Memur ve emekliye ilk zam teklifi için saat belli oldu: Toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak?
Memur maaşı zamlarını etkileyecek olan 8. dönem memur toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak?
2025-08-12T10:43+0300
2025-08-12T10:43+0300
2025-08-12T10:43+0300
Memur ve emekliye ilk zam teklifi için saat belli oldu: Toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak?
Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç kritik bir aşamaya girdi. 1 Ağustos’ta başlayan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yürütülen müzakerelerde, hizmet kollarına ilişkin ön görüşmeler tamamlandı. Gözler bugün kamu işveren heyetinin sunacağı ilk zam teklifine çevrildi.
Kamu işveren heyetinin, 2026-2027 yıllarını kapsayan mali ve sosyal hakları belirleyecek zam teklifini saat 14.00’te açıklaması bekleniyor. Masada 2026’nın ilk yarısı için yüzde 6, ikinci yarısı için yine yüzde 6 zam formülü bulunuyor. Bu oran kümülatif olarak yüzde 12.36’ya denk geliyor. Teklife ayrıca enflasyon farkı da eklenecek.
Uzlaşı sağlanmazsa hakem heyeti devrede
Ağustos ayı sonuna kadar uzlaşı sağlanamazsa, süreç Kamu Görevlileri Hakem Heyetine gidecek. 11 üyeden oluşan heyetin vereceği karar nihai olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak. Heyet, başvurunun ardından 5 gün içinde kararını açıklamak zorunda.
Enflasyon beklentisi zamları şekillendirecek
Merkez Bankası mayıs ayındaki raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 24, 2026 yılı için yüzde 12, 2027 yılı için ise yüzde 8 olarak açıklamıştı. Yeni raporda, faiz indirimlerinin etkisiyle bu oranlarda gerileme beklentisi bulunuyor.
Memur-Sen’den maaş vurgusu
Memur ve memur emeklilerini temsil eden sendikalar, 2025 için yüzde 6+5 zammı imzalamıştı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Şu an en düşük memur maaşının Ocak 2026 itibarıyla 67 bin liranın üzerinde olması gerekiyor. Bazıları, ‘Memur-Sen’in teklifleri çok yüksek.’ diyor. Memur-Sen’in teklifleri yüksek değil, memurun maaşı düşük” ifadelerini kullandı.