https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/matthew-perrynin-olumunden-sonra-arkadasi-acikladi-gizli-not-ortaya-cikti-1092472113.html
Matthew Perry'nin ölümünden sonra arkadaşı açıkladı: Gizli not ortaya çıktı
Matthew Perry'nin ölümünden sonra arkadaşı açıkladı: Gizli not ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
'Friends' dizisinin unutulmaz oyuncusu Matthew Perry, 2023 yılında havuzunda geçirdiği uyuşturucu koması nedeniyle vefat etmişti. Ünlü yıldızın ani vefatı... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T21:38+0300
2025-01-08T21:38+0300
2025-01-08T21:38+0300
dünya
matthew perry
friends
dizi
uyuşturucu
sentetik uyuşturucu
abd
vefat
havuz
yüzme havuzu
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Matthew Perry'nin ölümünden önce arkadaşına gönderdiği gizli not ortaya çıktı.Friends dizisi ile dünya çapında şöhrete kavuşan Matthew Perry, 2023 yılında doktoru tarafından verilen uyuşturucu nedeniyle aşırı dozdan hayatını kaybetmişti. Ünlü yıldızın trajik ölümü sonrası polis soruşturma başlatırken diziden rol arkadaşı Lisa Kudrow, yıllar sonra merhum oyuncu tarafından kendisine gönderilen kurabiyeden gizli bir not bulduğunu itiraf etti. The Drew Barrymore Show programında konuşan Lisa Kudrow ''Matthew Perry bana bir kutu kurabiye vermişti ama bu kutuda özel bir not olduğunu yeni keşfettim. Notta 'zaman her şeydir' yazıyordu'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20221024/unlu-oyuncu-matthew-perry-ayilmak-icin-yaklasik-9-milyon-dolar-harcadim-1062637675.html
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matthew perry, friends, dizi, uyuşturucu, sentetik uyuşturucu, abd, vefat, havuz, yüzme havuzu, villa, yabancı oyuncu, hediye, kurabiye
matthew perry, friends, dizi, uyuşturucu, sentetik uyuşturucu, abd, vefat, havuz, yüzme havuzu, villa, yabancı oyuncu, hediye, kurabiye
Matthew Perry'nin ölümünden sonra arkadaşı açıkladı: Gizli not ortaya çıktı
'Friends' dizisinin unutulmaz oyuncusu Matthew Perry, 2023 yılında havuzunda geçirdiği uyuşturucu koması nedeniyle vefat etmişti. Ünlü yıldızın ani vefatı sonrası diziden rol arkadaşı Lisa Kudrow, Perry’nin özel bir notunu katıldığı programda gün yüzüne çıkardı.
Matthew Perry'nin ölümünden önce arkadaşına gönderdiği gizli not ortaya çıktı.
Friends dizisi ile dünya çapında şöhrete kavuşan Matthew Perry, 2023 yılında doktoru tarafından verilen uyuşturucu nedeniyle aşırı dozdan hayatını kaybetmişti. Ünlü yıldızın trajik ölümü sonrası polis soruşturma başlatırken diziden rol arkadaşı Lisa Kudrow, yıllar sonra merhum oyuncu tarafından kendisine gönderilen kurabiyeden gizli bir not bulduğunu itiraf etti.
The Drew Barrymore Show programında konuşan Lisa Kudrow ''Matthew Perry bana bir kutu kurabiye vermişti ama bu kutuda özel bir not olduğunu yeni keşfettim. Notta 'zaman her şeydir' yazıyordu'' açıklamasında bulundu.