https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/galatasaray-lazio-maci-oncesi-osimhen-ve-san-icin-imza-toreni-duzenledi-1098325503.html

Galatasaray, Lazio maçı öncesi Osimhen ve Sané için imza töreni düzenledi

Galatasaray, Lazio maçı öncesi Osimhen ve Sané için imza töreni düzenledi

Sputnik Türkiye

Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer ettiği Osimhen ve Leroy Sané için RAMS Park’ta taraftara açık imza töreni düzenledi. Lazio ile oynanan hazırlık maçı... 02.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-02T21:26+0300

2025-08-02T21:26+0300

2025-08-02T21:26+0300

spor

osimhen

leroy sane

galatasaray

dursun özbek

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Galatasaray, yaz transfer dönemine damga vuran hamlelerinden ikisi için sahne kurdu, tribünleri heyecan bastı. RAMS Park’ta oynanan Galatasaray–Lazio hazırlık maçı öncesinde, yeni transferler Victor Osimhen ve Leroy Sane için imza töreni düzenlendi. Kırmızı halıda sahaya çıkan iki yıldız, Galatasaray taraftarını selamladı, alkış tufanı koptu.Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, sahnede yaptığı konuşmada, “Daha önce nasıl yaptıysak, yine yapacağız. Avrupa’nın tepesine çıkmak, Galatasaray’ın görevidir” diyerek hem tribünlere hem rakiplere mesaj gönderdi. Özbek, “Bu sezon 6. yıldız için yola çıkıyoruz. Tıpkı 5. yıldızda olduğu gibi, konsantrasyon, adanmışlık ve birliktelikle bunu başaracağız” dedi.Sane ve Osimhen’den taraftara mesajİmza töreninde mikrofonu alan Osimhen, Türkçe “Merhaba Galatasaray, teşekkürler” dedikten sonra İtalyanca “Solo il Gala” (Sadece Galatasaray) diyerek taraftarı mest etti.Sane ise sahneye çıkar çıkmaz Türkçe selamladı: “Merhaba Galatasaray taraftarı.” Ardından, “Bu akşam burada olmak çok özel. Yeni sezonda başarılar için sabırsızlanıyorum” dedi.Yeni sezon formaları tanıtıldıİmza töreninin ardından Galatasaray’ın 2025-2026 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı. Podyumda düzenlenen defilede sürpriz bir detay da vardı: Üçüncü alternatif formayı Galatasaray Lisesi öğrencileri giydi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/galatasaray---lazio-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1098315428.html

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osimhen, leroy sane, galatasaray, dursun özbek