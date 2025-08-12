https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/islam-memis-uyardi-altin-fiyatlari-ne-olacak-1098548494.html
İslam Memiş uyardı: Altın fiyatları ne olacak?
İslam Memiş uyardı: Altın fiyatları ne olacak?
Piyasaların merakla beklediği ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında aylık yüzde 0.2 artarken, yıllık enflasyon beklentilerin altında yüzde 2.7 olarak
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.
İslam Memiş uyardı: Altın fiyatları ne olacak?
Piyasaların merakla beklediği ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında aylık yüzde 0.2 artarken, yıllık enflasyon beklentilerin altında yüzde 2.7 olarak açıklandı. Veriler sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları kasım ayına kadar temkinli olması konusunda uyardı.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.
'Kasım’da çok ilginç şeyler olacak'
Memiş, elinde altın ve gümüş olan yatırımcıların korkmamasını belirtirken, orta vadeli yükseliş beklentisini şu ifadelerle dile getirdi:
Bugün saat 15:30’a dikkat edersiniz. Çünkü ABD enflasyon verisi açıklanacak. 15:30-16:30 arası dalgalanmalar göreceksiniz. Ama korkmayın onlar teknik olarak belirlediği bant aralığının dışına çıkmayacak. 3 bin 305-3 bin 440 $ ons altın, 36.80-39.80 $ ons gümüş, 1.1550-1.1750 EUR USD paritesi. Ama siz kripto paralara dikkat edin. Borsada teknik satışlar zaten gecikmişti ondan da korkmayın. Elinde altın ve gümüşü olan korkmasın. Kısa vadeli düşüş yönlü düzeltmesi bittikten sonra onlar tekrar sert yükselir. Ana trende odaklanın. Plana sadık kal, Kasım’a kadar bekliyorum. Kasım’da çok ilginç şeyler olacak.
Gümüşün yılbaşından bu yana altından daha iyi performans gösterdiğini belirten Memiş, “1 Ocak’ta 10 bin lira gümüşte 15 bin 86 TL, altında 14 bin 426 TL oldu. Nisan’da boşuna gümüş demedim” sözleriyle yatırımcılara hatırlatma yaptı.