Kırmızı alarm verilen Karadağ, orman yangınları ile mücadele için yardım istedi: Uluslararası yardım talebinde bulundu

Ayrıntılar geliyor
Karadağ'da çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınamaması nedeniyle komşu ülkelerden ve uluslararası camiadan yardım talep edildi.
Karadağ'ın başkenti Podgoritsa başta olmak üzere ülke genelindeki Niksic, Bijelo Polje, Canja ve Buljarica'da çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor.
Karadağ'da dev orman yangını
Ulusal basında yer alan haberlerde, rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamayan orman yangınlarının bazı yerleşim yerlerine yaklaştığı belirtildi.
Uluslararası yardım talebi
Karadağ İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Podgoritsa, Budva, Bar, Niksic, Savnik ve Bijelo Polje'de yangınların sürdüğü ifade edilirken, NATO üzerinden komşu ülkeler dahil uluslararası camiadan yardım talep edildiği aktarıldı.
Helikopter ve uçak gönderildi
Sırbistan İçişleri Bakanlığı da Karadağ'daki yangınlara havadan müdahale için helikopter gönderildiğini bildirdi. Ulusal basında yer alan haberlerde, müdahale için Hırvatistan'ın da yangın söndürme uçağı gönderdiği kaydedildi.
Öte yandan, dünden bu yana etkili olan yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle Karadağ'da kırmızı alarm verildi.