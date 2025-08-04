https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/memur-ve-emekli-maas-zammi-icin-ilk-enflasyon-verisi-aciklandi-1098345903.html
Memur ve emekli maaş zammı için ilk enflasyon verisi açıklandı
Memur ve emekli maaş zammı için ilk enflasyon verisi açıklandı
Sputnik Türkiye
TÜİK temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Bu veriler, 2026 yılı ocak ayında yapılacak memur ve emekli zammının ilk göstergesi oldu. Aylık enflasyon yüzde... 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T11:22+0300
2025-08-04T11:22+0300
2025-08-04T11:22+0300
ekonomi̇
memur
memur zammı
memur maaşı
emekli
emekli
emekli maaşı
tüi̇k
sgk
bağ-kur
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097557257_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3c9f6ce87c3614bbf41e4662a63ec9b.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca memur ve emekli için kritik öneme sahip temmuz ayı enflasyon rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, temmuz ayı enflasyonu yüzde 2.06, yıllık enflasyon ise yüzde 33.52 olarak kayıtlara geçti.Bu oranlar, 2026 yılı ocak ayında uygulanacak maaş artışlarının ilk göstergesi niteliğinde.SGK ve Bağ-Kur emeklileri i̇çin kümülatif hesaplama yapılacakSGK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 yılının başında alacakları zammı, temmuz-aralık ayları arasındaki kümülatif enflasyon verilerine göre alacak. Temmuz ayında belirlenen yüzde 2.06’lık artış, bu sürecin ilk verisini oluşturuyor.Ancak nihai zam oranı, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyonlarının açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Ocak ayının ilk haftasında zam oranı kesinleşmiş olacak.Memur ve memur emeklileri i̇çin toplu sözleşme belirleyici olacakMemurlar ve memur emeklileri, enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı alacak. 2026-2027 dönemini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri halen devam ediyor. Bu pazarlıklar sonucunda, kamu çalışanlarına ve memur emeklilerine yapılacak artışlar belirlenecek.Bu nedenle, memur kesimi için zam oranı sadece enflasyon verilerine değil, aynı zamanda yetkili sendikalar ile hükümet arasında yapılacak anlaşmaya da bağlı.2026 ocak zammı süreci nasıl i̇şleyecek?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/ev-sahibi-ve-kiracilari-ilgilendiriyor-kira-zam-orani-belli-oldu-1098344068.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097557257_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c7c882e5010c24cca982cd7e9d79f31.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tüi̇k temmuz enflasyonu, 2026 maaş zammı, memur zammı, emekli maaş artışı, sgk emekli zammı, bağ-kur zammı, toplu sözleşme görüşmeleri, enflasyon farkı, kümülatif enflasyon hesabı, ocak 2026 maaş artışı
tüi̇k temmuz enflasyonu, 2026 maaş zammı, memur zammı, emekli maaş artışı, sgk emekli zammı, bağ-kur zammı, toplu sözleşme görüşmeleri, enflasyon farkı, kümülatif enflasyon hesabı, ocak 2026 maaş artışı
Memur ve emekli maaş zammı için ilk enflasyon verisi açıklandı
TÜİK temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Bu veriler, 2026 yılı ocak ayında yapılacak memur ve emekli zammının ilk göstergesi oldu. Aylık enflasyon yüzde 2.06, yıllık enflasyon yüzde 33.52 olarak gerçekleşti. SGK ve Bağ-Kur emeklileri zammı ne kadar olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca memur ve emekli için kritik öneme sahip temmuz ayı enflasyon rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, temmuz ayı enflasyonu yüzde 2.06, yıllık enflasyon ise yüzde 33.52 olarak kayıtlara geçti.
Bu oranlar, 2026 yılı ocak ayında uygulanacak maaş artışlarının ilk göstergesi niteliğinde.
SGK ve Bağ-Kur emeklileri i̇çin kümülatif hesaplama yapılacak
SGK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 yılının başında alacakları zammı, temmuz-aralık ayları arasındaki kümülatif enflasyon verilerine göre alacak. Temmuz ayında belirlenen yüzde 2.06’lık artış, bu sürecin ilk verisini oluşturuyor.
Ancak nihai zam oranı, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyonlarının açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Ocak ayının ilk haftasında zam oranı kesinleşmiş olacak.
Memur ve memur emeklileri i̇çin toplu sözleşme belirleyici olacak
Memurlar ve memur emeklileri, enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı alacak. 2026-2027 dönemini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri halen devam ediyor. Bu pazarlıklar sonucunda, kamu çalışanlarına ve memur emeklilerine yapılacak artışlar belirlenecek.
Bu nedenle, memur kesimi için zam oranı sadece enflasyon verilerine değil, aynı zamanda yetkili sendikalar ile hükümet arasında yapılacak anlaşmaya da bağlı.
2026 ocak zammı süreci nasıl i̇şleyecek?
1.TÜİK
, her ayın ilk günlerinde bir önceki aya ait TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi)
verilerini açıklıyor.
2.
SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık TÜFE ortalaması
, maaş zammında baz alınıyor.
3.
Memurlar içinse toplu sözleşme zammı + enflasyon farkı
uygulanıyor.
4.
Nihai oranlar Ocak 2026'nın ilk haftasında
belli olacak.