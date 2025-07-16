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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ogretmenlerin-il-ici-yer-degistirme-sonuclari-aciklandi-il-ici-atama-sonuclari-nasil-ogrenilir-1097939195.html
Öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı: İl içi atama sonuçları nasıl öğrenilir?
Öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı: İl içi atama sonuçları nasıl öğrenilir?
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarını açıkladı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği ve engellilik gibi... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T19:08+0300
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sözleşmeli öğretmen
öğretmen atamaları
ücretli öğretmen
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Milli Eğitim Bakanlığı, mazerete bağlı il içi yer değiştirme başvuru ve atama sürecini tamamladı.30 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında alınan başvurular doğrultusunda, aile birliği, sağlık, can güvenliği ve engellilik gibi nedenlerle yer değişikliği talep eden öğretmenlerin atamaları hizmet puanı üstünlüğüne göre yapıldı. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemlerinin ise 17 Temmuz 2025 tarihinden itibaren başlayacağı açıklandı.Sonuç duyurusu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın personel.meb.gov.tr internet adresinden yapıldı. Öğretmenlerin yer değiştirme sonuçlarını MEBBİS sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabileceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/bakanliktan-ogretmenlerin-il-ici-mazerete-bagli-yer-degisikligi-basvurulariyla-ilgili-duyuru-iki-1097298563.html
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milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, sözleşmeli öğretmen, öğretmen atamaları, ücretli öğretmen, meb
milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, sözleşmeli öğretmen, öğretmen atamaları, ücretli öğretmen, meb

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı: İl içi atama sonuçları nasıl öğrenilir?

19:08 16.07.2025
© AAÖğretmen alımı
Öğretmen alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarını açıkladı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği ve engellilik gibi nedenlerle başvuran kadrolu öğretmenlerin atamaları, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı, mazerete bağlı il içi yer değiştirme başvuru ve atama sürecini tamamladı.
30 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında alınan başvurular doğrultusunda, aile birliği, sağlık, can güvenliği ve engellilik gibi nedenlerle yer değişikliği talep eden öğretmenlerin atamaları hizmet puanı üstünlüğüne göre yapıldı. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemlerinin ise 17 Temmuz 2025 tarihinden itibaren başlayacağı açıklandı.
Sonuç duyurusu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın personel.meb.gov.tr internet adresinden yapıldı. Öğretmenlerin yer değiştirme sonuçlarını MEBBİS sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabileceği belirtildi.
Milli Eğitim Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
TÜRKİYE
Bakanlıktan öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değişikliği başvurularıyla ilgili duyuru: İki aşamalı olacak
24 Haziran , 20:07
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