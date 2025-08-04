https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/memur-ve-emekli-maas-zammi-icin-ilk-enflasyon-verisi-aciklandi-1098345903.html

Memur ve emekli maaş zammı için ilk enflasyon verisi açıklandı

Memur ve emekli maaş zammı için ilk enflasyon verisi açıklandı

Sputnik Türkiye

TÜİK temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Bu veriler, 2026 yılı ocak ayında yapılacak memur ve emekli zammının ilk göstergesi oldu. Aylık enflasyon yüzde... 04.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-04T11:22+0300

2025-08-04T11:22+0300

2025-08-04T11:22+0300

ekonomi̇

memur

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memur maaşı

emekli

emekli

emekli maaşı

tüi̇k

sgk

bağ-kur

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca memur ve emekli için kritik öneme sahip temmuz ayı enflasyon rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, temmuz ayı enflasyonu yüzde 2.06, yıllık enflasyon ise yüzde 33.52 olarak kayıtlara geçti.Bu oranlar, 2026 yılı ocak ayında uygulanacak maaş artışlarının ilk göstergesi niteliğinde.SGK ve Bağ-Kur emeklileri i̇çin kümülatif hesaplama yapılacakSGK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 yılının başında alacakları zammı, temmuz-aralık ayları arasındaki kümülatif enflasyon verilerine göre alacak. Temmuz ayında belirlenen yüzde 2.06’lık artış, bu sürecin ilk verisini oluşturuyor.Ancak nihai zam oranı, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyonlarının açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Ocak ayının ilk haftasında zam oranı kesinleşmiş olacak.Memur ve memur emeklileri i̇çin toplu sözleşme belirleyici olacakMemurlar ve memur emeklileri, enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı alacak. 2026-2027 dönemini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri halen devam ediyor. Bu pazarlıklar sonucunda, kamu çalışanlarına ve memur emeklilerine yapılacak artışlar belirlenecek.Bu nedenle, memur kesimi için zam oranı sadece enflasyon verilerine değil, aynı zamanda yetkili sendikalar ile hükümet arasında yapılacak anlaşmaya da bağlı.2026 ocak zammı süreci nasıl i̇şleyecek?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/ev-sahibi-ve-kiracilari-ilgilendiriyor-kira-zam-orani-belli-oldu-1098344068.html

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