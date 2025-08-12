İslam Memiş uyardı: Altın fiyatları ne olacak?

Bugün saat 15:30’a dikkat edersiniz. Çünkü ABD enflasyon verisi açıklanacak. 15:30-16:30 arası dalgalanmalar göreceksiniz. Ama korkmayın onlar teknik olarak belirlediği bant aralığının dışına çıkmayacak. 3 bin 305-3 bin 440 $ ons altın, 36.80-39.80 $ ons gümüş, 1.1550-1.1750 EUR USD paritesi. Ama siz kripto paralara dikkat edin. Borsada teknik satışlar zaten gecikmişti ondan da korkmayın. Elinde altın ve gümüşü olan korkmasın. Kısa vadeli düşüş yönlü düzeltmesi bittikten sonra onlar tekrar sert yükselir. Ana trende odaklanın. Plana sadık kal, Kasım’a kadar bekliyorum. Kasım’da çok ilginç şeyler olacak.