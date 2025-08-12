Kremlin: Putin, Kim Jong-un ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

"İki lider, ülkeler arasındaki dostluk, iyi komşuluk ve işbirliği ilişkilerinin daha da geliştirilmesine olan bağlılıklarını bir kez daha teyit ettiler. Rusya Devlet Başkanı, Kursk bölgesinin Kiev rejiminin güçlerinden kurtarılması sırasında Kuzey Kore'nin sağladığı desteği yüksek takdirle karşıladı. Putin ve Kim Jong-un, gelecekte de kişisel temaslarını sürdürme konusunda anlaştılar."