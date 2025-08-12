https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/ispanyada-molotof-kokteyli-fenomeni-yasaniyor-iklim-kosullari-orman-yanginlarini-hazirladi-1098538700.html

İspanya'da 'molotof kokteyli' fenomeni yaşanıyor: İklim koşulları orman yangınlarını hazırladı

İspanya'da 'molotof kokteyli' fenomeni yaşanıyor: İklim koşulları orman yangınlarını hazırladı

Sputnik Türkiye

İspanya’nın kuzey, orta ve güneyinde süren orman yangınları nedeniyle 6 bine yakın kişi tahliye edildi. 44°C’yi bulan sıcaklıklar ve kuru fırtına alevleri... 12.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-12T15:10+0300

2025-08-12T15:10+0300

2025-08-12T15:10+0300

dünya

yangın

orman yangını

i̇spanya

avrupa

molotof kokteyli

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098540453_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_fb4b4a71a2793ac6c1de182a6bf1b154.jpg

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu İspanya, hem aşırı sıcaklarla hem de orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bilim insanlarının “molotof kokteyli” olarak adlandırdığı ve büyük orman yangınlarını körükleyen iklim koşulları, İspanya'da etkili oluyor. Ülkenin bazı bölgelerinde termometreler 44 dereceyi aşarken devam eden orman yangınları nedeniyle kuzey, orta ve güney İspanya’daki yaklaşık 6 bin kişi evlerinden tahliye edildi.Madrid yakınlarındaki Tres Cantos’ta bir yangında mahsur kalan bir kişi hayatını kaybederken Castilla y Leon bölgesinin kuzey batısındanki 16 belediyeden 3 bin 700'den fazla kişi tahliye edildi. Molotof Kokteyli fenomeni nedir?İspanya örneğinde olduğu gibi 40°C’yi geçen hava sıcaklıkları, bitki örtüsünü kurutarak tutuşmaya hazır hale getirir. Toprak ve bitkilerdeki nem oranı çok düşük olduğunda en küçük kıvılcım bile yangın başlatabilir. Havada nemin az olması, yangının yayılma hızını artırır. 70 km/saati aşan rüzgarlar, alevleri hızla taşır ve yangını kontrol etmeyi zorlaştırır. Bilim insanları “molotof kokteyli” terimiyle 'bir araya geldiğinde adeta patlayıcı etki yaratan' bu iklim faktörlerinin, yangınların hem çıkışını hem de yayılmasını kolaylaştırmasını etkisini kastediyorlar. UNESCO listesindeki saha zarar gördüDevam eden yangınlar, UNESCO dünya mirası listesindeki Roma döneminden kalma Les Medulas maden sahasının zarar görmesine sebep oldu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yangınlarla ilgili şu uyarıyı yaptı:Orman yangınları sadece İspanya'da değil, tüm Avrupa'da etkili oluyor. Portekiz'deki yangınlara Fas'tan yangın söndürme uçağı gönderilirken Arnavutluk, Karadağ ve Hırvatistan'da yerleşim yerlerine yaklaşan orman yangınları ile mücadeleye yüzlerce itfaiyeci katıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/kirmizi-alarm-verilen-karadag-orman-yanginlari-ile-mucadele-icin-yardim-istedi-uluslararasi-yardim-1098537901.html

i̇spanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yangın, orman yangını, i̇spanya, avrupa, molotof kokteyli