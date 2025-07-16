https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ogretmenlerin-il-ici-yer-degistirme-sonuclari-aciklandi-il-ici-atama-sonuclari-nasil-ogrenilir-1097939195.html

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı: İl içi atama sonuçları nasıl öğrenilir?

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı: İl içi atama sonuçları nasıl öğrenilir?

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarını açıkladı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği ve engellilik gibi... 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T19:08+0300

2025-07-16T19:08+0300

2025-07-16T19:08+0300

türki̇ye

milli eğitim bakanlığı (meb)

öğretmen

sözleşmeli öğretmen

öğretmen atamaları

ücretli öğretmen

meb

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Milli Eğitim Bakanlığı, mazerete bağlı il içi yer değiştirme başvuru ve atama sürecini tamamladı.30 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında alınan başvurular doğrultusunda, aile birliği, sağlık, can güvenliği ve engellilik gibi nedenlerle yer değişikliği talep eden öğretmenlerin atamaları hizmet puanı üstünlüğüne göre yapıldı. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemlerinin ise 17 Temmuz 2025 tarihinden itibaren başlayacağı açıklandı.Sonuç duyurusu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın personel.meb.gov.tr internet adresinden yapıldı. Öğretmenlerin yer değiştirme sonuçlarını MEBBİS sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabileceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/bakanliktan-ogretmenlerin-il-ici-mazerete-bagli-yer-degisikligi-basvurulariyla-ilgili-duyuru-iki-1097298563.html

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milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, sözleşmeli öğretmen, öğretmen atamaları, ücretli öğretmen, meb