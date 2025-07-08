https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/karapetyan-pasinyanin-yardimcilarina-dava-acti-yalanlama-ve-tazminat-talep-ediyor-1097691799.html

Karapetyan, Paşinyan'ın yardımcılarına dava açtı: Yalanlama ve tazminat talep ediyor

Karapetyan, Paşinyan'ın yardımcılarına dava açtı: Yalanlama ve tazminat talep ediyor

Sputnik Türkiye

Ermenistan’da iş insanı Samvel Karapetyan, Başbakan Nikol Paşinyan’a yakınlığıyla bilinen üç kişiye yönelik dava açtı. 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T11:52+0300

2025-07-08T11:52+0300

2025-07-08T11:48+0300

dünya

ermenistan

samvel karapetyan

nikol paşinyan

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Datalex yargısal ve hukuki bilgi portalında yer alan bilgiye göre Ermenistan’da ‘darbe girişimi’ iddiasıyla tutuklanan iş insanı Samvel Karapetyan, Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, Hükümet Ofisi Başkan Yardımcısı Taron Çakoyan ve siyaset bilimci Harutyun Mkrtçyan'a yönelik iftira suçundan dava açtı.Karapetyan, davalıların her birinden iftira niteliğindeki ifadelerin kamuoyu önünde yalanlanmasını ve 9 milyon dram (940 bin TL) manevi tazminat ödenmesini talep ediyor.Daha önce Başbakanlık Sözcüsü Bağdasaryan, iş insanı Karapetyan’ı "başka bir ülkenin talimatıyla" Ermenistan'ın içişlerine karışmakla suçlamıştı. Bağdasaryan’ın davacı hakkında bir dizi saldırgan ifadede bulunduğu belirtilmişti.Hükümet Ofisi Başkan Yardımcısı Çakoyan da iş insanı için Ermenistan’a gönderilen ‘ajan’ olarak nitelendirerek ülkedeki enerji krizine dahli olduğunu iddia etmişti.Siyaset bilimci Mkrtçyan, Karapetyan’ın yabancı bir ülke adına Ermenistan’a karşı faaliyet gösterdiğini iddia etmişti.Taşir Holding Başkanı Samvel Karapetyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Ermeni Apostolik Kilisesi'yle yaşadığı tartışmalar ışığında Kilise'yi savunduğu için 'darbe çağrısı' suçlamasıyla hapse atılmıştı.Karapetyan’ın ofisinden yapılan açıklamada, iş insanının özel görüşünü devlet düzenine tehdit olarak gösterme çabalarının muhalifleri sindirme ve bastırma amacını taşıdığı kaydedilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/ermeni-polisinden-karapetyana-ati-sirkete-baskin-1097687316.html

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ermenistan, samvel karapetyan, nikol paşinyan