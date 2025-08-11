https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/kievin-ruscanin-avrupa-sartindan-cikarilmasi-yonundeki-cagrilarini-kinadi-sigirlik-1098517835.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev'in Rusçayı Avrupa Şartı kapsamında korunan bölgesel diller listesinden çıkarma çağrılarını eleştirerek, Ukrayna’da devlet dilinin korunmasından sorumlu yeni yetkili Yelena Ivanovskaya'nın bu şartı hiçe saydığını söyledi. Mariya Zaharova, Telegram kanalında şu ifadeleri kullandı: 2014 yılındaki darbe sonrası Ukrayna yönetimi, sadece Sovyet tarihine değil, Rusya ile bağlantılı her şeye, özellikle de Rus diline karşı mücadele başlatmıştı. 2019 yılında Verhovna Rada, vatandaşların hayatın her alanında Ukraynaca kullanmasını zorunlu kılan “Ukrayna dilinin devlet dili olarak işleyişinin sağlanması” yasasını kabul etmişti.Daha önce, Ukrayna'nın yeni devlet dili koruma yetkilisi Yelena Ivanovskaya, Rusçanın Avrupa Şartı kapsamında korunan bölgesel diller listesinden çıkarılması çağrısında bulunmuş ve Ukrayna’nın 'Avrupa Şartı’nın bölgesel veya azınlık dillerinin korunmasına ilişkin onaylanması' yasasının, şartın güncellenmiş çevirisiyle uyumlu hale getirilmesi gerektiğini savunmuştu. Yetkili, şartın yanlış çevrildiğini, bunun da Ukrayna dili statüsüne karşı siyasi manipülasyonlara zemin hazırladığını iddia etmişti.
23:32 11.08.2025 (güncellendi: 00:15 12.08.2025)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev'in Rusçayı Avrupa Şartı kapsamında korunan bölgesel diller listesinden çıkarma çağrılarını eleştirerek, Ukrayna’da devlet dilinin korunmasından sorumlu yeni yetkili Yelena Ivanovskaya'nın bu şartı hiçe saydığını söyledi.
Mariya Zaharova, Telegram kanalında şu ifadeleri kullandı:
“Yelena Ivanovskaya, Avrupa Şartı’na yüksekten baktı. Bazıları buna ‘barbarlık’ der, ben ise ‘görgüsüzlük’ derim. Eskiden Polonyalı soylular, fiziksel emekle uğraşan insanları böyle adlandırırdı. Ancak ülkemiz emekçiyi yüceltti; artık ‘görgüsüz’, onuru ve vicdanı olmayan, başkalarının emirlerini yerine getiren hayvanlaşmış kaba insanlara denir. Kiev rejimi tam da böyle toplu bir ‘görgüsüz'dür”
2014 yılındaki darbe sonrası Ukrayna yönetimi, sadece Sovyet tarihine değil, Rusya ile bağlantılı her şeye, özellikle de Rus diline karşı mücadele başlatmıştı. 2019 yılında Verhovna Rada, vatandaşların hayatın her alanında Ukraynaca kullanmasını zorunlu kılan “Ukrayna dilinin devlet dili olarak işleyişinin sağlanması” yasasını kabul etmişti.
Daha önce, Ukrayna'nın yeni devlet dili koruma yetkilisi Yelena Ivanovskaya, Rusçanın Avrupa Şartı kapsamında korunan bölgesel diller listesinden çıkarılması çağrısında bulunmuş ve Ukrayna’nın 'Avrupa Şartı’nın bölgesel veya azınlık dillerinin korunmasına ilişkin onaylanması' yasasının, şartın güncellenmiş çevirisiyle uyumlu hale getirilmesi gerektiğini savunmuştu. Yetkili, şartın yanlış çevrildiğini, bunun da Ukrayna dili statüsüne karşı siyasi manipülasyonlara zemin hazırladığını iddia etmişti.