Çanakkale, Manisa ve Edirne orman yangınlarında son durum: Binlerce kişi tahliye edildi, 70'ten fazla yaralılar var
Çanakkale, Manisa ve Edirne orman yangınlarında son durum: Binlerce kişi tahliye edildi, 70'ten fazla yaralılar var
Çanakkale'nin Kepez beldesi, Manisa'nın Soma ilçesinde ve Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren ve Gülçavuş köylerindeki orman yangınına müdahale sürüyor. 12.08.2025, Sputnik Türkiye
Manisa, Soma orman yangınına müdahale devam ediyor - Sputnik Türkiye

Çanakkale, Manisa ve Edirne orman yangınlarında son durum: Binlerce kişi tahliye edildi, 70'ten fazla yaralılar var

06:52 12.08.2025 (güncellendi: 09:06 12.08.2025)
Ayrıntılar geliyor
Çanakkale'nin Kepez beldesi, Manisa'nın Soma ilçesinde ve Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren ve Gülçavuş köylerindeki orman yangınına müdahale sürüyor.
Çanakkale, Manisa ve Edirne'de dün başlayan orman yangınlarına müdahale gece boyunca devam etti.

Manisa, Soma'da çalışmalar devam ediyor

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, dün saat 14:30 civarlarında çıkan yangının tehlikeli bir noktada ve rüzgarın şiddetli olduğu bir zamanda çıktığını belirterek "Bu yangında, nem oranı düşük, sıcaklık fazla ve yerleşim birimlerine de yakın olunca tüm tehlike unsurları bir araya geldi" dedi.
© AA / Mahmut Serdar AlakuşManisa, Soma orman yangınına müdahale devam ediyor
Manisa, Soma orman yangınına müdahale devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2025
Manisa, Soma orman yangınına müdahale devam ediyor
© AA / Mahmut Serdar Alakuş

Kozanlı Mahallesi tahliye edildi

Kozanlı Mahallesi'nin tahliye edildiğini belirten Özkan, yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Çanakkale'de 2 binden fazla kişi tahliye edildi

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Bölgede bir köy tedbiren boşaltılırken Çanakkale Valisi Ömer Toraman, "Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir" dedi. Öte yandan geçici olarak sivil uçuşlara kapatılan Çanakkale Havalimanı, tüm uçuşlara yeniden açıldı.
© AA / Murat ŞengülÇanakkale, Kepez orman yangını
Çanakkale, Kepez orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2025
Çanakkale, Kepez orman yangını
© AA / Murat Şengül

Son durum:

Yangında dumandan etkilenen 77 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan Çanakkale-Ezine kara yolu, tek şeritten çift yönlü olarak tekrar trafiğe açıldı.
Ulaşıma kapanan boğaz trafiği ile Çanakkale Havaalanı uçuş trafiği tekrar ulaşıma açıldı.
Yangında, riskli bölgelerde bulunan 2 bin 90 kişi tedbiren deniz ve kara yolu ile tahliye edildi.
Bazı binalar alevler arasında kalırken, bölge sakinleri de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek vermeyi sürdürüyor.

Edirne'de tahliyeler var

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren ve Gülçavuş köylerindeki orman yangınına müdahale sürüyor. Büyükevren köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Büyükevren ve Gülçavuş köylerinde sahil kesimindeki yazlıklarda yaşayan vatandaşlar yangın riskine karşı bölgeden tahliye edildi. Yangında ilk belirlemelere göre 4 yazlık ev zarar gördü.
© AA / Gökhan ZobarEdirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren ve Gülçavuş köylerindeki orman yangınına müdahale sürüyor.
Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren ve Gülçavuş köylerindeki orman yangınına müdahale sürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2025
Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren ve Gülçavuş köylerindeki orman yangınına müdahale sürüyor.
© AA / Gökhan Zobar
Edirne Valisi Yunus Sezer "Öncelikle yerleşim yerlerinin etkilenmemesi için gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz. Birçok yerleşim yerinde tahliye çalışması yaptık. Özellikle sahil bölgesindeki sitelerde vatandaşların zarar görmemesi için tahliye çalışmalarını jandarmamız aracılığıyla gerçekleştirdik" dedi.

Çanakkale, Manisa ve Edirne'de devam eden orman yangınlarındaki en son yaşanan önemli gelişmeler, Sputnik'in canlı anlatımında:

09:22 12.08.2025
Alevler, Turgut Reis Tabyası'na ulaşmadan durduruldu
Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına 2. gününde havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Rüzgarın etkisiyle Çamtepe mevkisine ilerleyen alevler, ekiplerin yoğun çabasıyla Turgut Reis Tabyası'na ulaşmadan durduruldu.
Çamtepe mevkisine ilerleyen alevler, ekiplerin yoğun çabasıyla Turgut Reis Tabyası'na ulaşmadan durduruldu - Sputnik Türkiye
© AA / Ali Akyasan
08:26 12.08.2025
Çanakkale-Ezine kara yolu tüm araçlar için trafiğe açıldı
Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına 2. gününde havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman son durumu paylaştı:
"Çanakkale merkez Çınarlı yangınına karadan müdahale kesintisiz şekilde gece boyunca devam etti. Havanın aydınlanmasıyla 7 uçak, 6 helikopterle havadan da etkili müdahaleye başlandı. Şu an itibarıyla yerleşim yerleri için yakın bir tehlike bulunmamaktadır. Yangını kontrol altına almak için bütün ekipler sahada çalışıyor."
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise "Müdahalenin gece boyunca sürdüğünü belirterek "Müdahalemiz, yeni günle birlikte aralıksız devam ediyor" dedi.
Çanakkale, Kepez orman yangını - Sputnik Türkiye
© AA / Murat Şengül
Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan ve kontrollü olarak tek şeritten çift yönlü ulaşım sağlanan Çanakkale-Ezine kara yolu tekrar trafiğe açıldı.
Çanakkale, Kepez orman yangını - Sputnik Türkiye
© AA / Murat Şengül
08:04 12.08.2025
Edirne, Enez'de sahildeki evler tahliye edildi
Edirne, Enez'deki orman yangınında Büyükevren ve Gülçavuş köylerinin sahil kesimindeki yazlıklar tahliye edildi. 4 yazlık ev yandı.
08:00 12.08.2025
Manisa'da nem oranı düşük sıcaklık yüksek
Manisa Valisi Vahdettin Özkan orman yanınına ilişkin en son açıklamasında bölgede nem oranının düşük olduğunu sıcaklığın yüksek olduğunu vurguladı. Alevlerle mücadele devam ediyor
07:40 12.08.2025
Çanakkale'de alevlerle mücadele gece boyunca sürdü
Çanakkale’nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde bulunan Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda başlangıç sebebi henüz bilinmeyen yangına müdahale sürüyor.
