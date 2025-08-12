Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/meteoroloji-uyardi-ruzgarin-hizi-saatte-70-kilometreye-ulasiyor-1098522380.html
Meteoroloji uyardı: Rüzgarın hızı saatte 70 kilometreye ulaşıyor
Meteoroloji uyardı: Rüzgarın hızı saatte 70 kilometreye ulaşıyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeyden esecek 40-70 km/saat hızındaki kuvvetli rüzgar için uyardı. Bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor.
2025-08-12T07:09+0300
2025-08-12T07:09+0300
yaşam
hava durumu
hava durumu
bursa hava durumu
istanbul hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
edirne
çanakkale
manisa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097508135_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_fa63280cb0b213498455bade971d0f82.png
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 12 Ağustos Salı günü son tahminlerine göre, kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Kars, Ardahan, Artvin’in doğusu, Iğdır’ın güneyi, Ağrı’nın kuzey ve doğusu ile Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.Hava sıcaklıklarında bölgesel farklılıklarHava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması tahmin ediliyor.Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgar etkiliRüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (saatte 40-70 kilometre) rüzgar esecek.Kuvvetli rüzgar uyarısıMeteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Yetkililer, özellikle deniz ulaşımı ve açık alandaki faaliyetler konusunda uyarıda bulundu.Marmara BölgesiAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Ege BölgesiAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Akdeniz BölgesiAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İç Anadolu BölgesiAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Batı Karadeniz BölgesiAz bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra Sinop çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Orta ve Doğu Karadeniz BölgesiAz bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile zamanla Orta Karadeniz kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu; Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Artvin’in doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Doğu Anadolu BölgesiAz bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu; Kars, Ardahan, Iğdır’ın güneyi ile Ağrı’nın kuzeyi ve doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Güneydoğu Anadolu BölgesiAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/canakkale-manisa-ve-edirne-orman-yanginlarinda-son-durum---1098520720.html
edirne
çanakkale
manisa
kuzey ege
akdeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097508135_0:30:2650:2018_1920x0_80_0_0_2f470a23f7301cfe693a9c91dd0acbbe.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kuvvetli rüzgar uyarısı, marmara hava durumu, kuzey ege rüzgar, meteoroloji genel müdürlüğü tahmin, 40-70 km rüzgar, sağanak yağış uyarısı, karadeniz hava durumu, rüzgarlı hava, deniz ulaşımı uyarısı, kuvvetli rüzgar etkisi
kuvvetli rüzgar uyarısı, marmara hava durumu, kuzey ege rüzgar, meteoroloji genel müdürlüğü tahmin, 40-70 km rüzgar, sağanak yağış uyarısı, karadeniz hava durumu, rüzgarlı hava, deniz ulaşımı uyarısı, kuvvetli rüzgar etkisi

Meteoroloji uyardı: Rüzgarın hızı saatte 70 kilometreye ulaşıyor

07:09 12.08.2025
© FotoğrafKuvvetli rüzgar
Kuvvetli rüzgar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Ağustos Salı günü kuzeydoğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgarın etkili olacağını duyurdu. Ege ve Akdeniz’de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 12 Ağustos Salı günü son tahminlerine göre, kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Kars, Ardahan, Artvin’in doğusu, Iğdır’ın güneyi, Ağrı’nın kuzey ve doğusu ile Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

Hava sıcaklıklarında bölgesel farklılıklar

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması tahmin ediliyor.

Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgar etkili

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (saatte 40-70 kilometre) rüzgar esecek.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Yetkililer, özellikle deniz ulaşımı ve açık alandaki faaliyetler konusunda uyarıda bulundu.

Marmara Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Balıkesir: 34°C – Az bulutlu ve açık
Edirne: 36°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul: 31°C – Az bulutlu ve açık
Kırklareli: 32°C – Az bulutlu ve açık

Ege Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar: 34°C – Az bulutlu ve açık
Denizli: 42°C – Az bulutlu ve açık
İzmir: 41°C – Az bulutlu ve açık
Muğla: 40°C – Az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Adana: 43°C – Az bulutlu ve açık
Antalya: 37°C – Az bulutlu ve açık
Hatay: 39°C – Az bulutlu ve açık
Isparta: 38°C – Az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: 33°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir: 34°C – Az bulutlu ve açık
Konya: 33°C – Az bulutlu ve açık
Yozgat: 28°C – Az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz Bölgesi

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra Sinop çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu: 32°C – Az bulutlu ve açık
Düzce: 32°C – Az bulutlu ve açık
Sinop: 32°C – Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Zonguldak: 28°C – Az bulutlu ve açık

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Az bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile zamanla Orta Karadeniz kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu; Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Artvin’in doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Amasya: 33°C – Parçalı ve az bulutlu
Artvin: 24°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun: 30°C – Az bulutlu, akşamdan sonra parçalı ve çok bulutlu
Trabzon: 29°C – Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu; Kars, Ardahan, Iğdır’ın güneyi ile Ağrı’nın kuzeyi ve doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Erzurum: 30°C – Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kuzeydoğu çevreleri çok bulutlu
Kars: 28°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 37°C – Az bulutlu ve açık
Van: 30°C – Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra doğu çevreleri çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 40°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 40°C – Az bulutlu ve açık
Mardin: 38°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 40°C – Az bulutlu ve açık
Çanakkale, Kepez orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2025
TÜRKİYE
Çanakkale, Manisa ve Edirne orman yangınlarında son durum: Binlerce kişi tahliye edildi, 70'ten fazla yaralılar var
06:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала