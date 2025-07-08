https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/karapetyan-pasinyanin-yardimcilarina-dava-acti-yalanlama-ve-tazminat-talep-ediyor-1097691799.html
Karapetyan, Paşinyan'ın yardımcılarına dava açtı: Yalanlama ve tazminat talep ediyor
Karapetyan, Paşinyan'ın yardımcılarına dava açtı: Yalanlama ve tazminat talep ediyor
Sputnik Türkiye
Ermenistan’da iş insanı Samvel Karapetyan, Başbakan Nikol Paşinyan’a yakınlığıyla bilinen üç kişiye yönelik dava açtı. 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T11:52+0300
2025-07-08T11:52+0300
2025-07-08T11:48+0300
dünya
ermenistan
samvel karapetyan
nikol paşinyan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097186629_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_9f959973bc41451f9ffd87cbae7281a7.jpg
Datalex yargısal ve hukuki bilgi portalında yer alan bilgiye göre Ermenistan’da ‘darbe girişimi’ iddiasıyla tutuklanan iş insanı Samvel Karapetyan, Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, Hükümet Ofisi Başkan Yardımcısı Taron Çakoyan ve siyaset bilimci Harutyun Mkrtçyan'a yönelik iftira suçundan dava açtı.Karapetyan, davalıların her birinden iftira niteliğindeki ifadelerin kamuoyu önünde yalanlanmasını ve 9 milyon dram (940 bin TL) manevi tazminat ödenmesini talep ediyor.Daha önce Başbakanlık Sözcüsü Bağdasaryan, iş insanı Karapetyan’ı "başka bir ülkenin talimatıyla" Ermenistan'ın içişlerine karışmakla suçlamıştı. Bağdasaryan’ın davacı hakkında bir dizi saldırgan ifadede bulunduğu belirtilmişti.Hükümet Ofisi Başkan Yardımcısı Çakoyan da iş insanı için Ermenistan’a gönderilen ‘ajan’ olarak nitelendirerek ülkedeki enerji krizine dahli olduğunu iddia etmişti.Siyaset bilimci Mkrtçyan, Karapetyan’ın yabancı bir ülke adına Ermenistan’a karşı faaliyet gösterdiğini iddia etmişti.Taşir Holding Başkanı Samvel Karapetyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Ermeni Apostolik Kilisesi'yle yaşadığı tartışmalar ışığında Kilise'yi savunduğu için 'darbe çağrısı' suçlamasıyla hapse atılmıştı.Karapetyan’ın ofisinden yapılan açıklamada, iş insanının özel görüşünü devlet düzenine tehdit olarak gösterme çabalarının muhalifleri sindirme ve bastırma amacını taşıdığı kaydedilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/ermeni-polisinden-karapetyana-ati-sirkete-baskin-1097687316.html
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097186629_117:0:1541:1068_1920x0_80_0_0_6238aedf7c513e25dc2cd263a4077f72.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ermenistan, samvel karapetyan, nikol paşinyan
ermenistan, samvel karapetyan, nikol paşinyan
Karapetyan, Paşinyan'ın yardımcılarına dava açtı: Yalanlama ve tazminat talep ediyor
Ermenistan’da iş insanı Samvel Karapetyan, Başbakan Nikol Paşinyan’a yakınlığıyla bilinen üç kişiye yönelik dava açtı.
Datalex yargısal ve hukuki bilgi portalında yer alan bilgiye göre Ermenistan’da ‘darbe girişimi’ iddiasıyla tutuklanan iş insanı Samvel Karapetyan, Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, Hükümet Ofisi Başkan Yardımcısı Taron Çakoyan ve siyaset bilimci Harutyun Mkrtçyan'a yönelik iftira suçundan dava açtı.
Karapetyan, davalıların her birinden iftira niteliğindeki ifadelerin kamuoyu önünde yalanlanmasını ve 9 milyon dram (940 bin TL) manevi tazminat ödenmesini talep ediyor.
Daha önce Başbakanlık Sözcüsü Bağdasaryan, iş insanı Karapetyan’ı "başka bir ülkenin talimatıyla" Ermenistan'ın içişlerine karışmakla suçlamıştı. Bağdasaryan’ın davacı hakkında bir dizi saldırgan ifadede bulunduğu belirtilmişti.
Hükümet Ofisi Başkan Yardımcısı Çakoyan da iş insanı için Ermenistan’a gönderilen ‘ajan’ olarak nitelendirerek ülkedeki enerji krizine dahli olduğunu iddia etmişti.
Siyaset bilimci Mkrtçyan, Karapetyan’ın yabancı bir ülke adına Ermenistan’a karşı faaliyet gösterdiğini iddia etmişti.
Taşir Holding Başkanı Samvel Karapetyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Ermeni Apostolik Kilisesi'yle yaşadığı tartışmalar ışığında Kilise'yi savunduğu için 'darbe çağrısı' suçlamasıyla hapse atılmıştı.
Karapetyan’ın ofisinden yapılan açıklamada, iş insanının özel görüşünü devlet düzenine tehdit olarak gösterme çabalarının muhalifleri sindirme ve bastırma amacını taşıdığı kaydedilmişti.