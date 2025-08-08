Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/abd-gumruk-karari-sonrasi-bir-kilo-ve-100-ons-altin-kulcelerine-gumruk-vergisi-getirdi-1098432374.html
ABD, gümrük kararı sonrası bir kilo ve 100 ons altın külçelerine gümrük vergisi getirdi
ABD, gümrük kararı sonrası bir kilo ve 100 ons altın külçelerine gümrük vergisi getirdi
Sputnik Türkiye
ABD'de bir kilogramlık ve 100 ons’luk altın külçeler vergiye tabi bir gümrük koduna girdi. 08.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-08T01:36+0300
2025-08-08T01:38+0300
dünya
washington
i̇sviçre
abd sınır ve gümrük muhafaza birimi (cbp)
financial times
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1096997250_0:130:2489:1530_1920x0_80_0_0_21b2537da333c6fc59c1d3a8fd0dc9fd.jpg
ABD merkezli Financial Times'ın haberine göre, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP), 31 Temmuz tarihli bir yazıyla bir kilogramlık ve 100 ons’luk altın külçelerin vergiye tabi bir gümrük koduna girdiğine hükmetti. Bu kararın ardından söz konusu altın külçelerine gümrük tarifesi uygulanmaya başlandı.Gazete, Washington yönetiminin bu tür yazılı kararlarla ticaret politikasının belirli yönlerine resmi açıklık getirdiğini belirtti.Haberde ayrıca, CBP’nin bu kararıyla sektörün daha önce bu altın külçelerinin farklı bir gümrük kodu kapsamında değerlendirileceği ve tarifelerden muaf tutulacağı yönündeki beklentisinin aksine bir durum oluştuğu ifade edildi.Rapora göre, Comex borsasında en çok işlem gören form olan bir kilogramlık külçeler, İsviçre’nin ABD’ye yaptığı altın ihracatının büyük kısmını oluşturuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/trump-putine-zelenskiy-sarti-kosmadim-1098432122.html
washington
i̇sviçre
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1096997250_139:0:2351:1659_1920x0_80_0_0_3ad876947948eb7e22ee6fa42cade231.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
washington, i̇sviçre, abd sınır ve gümrük muhafaza birimi (cbp), financial times
washington, i̇sviçre, abd sınır ve gümrük muhafaza birimi (cbp), financial times

ABD, gümrük kararı sonrası bir kilo ve 100 ons altın külçelerine gümrük vergisi getirdi

01:36 08.08.2025 (güncellendi: 01:38 08.08.2025)
© AA / Dilara İrem SancarAltın fiyatları
Altın fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2025
© AA / Dilara İrem Sancar
Abone ol
ABD'de bir kilogramlık ve 100 ons’luk altın külçeler vergiye tabi bir gümrük koduna girdi.
ABD merkezli Financial Times'ın haberine göre, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP), 31 Temmuz tarihli bir yazıyla bir kilogramlık ve 100 ons’luk altın külçelerin vergiye tabi bir gümrük koduna girdiğine hükmetti. Bu kararın ardından söz konusu altın külçelerine gümrük tarifesi uygulanmaya başlandı.
Gazete, Washington yönetiminin bu tür yazılı kararlarla ticaret politikasının belirli yönlerine resmi açıklık getirdiğini belirtti.
Haberde ayrıca, CBP’nin bu kararıyla sektörün daha önce bu altın külçelerinin farklı bir gümrük kodu kapsamında değerlendirileceği ve tarifelerden muaf tutulacağı yönündeki beklentisinin aksine bir durum oluştuğu ifade edildi.
Rapora göre, Comex borsasında en çok işlem gören form olan bir kilogramlık külçeler, İsviçre’nin ABD’ye yaptığı altın ihracatının büyük kısmını oluşturuyor.
El presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Finlandia en 2018 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2025
DÜNYA
Trump: Putin'e 'Zelenskiy şartı' koşmadım
Dün, 23:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала