliRüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (saatte 40-70 kilometre) rüzgar esecek.Kuvvetli rüzgar uyarısıMeteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Yetkililer, özellikle deniz ulaşımı ve açık alandaki faaliyetler konusunda uyarıda bulundu.Marmara BölgesiAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Ege BölgesiAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Akdeniz BölgesiAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İç Anadolu BölgesiAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Batı Karadeniz BölgesiAz bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra Sinop çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Orta ve Doğu Karadeniz BölgesiAz bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile zamanla Orta Karadeniz kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu; Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Artvin’in doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Doğu Anadolu BölgesiAz bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu; Kars, Ardahan, Iğdır’ın güneyi ile Ağrı’nın kuzeyi ve doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Güneydoğu Anadolu BölgesiAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

