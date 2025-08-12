Türkiye
Jandarma Genel Komutanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de
Jandarma Genel Komutanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de
Jandarma Genel Komutanlığı'na ilişkin atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Tümgeneral Ali Doğan ise Jandarma Genel...
Jandarma Genel Komutanlığı'na ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Ali Doğan ise Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı.
Jandarma Genel Komutanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

00:43 12.08.2025
© AAJandarma Genel Komutanlığı
Jandarma Genel Komutanlığı'na ilişkin atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Tümgeneral Ali Doğan ise Jandarma Genel Komutanlığı görevine geldi.
Jandarma Genel Komutanlığı'na ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre,
Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na,
Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'na,
Jandarma Genel Komutanlığı Destek Kıt'alar Grup Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Özer Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na atandı.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Ali Doğan ise Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı.
