Çanakkale, Manisa ve Edirne orman yangınlarında son durum: Binlerce kişi tahliye edildi, 70'ten fazla yaralılar var

Çanakkale'nin Kepez beldesi, Manisa'nın Soma ilçesinde ve Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren ve Gülçavuş köylerindeki orman yangınına müdahale sürüyor.

Çanakkale, Manisa ve Edirne'de dün başlayan orman yangınlarına müdahale gece boyunca devam etti.

Manisa, Soma'da çalışmalar devam ediyor

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, dün saat 14:30 civarlarında çıkan yangının tehlikeli bir noktada ve rüzgarın şiddetli olduğu bir zamanda çıktığını belirterek "Bu yangında, nem oranı düşük, sıcaklık fazla ve yerleşim birimlerine de yakın olunca tüm tehlike unsurları bir araya geldi" dedi.

© AA / Mahmut Serdar Alakuş Manisa, Soma orman yangınına müdahale devam ediyor Manisa, Soma orman yangınına müdahale devam ediyor © AA / Mahmut Serdar Alakuş

Kozanlı Mahallesi tahliye edildi

Kozanlı Mahallesi'nin tahliye edildiğini belirten Özkan, yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Çanakkale'de 2 binden fazla kişi tahliye edildi

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Bölgede bir köy tedbiren boşaltılırken Çanakkale Valisi Ömer Toraman, "Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir" dedi. Öte yandan geçici olarak sivil uçuşlara kapatılan Çanakkale Havalimanı, tüm uçuşlara yeniden açıldı.

© AA / Murat Şengül Çanakkale, Kepez orman yangını Çanakkale, Kepez orman yangını © AA / Murat Şengül

Son durum:

Yangında dumandan etkilenen 77 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan Çanakkale-Ezine kara yolu, tek şeritten çift yönlü olarak tekrar trafiğe açıldı. Ulaşıma kapanan boğaz trafiği ile Çanakkale Havaalanı uçuş trafiği tekrar ulaşıma açıldı. Yangında, riskli bölgelerde bulunan 2 bin 90 kişi tedbiren deniz ve kara yolu ile tahliye edildi. Bazı binalar alevler arasında kalırken, bölge sakinleri de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek vermeyi sürdürüyor.

Edirne'de tahliyeler var

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren ve Gülçavuş köylerindeki orman yangınına müdahale sürüyor. Büyükevren köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Büyükevren ve Gülçavuş köylerinde sahil kesimindeki yazlıklarda yaşayan vatandaşlar yangın riskine karşı bölgeden tahliye edildi. Yangında ilk belirlemelere göre 4 yazlık ev zarar gördü.

© AA / Gökhan Zobar Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren ve Gülçavuş köylerindeki orman yangınına müdahale sürüyor. Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren ve Gülçavuş köylerindeki orman yangınına müdahale sürüyor. © AA / Gökhan Zobar

Edirne Valisi Yunus Sezer "Öncelikle yerleşim yerlerinin etkilenmemesi için gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz. Birçok yerleşim yerinde tahliye çalışması yaptık. Özellikle sahil bölgesindeki sitelerde vatandaşların zarar görmemesi için tahliye çalışmalarını jandarmamız aracılığıyla gerçekleştirdik" dedi.