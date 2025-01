https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/matthew-perrynin-olumunden-sonra-arkadasi-acikladi-gizli-not-ortaya-cikti-1092472113.html

Matthew Perry'nin ölümünden sonra arkadaşı açıkladı: Gizli not ortaya çıktı

'Friends' dizisinin unutulmaz oyuncusu Matthew Perry, 2023 yılında havuzunda geçirdiği uyuşturucu koması nedeniyle vefat etmişti. Ünlü yıldızın ani vefatı... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088748492_0:329:3054:2047_1920x0_80_0_0_c6d3b0447ee8c42d852ddf4b870442e0.jpg

Matthew Perry'nin ölümünden önce arkadaşına gönderdiği gizli not ortaya çıktı.Friends dizisi ile dünya çapında şöhrete kavuşan Matthew Perry, 2023 yılında doktoru tarafından verilen uyuşturucu nedeniyle aşırı dozdan hayatını kaybetmişti. Ünlü yıldızın trajik ölümü sonrası polis soruşturma başlatırken diziden rol arkadaşı Lisa Kudrow, yıllar sonra merhum oyuncu tarafından kendisine gönderilen kurabiyeden gizli bir not bulduğunu itiraf etti. The Drew Barrymore Show programında konuşan Lisa Kudrow ''Matthew Perry bana bir kutu kurabiye vermişti ama bu kutuda özel bir not olduğunu yeni keşfettim. Notta 'zaman her şeydir' yazıyordu'' açıklamasında bulundu.

