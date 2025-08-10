https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/sebepsiz-yere-evi-terk-eden-es-tamamen-kusurlu-sayildi-kocasina-tazminat-odeyecek-1098479558.html

Sebepsiz yere evi terk eden eş tamamen kusurlu sayıldı: Kocasına tazminat ödeyecek

Sebepsiz yere evi terk eden eş tamamen kusurlu sayıldı: Kocasına tazminat ödeyecek

Sputnik Türkiye

Yargıtay, boşanma davalarını ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Sebepsiz yere evi terk eden kadın, boşanma davasında tam kusurlu sayıldı. 10.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-10T13:35+0300

2025-08-10T13:35+0300

2025-08-10T13:35+0300

türki̇ye

boşanma

yargıtay

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0a/1098479652_0:516:1024:1092_1920x0_80_0_0_853f60b245a4329ae195f6e48d416b08.png

Yargıtay, boşanma davasında sebepsiz yere evi terk eden eşin tamamen kusurlu kabul edilmesine karar verdi.Yargıtay'dan emsal kararYargıtay'dan boşanma davalarına konu olacak yeni bir karar geldi.Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sosyal medyada tanışıp evlenen çiftten kadının ailesi, çifti ziyarete geldi. Ziyaretin üçüncü günü kadın, eşine haber vermeden ailesiyle memleketine döndü ve erkeği istemediğine dair mesajlar yolladı.Kadın ağır kusurlu bulunduKadın da eşinin kendisinden önceki evliliğini sakladığını, işi konusunda kendisine yalan söylediğini ileri sürerek, karşı dava açtı.Yargılamayı yapan Erzincan Aile Mahkemesi, müşterek konutu sebepsiz yere terk eden kadının evlilik birliğinin kendisine yüklediği yükümlülüklere aykırı davrandığı ve ağır kusurlu olduğunu tespit ederek tarafların boşanmalarına karar verdi.Evi terk eden kadın 10 bin lira nafaka ödeyecekMahkeme, kadının eşine 10 bin lira manevi tazminat ödemesine, kadının nafaka ve tazminat taleplerinin reddine hükmetti.Dava istinafa gittiKadının istinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, erkeğin yaşını, işini ve ilk evliliğini gizlediği, kadının da eşine hakaret ettiği gerekçesiyle tarafların boşanmada eşit kusurlu sayılmalarına karar verdi.İstinaf kararına yapılan itiraz üzerine dosya Yargıtay'a geldi. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinaf kararını hukuka aykırı bularak bozdu.Dairenin kararında, tarafların yaklaşık 3 ay evli kaldıkları, kadının ailesinin yanına gitmesi sonrasında eşine hakaret içeren mesajlar attığı ve evi terk ettiği kaydedildi.Erkeğe yönelik ithamlarda delil yokİstinaf tarafından erkeğe yüklenen kusurların tanık beyanı veya başka bir delille ispatlanamadığına işaret edilen kararda, bu nedenle boşanmada hükme esas alınamayacağı ifade edildi.Kararda, "Hal böyleyken, erkeğe atfı kabil başkaca kusurlu bir davranışın varlığı da ispatlanmadığından, davalı karşı davacı kadının davasının reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir." ifadeleri yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/anayasa-mahkemesinden-emsal-karar-hastanin-bilgilerinin-annesine-verilmesini-hak-ihlali-saydi-1098370988.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

boşanma, yargıtay, türkiye