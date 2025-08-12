Jandarma Genel Komutanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/jandarma-genel-komutanligina-iliskin-atama-kararlari-resmi-gazetede-1098518299.html

Jandarma Genel Komutanlığı'na ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Ali Doğan ise Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı.

