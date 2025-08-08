https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/abd-gumruk-karari-sonrasi-bir-kilo-ve-100-ons-altin-kulcelerine-gumruk-vergisi-getirdi-1098432374.html

ABD, gümrük kararı sonrası bir kilo ve 100 ons altın külçelerine gümrük vergisi getirdi

ABD, gümrük kararı sonrası bir kilo ve 100 ons altın külçelerine gümrük vergisi getirdi

ABD'de bir kilogramlık ve 100 ons’luk altın külçeler vergiye tabi bir gümrük koduna girdi. 08.08.2025, Sputnik Türkiye

ABD merkezli Financial Times'ın haberine göre, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP), 31 Temmuz tarihli bir yazıyla bir kilogramlık ve 100 ons’luk altın külçelerin vergiye tabi bir gümrük koduna girdiğine hükmetti. Bu kararın ardından söz konusu altın külçelerine gümrük tarifesi uygulanmaya başlandı.Gazete, Washington yönetiminin bu tür yazılı kararlarla ticaret politikasının belirli yönlerine resmi açıklık getirdiğini belirtti.Haberde ayrıca, CBP’nin bu kararıyla sektörün daha önce bu altın külçelerinin farklı bir gümrük kodu kapsamında değerlendirileceği ve tarifelerden muaf tutulacağı yönündeki beklentisinin aksine bir durum oluştuğu ifade edildi.Rapora göre, Comex borsasında en çok işlem gören form olan bir kilogramlık külçeler, İsviçre’nin ABD’ye yaptığı altın ihracatının büyük kısmını oluşturuyor.

