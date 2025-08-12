https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/ankara-istanbul-ve-izmirde-hava-nasil-olacak-2-bolge-icin-disari-cikmayin-uyarisi-1098543461.html
Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava nasıl olacak? 2 bölge için 'dışarı çıkmayın' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların iç ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceğini açıkladı. Akdeniz ve Güneydoğu... 12.08.2025, Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde sıcaklıkların özellikle iç ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi. Kuzey bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak.Marmara’da kuzeyli rüzgar etkiliÇelik, Marmara Bölgesi’nde kuzeyli rüzgarlarla birlikte sıcaklıkların düştüğünü belirterek, “Mevsim normalleri civarında seyrediyor. Önümüzdeki 3 gün boyunca kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde etkili olacak” dedi.Yağış sadece Doğu Karadeniz’deYağışların önümüzdeki 3-4 gün boyunca yalnızca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kısa süreli görüleceğini ifade eden Çelik, yurdun büyük bölümünde yağış beklenmediğini, havanın az bulutlu ve açık olacağını söyledi.Güneyde tehlikeli sıcaklık uyarısıEn yüksek sıcaklıkların Akdeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 40 derecenin üzerine çıkacağını belirten Çelik, bu bölgelerde yaşayan vatandaşlara “11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmayın” uyarısında bulundu.
