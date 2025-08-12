https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/hintli-uzman-brics-uyeleri-ukraynanin-tarafsiz-bir-ulke-olmasi-gerektigi-konusunda-hemfikir-1098543661.html

Hintli uzman: BRICS üyeleri Ukrayna’nın tarafsız bir ülke olması gerektiği konusunda hemfikir

Hintli uzman: BRICS üyeleri Ukrayna’nın tarafsız bir ülke olması gerektiği konusunda hemfikir

Jawaharlal Nehru Üniversitesi'nin Rusya ve Orta Asya Çalışmaları Merkezi'nin emekli profesörü Dr. Anuradha Chenoy, Putin'in ABD elçisi Witkoff ile yaptığı...

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’deki Jawaharlal Nehru Üniversitesi’nin Rusya ve Orta Asya Çalışmaları Merkezi’nin emekli profesörü Dr. Anuradha Chenoy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasında Alaska’da yapılması planlanan görüşme öncesinde BRICS'in konumunu değerlendirdi.Dr. Chenoy, Putin'in ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmenin sonuçlarını Küresel Güney liderlerine bildirme kararının BRICS'in rolünü öne çıkardığını söyledi. Dr. Chenoy, "BRICS, Küresel Güney'in ekonomik kalkınmasını korumaya yardımcı olan uluslararası ilişkilerde Küresel Çoğunluğun sesini duyurmak için ana forum haline geldi" dedi.ABD baskısına yanıt olarak 'çok kutupluluğu korumak için ana bir forum' olan BRICS'in kendini güçlendirmekten başka seçeneğinin olmadığını belirten Dr.Chenoy, şu ifadeleri kullandı:

