İBB'ye operasyon: 14 kişi için gözaltı kararı verildi
İBB'ye operasyon: 14 kişi için gözaltı kararı verildi
Jandarma'nın İBB'ye yönelik yürüttüğü operasyonda 14 kişi için gözaltı kararı verildi. 12.08.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında' yeni bir operasyon başlatıldı. Jandarmanın yürüttüğü operasyonda 14 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 13 kişi gözaltına alındı.19 Mart'tan bu yana 7 operasyon düzenlendi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu şüpheli Taner Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat sağlayarak kamu zararına sebep olduğuna ilişkin bulgular tespit edildiği belirtildi.14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında "örgüt üyeliği", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verildi.
İBB'ye operasyon: 14 kişi için gözaltı kararı verildi

08:47 12.08.2025 (güncellendi: 09:01 12.08.2025)
Ayrıntılar geliyor
Jandarma'nın İBB'ye yönelik yürüttüğü operasyonda 14 kişi için gözaltı kararı verildi.
19 Mart'tan bu yana 7 operasyon düzenlendi.
19 Mart'tan bu yana 7 operasyon düzenlendi.
14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında "örgüt üyeliği", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verildi.
14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında "örgüt üyeliği", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verildi.
ibb bina - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2025
