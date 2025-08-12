Meteoroloji uyardı: Rüzgarın hızı saatte 70 kilometreye ulaşıyor
© FotoğrafKuvvetli rüzgar
© Fotoğraf
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Ağustos Salı günü kuzeydoğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgarın etkili olacağını duyurdu. Ege ve Akdeniz’de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 12 Ağustos Salı günü son tahminlerine göre, kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Kars, Ardahan, Artvin’in doğusu, Iğdır’ın güneyi, Ağrı’nın kuzey ve doğusu ile Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.
Hava sıcaklıklarında bölgesel farklılıklar
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması tahmin ediliyor.
Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgar etkili
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (saatte 40-70 kilometre) rüzgar esecek.
Kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Yetkililer, özellikle deniz ulaşımı ve açık alandaki faaliyetler konusunda uyarıda bulundu.
Marmara Bölgesi
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Balıkesir: 34°C – Az bulutlu ve açık
Edirne: 36°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul: 31°C – Az bulutlu ve açık
Kırklareli: 32°C – Az bulutlu ve açık
Ege Bölgesi
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar: 34°C – Az bulutlu ve açık
Denizli: 42°C – Az bulutlu ve açık
İzmir: 41°C – Az bulutlu ve açık
Muğla: 40°C – Az bulutlu ve açık
Akdeniz Bölgesi
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Adana: 43°C – Az bulutlu ve açık
Antalya: 37°C – Az bulutlu ve açık
Hatay: 39°C – Az bulutlu ve açık
Isparta: 38°C – Az bulutlu ve açık
İç Anadolu Bölgesi
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: 33°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir: 34°C – Az bulutlu ve açık
Konya: 33°C – Az bulutlu ve açık
Yozgat: 28°C – Az bulutlu ve açık
Batı Karadeniz Bölgesi
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra Sinop çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu: 32°C – Az bulutlu ve açık
Düzce: 32°C – Az bulutlu ve açık
Sinop: 32°C – Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Zonguldak: 28°C – Az bulutlu ve açık
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
Az bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile zamanla Orta Karadeniz kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu; Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Artvin’in doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Amasya: 33°C – Parçalı ve az bulutlu
Artvin: 24°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun: 30°C – Az bulutlu, akşamdan sonra parçalı ve çok bulutlu
Trabzon: 29°C – Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu Anadolu Bölgesi
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu; Kars, Ardahan, Iğdır’ın güneyi ile Ağrı’nın kuzeyi ve doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Erzurum: 30°C – Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kuzeydoğu çevreleri çok bulutlu
Kars: 28°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 37°C – Az bulutlu ve açık
Van: 30°C – Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra doğu çevreleri çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 40°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 40°C – Az bulutlu ve açık
Mardin: 38°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 40°C – Az bulutlu ve açık