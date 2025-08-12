https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/jandarma-genel-komutanligina-iliskin-atama-kararlari-resmi-gazetede-1098518299.html
Jandarma Genel Komutanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de
Jandarma Genel Komutanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de
Sputnik Türkiye
Jandarma Genel Komutanlığı'na ilişkin atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Tümgeneral Ali Doğan ise Jandarma Genel... 12.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-12T00:43+0300
2025-08-12T00:43+0300
2025-08-12T00:46+0300
türki̇ye
resmi gazete
recep tayyip erdoğan
jandarma genel komutanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/0b/1055467512_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f33e2edac57347a36acedd75af77d02f.jpg
Jandarma Genel Komutanlığı'na ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Ali Doğan ise Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/meb-duyurdu-ogretmenlerin-il-ici-tayin-sonuclari-aciklandi-1098518004.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/0b/1055467512_172:0:820:486_1920x0_80_0_0_fcf0de02668122018ef439082a63b7b1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
resmi gazete, recep tayyip erdoğan, jandarma genel komutanlığı
resmi gazete, recep tayyip erdoğan, jandarma genel komutanlığı
Jandarma Genel Komutanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de
00:43 12.08.2025 (güncellendi: 00:46 12.08.2025)
Jandarma Genel Komutanlığı'na ilişkin atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Tümgeneral Ali Doğan ise Jandarma Genel Komutanlığı görevine geldi.
Jandarma Genel Komutanlığı'na ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre,
Balıkesir İl Jandarma Komutanı
Tümgeneral Cengiz Yıldız Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na,
Ankara İl Jandarma Komutanı
Tümgeneral Recep Yalçınkaya Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'na,
Jandarma Genel Komutanlığı Destek Kıt'alar Grup Komutanı
Jandarma Kıdemli Albay Murat Özer Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na atandı.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Ali Doğan ise Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı.