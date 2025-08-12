Türkiye
Kırmızı alarm verilen Karadağ, orman yangınları ile mücadele için yardım istedi: Uluslararası yardım talebinde bulundu
Kırmızı alarm verilen Karadağ, orman yangınları ile mücadele için yardım istedi: Uluslararası yardım talebinde bulundu
Karadağ'da çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınamaması nedeniyle komşu ülkelerden ve uluslararası camiadan yardım talep edildi. 12.08.2025, Sputnik Türkiye
dünya
karadağ
niksic
budva
orman yangını
yardım
Karadağ'ın başkenti Podgoritsa başta olmak üzere ülke genelindeki Niksic, Bijelo Polje, Canja ve Buljarica'da çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor.Karadağ'da dev orman yangınıUlusal basında yer alan haberlerde, rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamayan orman yangınlarının bazı yerleşim yerlerine yaklaştığı belirtildi.Uluslararası yardım talebiKaradağ İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Podgoritsa, Budva, Bar, Niksic, Savnik ve Bijelo Polje'de yangınların sürdüğü ifade edilirken, NATO üzerinden komşu ülkeler dahil uluslararası camiadan yardım talep edildiği aktarıldı.Helikopter ve uçak gönderildiSırbistan İçişleri Bakanlığı da Karadağ'daki yangınlara havadan müdahale için helikopter gönderildiğini bildirdi. Ulusal basında yer alan haberlerde, müdahale için Hırvatistan'ın da yangın söndürme uçağı gönderdiği kaydedildi.Karadağ'da kırmızı alarmÖte yandan, dünden bu yana etkili olan yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle Karadağ'da kırmızı alarm verildi.
karadağ
niksic
budva
Karadağ'da çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınamaması nedeniyle komşu ülkelerden ve uluslararası camiadan yardım talep edildi.
Karadağ'ın başkenti Podgoritsa başta olmak üzere ülke genelindeki Niksic, Bijelo Polje, Canja ve Buljarica'da çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor.

Karadağ'da dev orman yangını

Ulusal basında yer alan haberlerde, rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamayan orman yangınlarının bazı yerleşim yerlerine yaklaştığı belirtildi.

Uluslararası yardım talebi

Karadağ İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Podgoritsa, Budva, Bar, Niksic, Savnik ve Bijelo Polje'de yangınların sürdüğü ifade edilirken, NATO üzerinden komşu ülkeler dahil uluslararası camiadan yardım talep edildiği aktarıldı.

Helikopter ve uçak gönderildi

Sırbistan İçişleri Bakanlığı da Karadağ'daki yangınlara havadan müdahale için helikopter gönderildiğini bildirdi. Ulusal basında yer alan haberlerde, müdahale için Hırvatistan'ın da yangın söndürme uçağı gönderdiği kaydedildi.

Karadağ'da kırmızı alarm

Öte yandan, dünden bu yana etkili olan yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle Karadağ'da kırmızı alarm verildi.
