Kremlin: Putin, Kim Jong-un ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Kremlin: Putin, Kim Jong-un ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.
Kremlin basın servisi, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-u 15 Ağustos'ta kutlanacak Kore'nin Japon sömürge hakimiyetinden kurtuluşunun 80. yıldönümü ulusal bayramı nedeniyle sıcak bir şekilde tebrik ettiğini" duyurdu.Açıklamada "Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin bu bayramı ortak bir bayram olarak gördüğünü ve işgalcilere karşı mücadelede Kızıl Ordu'nun rolünü hatırladığını vurguladı" denildi.Kremlin'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
23:04 12.08.2025 (güncellendi: 23:12 12.08.2025)
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.
Kremlin basın servisi, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-u 15 Ağustos'ta kutlanacak Kore'nin Japon sömürge hakimiyetinden kurtuluşunun 80. yıldönümü ulusal bayramı nedeniyle sıcak bir şekilde tebrik ettiğini" duyurdu.
Açıklamada "Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin bu bayramı ortak bir bayram olarak gördüğünü ve işgalcilere karşı mücadelede Kızıl Ordu'nun rolünü hatırladığını vurguladı" denildi.
Kremlin'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"İki lider, ülkeler arasındaki dostluk, iyi komşuluk ve işbirliği ilişkilerinin daha da geliştirilmesine olan bağlılıklarını bir kez daha teyit ettiler. Rusya Devlet Başkanı, Kursk bölgesinin Kiev rejiminin güçlerinden kurtarılması sırasında Kuzey Kore'nin sağladığı desteği yüksek takdirle karşıladı. Putin ve Kim Jong-un, gelecekte de kişisel temaslarını sürdürme konusunda anlaştılar."
DÜNYA
Beyaz Saray: Trump, Putin ile görüşme için Anchorage'a gidecek
21:25
DÜNYA
Beyaz Saray: Trump, Putin ile görüşme için Anchorage'a gidecek
21:25
